4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тверской бульвар, цветущий по весне, зеленый летом, шуршащий осенней листвой, прекрасен в любое время года. Вы проследите его историю с тех пор, как он стал местом дворянских променадов, и до наших дней, узнаете о знаменитых поэтах и музыкантах, черпающих здесь вдохновение, а музыкальные паузы украсят прогулку и помогут проникнуться атмосферой знаменитого московского бульвара.

Что вас ожидает

Душа Тверского бульвара

Ставший первым и самым главным местом дворянских променадов, он по-прежнему является кусочком периметра древней крепостной стены Белого города и одним из самых красивых бульваров знаменитого кольца. В разное время бульвар вдохновлял поэтов и музыкантов, которые посвящали стихи, песни и романсы. Сам Александр Сергеевич изначально был запечатлен именно окончившим прогулку по Тверскому бульвару, но в советское время, памятник «перешел» дорогу. Вас ждут романтические истории, любовные треугольники, неожиданные встречи с прошлым. Летом вы утонете в зелени цветников, осенью пошуршите золотой листвой, а зимой полюбуетесь огнями инсталляций. Загадаете желание у двухсотлетнего дуба, узнаете, какой театр москвичи называют театром «Дантеса» и чем занимаются «двухэтажные» люди.

Музыкальные паузы

Рассказ будет перемежаться музыкальными паузами о прошлом и настоящем, и конечно, о Тверском бульваре. В репертуаре романсы 19-го века, песни на стихи Сергея Есенина, произведения Булата Окуджавы, московский рок-н-ролл, песни андеграундных исполнителей и прославленных ВИА, и даже дворовые народные песни. Я помогу вам почувствовать душу Тверской бульвар, одновременно нежную и звонкую и так любимую всеми москвичами и гостями нашего города. Благодаря Тверскому бульвару вы поймете, что жизнь прекрасна!