4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. По Твербулю с гитарой!

Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы

Юлия
Задать вопрос
Юлия – ваш гид
Тверской бульвар, цветущий по весне, зеленый летом, шуршащий осенней листвой, прекрасен в любое время года.

Вы проследите его историю с тех пор, как он стал местом дворянских променадов, и до наших дней, узнаете о знаменитых поэтах и музыкантах, черпающих здесь вдохновение, а музыкальные паузы украсят прогулку и помогут проникнуться атмосферой знаменитого московского бульвара.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
По Твербулю с гитарой!
По Твербулю с гитарой!

Что вас ожидает

Душа Тверского бульвара
Ставший первым и самым главным местом дворянских променадов, он по-прежнему является кусочком периметра древней крепостной стены Белого города и одним из самых красивых бульваров знаменитого кольца. В разное время бульвар вдохновлял поэтов и музыкантов, которые посвящали стихи, песни и романсы. Сам Александр Сергеевич изначально был запечатлен именно окончившим прогулку по Тверскому бульвару, но в советское время, памятник «перешел» дорогу. Вас ждут романтические истории, любовные треугольники, неожиданные встречи с прошлым. Летом вы утонете в зелени цветников, осенью пошуршите золотой листвой, а зимой полюбуетесь огнями инсталляций. Загадаете желание у двухсотлетнего дуба, узнаете, какой театр москвичи называют театром «Дантеса» и чем занимаются «двухэтажные» люди.

Музыкальные паузы
Рассказ будет перемежаться музыкальными паузами о прошлом и настоящем, и конечно, о Тверском бульваре. В репертуаре романсы 19-го века, песни на стихи Сергея Есенина, произведения Булата Окуджавы, московский рок-н-ролл, песни андеграундных исполнителей и прославленных ВИА, и даже дворовые народные песни. Я помогу вам почувствовать душу Тверской бульвар, одновременно нежную и звонкую и так любимую всеми москвичами и гостями нашего города. Благодаря Тверскому бульвару вы поймете, что жизнь прекрасна!

По Твербулю с гитарой!
По Твербулю с гитарой!
По Твербулю с гитарой!
По Твербулю с гитарой!
По Твербулю с гитарой!
По Твербулю с гитарой!
По Твербулю с гитарой!
По Твербулю с гитарой!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 сентября 2018
Прекрасная Юлия, прекрасный осенний музыкальный вечер
26 сентября 2017
Чудесная музыкальная, лёгкая экскурсия с романтическими историями и литературными анекдотами. Поверьте, Тверской бульвар и его жители откроются вам с новой стороны. Очень рекомендую всем, кто приезжает в Москву на пару дней, а также местным. И вы услышите целых 8 песен, посвящённых Тверскому бульвару и его обитателям. За 2 часа я узнала, где жила самая известная театральная модистка Москвы, почему умирали худруки Пушкинского театра, какая зарплата у артистов во МХАТе, почему все французы ищут "Кафе Пушкинъ", как Римский-Корсаков был фаворитом Екатерины (однофамилец, не тот ), на что могло бы быть похожим здание ТАСС, и что же такое "пампуш на твербуле". А еще много всего интересного! Маршрут небольшой, ноги точно не устанут, зато как прекрасно петь, сидя на лавочках ))
22 сентября 2017
Тверской бульвар выдал нам свои тайны, легенды, были и небылицы. Юля подчеркнула их музыкальной линией от старинного романса до песен из репертуара Паперного и Земфиры. Получилась очень эмоциональная экскурсия.
22 сентября 2017
Так здорово осознавать, что у почти каждого дома или памятника, мимо которых мы проходим десятки раз, своя удивительная история. Узнавая эти уникальные, порой драматичные, истории, проникаешься любовью к Москве и доселе обыденному Тверскому Бульвару. А сопутствующие композиции в исполнении Юлии дополняют образ и оживляют путешествие по этим многое повидавшим местам.

Спасибо за интересные факты и хорошее настроение!

Юлия проводит ещё 9 экскурсий

11 неожиданных дворов Москвы11 неожиданных дворов Москвы11 неожиданных дворов Москвы
От 4550 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
Большая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкам
5200 за экскурсию
2.5 часа
81 отзыв
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.
Красная площадь за часКрасная площадь за часКрасная площадь за час
От 1200 за экскурсию
1 час
26 отзывов
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Красную площадь можно пробежать за 15 минут, но задержитесь подольше в этом уголке русской старины — и вам откроется вся история Москвы. Вы успеете детально рассмотреть ключевые архитектурные объекты столицы, развеять мифы и укоренившиеся стереотипы, по-новому взглянуть на легендарные достопримечательности и узнать их нетривиальную историю.
Экскурсия-квест на Останкинской башне «Репортаж на высоте»
5200 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
2,5 часа удовольствия вокруг башни и на высоте 337 метров
История создания Останкинской башни и её инженерные особенности, смешные случаи и загадочные совпадения, процесс выпуска передачи и хитрости подготовки телевизионных сюжетов — за два часа вы в формате квеста познакомитесь с миром телевидения и узнаете все о знаменитой башне. Я отвечу на любые ваши вопросы, потому что несколько лет проработала экскурсоводом и PR-специалистом башни, рассказав про нее тысячам людей.
Приятно познакомиться, Москва!Приятно познакомиться, Москва!Приятно познакомиться, Москва!
4550 за экскурсию
2.5 часа
32 отзыва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
Для того, чтобы узнать всю Москву, придется безостановочно гулять в течение нескольких часов, а то и дней, а может, даже и лет. Это своеобразная дерзость - пригласить Москву на двухчасовое пешее свидание и узнать о ней все необходимое, самое интересное и красивое. Из всех маршрутов этот - наиболее классический и живописный. Чередуя туристические и не очень места, вы узнаете историю этого старинного города. Буквально на ваших глазах поменяется ландшафт города, его статус, правители, сами москвичи и их быт. В результате вы получите объемное представление о столице и познакомитесь с ее особенной атмосферой.
Москва: инструкция по применению
7150 за экскурсию
5 часов
21 отзыв
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Москва – это город, в котором есть все! Богатая история, разнообразная архитектура, еда со всего мира, музеи, театры, арт-пространства и магазины... На экскурсии я научу вас пользоваться столицей, чтобы вы чудесно провели здесь время и навсегда влюбились в лучший город Земли.
Варварка и Зарядье: роман старой улицы и нового паркаВарварка и Зарядье: роман старой улицы и нового паркаВарварка и Зарядье: роман старой улицы и нового парка
4550 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
Видовая, историческая и философская прогулка
Экскурсия посвящена самому главному московскому контрасту, который сложился исторически. Мы пройдем по самой старой московской улице с сохранившимися храмами и палатами и расположенным здесь же ультрасовременным, высокотехнологичным парком и попробуем осознать, как же так произошло, и как эти противоположные друг другу явления уживаются друг с другом.
Московское метро: подземный храм СССРМосковское метро: подземный храм СССРМосковское метро: подземный храм СССР
6900 за экскурсию
3 часа
8 отзывов
Новый взгляд на красивейшие станции подземки и секреты её внутреннего устройства
«У них дворцы для фараонов, а у нас дворцы для обычных людей» — крылатая фраза великого архитектора Алексея Душкина определила эстетический облик Московского метро на долгие годы. Однако «обычные люди» часто спешат по своим делам и не видят всей красоты московской подземки. Мы же попробуем исследовать метрополитен как настоящий музей советского искусства. Вы посетите 9 станций столичного метро, знакомясь с их эстетическими особенностями, легендами и любопытными фактами. А после попробуете найти для себя ответ на вопрос: что же такое метро — транспорт, дворец, музей или храм?
Чистые пруды: 6 необычных домовЧистые пруды: 6 необычных домовЧистые пруды: 6 необычных домов
4550 за экскурсию
2.5 часа
15 отзывов
Веселая экскурсия для детей с заданиями в красивейшем районе Москвы
Чистые пруды — удивительный район, в котором можно обнаружить очень много красоты и настоящей московской атмосферы. Мы отправимся на прогулку по Чистопрудному бульвару, рядом с которым прячутся очень интересные и необычные здания: все они из разных эпох, со своей историей и с каждым из них мы будем взаимодействовать. Ребятам предстоит открыть несколько секретов Москвы, а затем выполнить интерактивное задание за чашкой ароматного чая.

Необычные маршруты по Москве

Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
4 отзыва
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!
10990 за экскурсию
1 час
7 отзывов
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Москва с французским акцентомМосква с французским акцентомМосква с французским акцентом
От 3900 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
ГУМ и советская модаГУМ и советская модаГУМ и советская мода
От 3000 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»Интерактивная прогулка «Айда в кино!»Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
3196 за экскурсию
3 часа
44 отзыва
Увлекательное погружение в безумный, фантастический и такой притягательный мир кинематографа
Задача нашего мини-путешествия — встретиться с волшебной реальностью кинематографа. На моей экскурсии каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана. Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях кинопроизводства и закулисных историях. Но главное — мы «сыграем в синематограф», используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку!
Московские байки и анекдотыМосковские байки и анекдотыМосковские байки и анекдоты
От 3500 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
От Ивана Калиты до наших дней — самая несерьезная прогулка
Говорят, шутки плохо путешествуют во времени и пространстве. И поэтому обычно нам непонятно, над чем смеются родители, а разгадать причину улыбок наших бабушек, порой, просто невозможно. Чтобы вы почувствовали себя «своими» в Москве, я расскажу вам о городских шутках и научу понимать их смысл. И, конечно, мы посмеемся на славу!

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река