4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Душа Тверского бульвара Ставший первым и самым главным местом дворянских променадов, он по-прежнему является кусочком периметра древней крепостной стены Белого города и одним из самых красивых бульваров знаменитого кольца. В разное время бульвар вдохновлял поэтов и музыкантов, которые посвящали стихи, песни и романсы. Сам Александр Сергеевич изначально был запечатлен именно окончившим прогулку по Тверскому бульвару, но в советское время, памятник «перешел» дорогу. Вас ждут романтические истории, любовные треугольники, неожиданные встречи с прошлым. Летом вы утонете в зелени цветников, осенью пошуршите золотой листвой, а зимой полюбуетесь огнями инсталляций. Загадаете желание у двухсотлетнего дуба, узнаете, какой театр москвичи называют театром «Дантеса» и чем занимаются «двухэтажные» люди.
Музыкальные паузы Рассказ будет перемежаться музыкальными паузами о прошлом и настоящем, и конечно, о Тверском бульваре. В репертуаре романсы 19-го века, песни на стихи Сергея Есенина, произведения Булата Окуджавы, московский рок-н-ролл, песни андеграундных исполнителей и прославленных ВИА, и даже дворовые народные песни. Я помогу вам почувствовать душу Тверской бульвар, одновременно нежную и звонкую и так любимую всеми москвичами и гостями нашего города. Благодаря Тверскому бульвару вы поймете, что жизнь прекрасна!
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй.
Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории.
Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца.
В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
Прекрасная Юлия, прекрасный осенний музыкальный вечер
Екатерина
26 сентября 2017
Чудесная музыкальная, лёгкая экскурсия с романтическими историями и литературными анекдотами. Поверьте, Тверской бульвар и его жители откроются вам с новой стороны. Очень рекомендую всем, кто приезжает в Москву на пару дней, а также местным. И вы услышите целых 8 песен, посвящённых Тверскому бульвару и его обитателям. За 2 часа я узнала, где жила самая известная театральная модистка Москвы, почему умирали худруки Пушкинского театра, какая зарплата у артистов во МХАТе, почему все французы ищут "Кафе Пушкинъ", как Римский-Корсаков был фаворитом Екатерины (однофамилец, не тот ), на что могло бы быть похожим здание ТАСС, и что же такое "пампуш на твербуле". А еще много всего интересного! Маршрут небольшой, ноги точно не устанут, зато как прекрасно петь, сидя на лавочках ))
Александр
22 сентября 2017
Тверской бульвар выдал нам свои тайны, легенды, были и небылицы. Юля подчеркнула их музыкальной линией от старинного романса до песен из репертуара Паперного и Земфиры. Получилась очень эмоциональная экскурсия.
Артём
22 сентября 2017
Так здорово осознавать, что у почти каждого дома или памятника, мимо которых мы проходим десятки раз, своя удивительная история. Узнавая эти уникальные, порой драматичные, истории, проникаешься любовью к Москве и доселе обыденному Тверскому Бульвару. А сопутствующие композиции в исполнении Юлии дополняют образ и оживляют путешествие по этим многое повидавшим местам.
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Красную площадь можно пробежать за 15 минут, но задержитесь подольше в этом уголке русской старины — и вам откроется вся история Москвы. Вы успеете детально рассмотреть ключевые архитектурные объекты столицы, развеять мифы и укоренившиеся стереотипы, по-новому взглянуть на легендарные достопримечательности и узнать их нетривиальную историю.
2,5 часа удовольствия вокруг башни и на высоте 337 метров
История создания Останкинской башни и её инженерные особенности, смешные случаи и загадочные совпадения, процесс выпуска передачи и хитрости подготовки телевизионных сюжетов — за два часа вы в формате квеста познакомитесь с миром телевидения и узнаете все о знаменитой башне. Я отвечу на любые ваши вопросы, потому что несколько лет проработала экскурсоводом и PR-специалистом башни, рассказав про нее тысячам людей.
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
Для того, чтобы узнать всю Москву, придется безостановочно гулять в течение нескольких часов, а то и дней, а может, даже и лет. Это своеобразная дерзость - пригласить Москву на двухчасовое пешее свидание и узнать о ней все необходимое, самое интересное и красивое. Из всех маршрутов этот - наиболее классический и живописный. Чередуя туристические и не очень места, вы узнаете историю этого старинного города. Буквально на ваших глазах поменяется ландшафт города, его статус, правители, сами москвичи и их быт. В результате вы получите объемное представление о столице и познакомитесь с ее особенной атмосферой.
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Москва – это город, в котором есть все! Богатая история, разнообразная архитектура, еда со всего мира, музеи, театры, арт-пространства и магазины... На экскурсии я научу вас пользоваться столицей, чтобы вы чудесно провели здесь время и навсегда влюбились в лучший город Земли.
Экскурсия посвящена самому главному московскому контрасту, который сложился исторически. Мы пройдем по самой старой московской улице с сохранившимися храмами и палатами и расположенным здесь же ультрасовременным, высокотехнологичным парком и попробуем осознать, как же так произошло, и как эти противоположные друг другу явления уживаются друг с другом.
Новый взгляд на красивейшие станции подземки и секреты её внутреннего устройства
«У них дворцы для фараонов, а у нас дворцы для обычных людей» — крылатая фраза великого архитектора Алексея Душкина определила эстетический облик Московского метро на долгие годы. Однако «обычные люди» часто спешат по своим делам и не видят всей красоты московской подземки. Мы же попробуем исследовать метрополитен как настоящий музей советского искусства. Вы посетите 9 станций столичного метро, знакомясь с их эстетическими особенностями, легендами и любопытными фактами. А после попробуете найти для себя ответ на вопрос: что же такое метро — транспорт, дворец, музей или храм?
Веселая экскурсия для детей с заданиями в красивейшем районе Москвы
Чистые пруды — удивительный район, в котором можно обнаружить очень много красоты и настоящей московской атмосферы. Мы отправимся на прогулку по Чистопрудному бульвару, рядом с которым прячутся очень интересные и необычные здания: все они из разных эпох, со своей историей и с каждым из них мы будем взаимодействовать. Ребятам предстоит открыть несколько секретов Москвы, а затем выполнить интерактивное задание за чашкой ароматного чая.
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
Увлекательное погружение в безумный, фантастический и такой притягательный мир кинематографа
Задача нашего мини-путешествия — встретиться с волшебной реальностью кинематографа. На моей экскурсии каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана. Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях кинопроизводства и закулисных историях. Но главное — мы «сыграем в синематограф», используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку!
От Ивана Калиты до наших дней — самая несерьезная прогулка
Говорят, шутки плохо путешествуют во времени и пространстве. И поэтому обычно нам непонятно, над чем смеются родители, а разгадать причину улыбок наших бабушек, порой, просто невозможно. Чтобы вы почувствовали себя «своими» в Москве, я расскажу вам о городских шутках и научу понимать их смысл. И, конечно, мы посмеемся на славу!