Деревня Фёдора Конюхова — это манифест свободы, жажды приключений и красоты природы в окружении нетронутых лесов. Вы окажетесь в месте, которое путешественник построил своими руками — как послание миру. Услышите истории о его рекордах, испытаниях и пути. Пройдёте по тропам его духа и почувствуете удивительную атмосферу этой земли.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом Фёдора Конюхова с загадочной дверью и его мастерскую.
- Дом для друзей, где есть весло из его грандиозного путешествия.
- Галерею с 40 авторскими картинами и миллионами смыслов.
- 800 скворечников, среди которых — и самый большой в России.
- 11 храмов и 37 часовен.
- Место невероятной силы для медитации.
Узнаете:
- Личность, характер и мотивы опасных странствий Фёдора Филипповича.
- Малоизвестные подробности его путешествий.
- Почему Конюхов так любит ласточек и белочек.
- Какие три важных предсказания он сделал.
И сможете:
- Погулять по сказочно красивой деревне и услышать любопытную историю её создания.
- Прикоснуться к артефактам из экспедиций Фёдора Конюхова.
- Если вы юный путешественник — пройти квест, выполнить необычные задания и получить призы.
- Побыть в тишине леса и поразмышлять о важном.
- Поделиться впечатлениями и обсудить увиденное за чашкой горячего чая.
Организационные детали
- До деревни вы добираетесь самостоятельно.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1116 ₽
|Дети до 7 лет
|1023 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Деревня Федора Конюхова, ул. Путешественников, дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Меня зовут Татьяна. Я представляю деревню легендарного путешественника Фёдора Конюхова. Я и мои коллеги хотим рассказать гостям то, что нас поражает в личности Фёдора Филипповича и в нашей необычной деревне. Заметили, что гости уезжают от нас немножко другими.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 авг 2025
Необычное место, замечательный гид
