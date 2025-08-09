Индивидуальная
до 10 чел.
Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
Открыть малоизвестные факты и полюбоваться живописными видами двух городов Подмосковья
Начало: В Лыткарино, перед ДК «Мир»
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
5335 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Звенигород и его сокровища»
Прокатиться по старинному городу и приоткрыть «дверь в прошлое» на его улочках
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
17 820 ₽
19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Потаённые уголки Юхновских лесов: из Москвы в нацпарк «Угра» и Юхнов (на авто путешественников)
Проехать по местам русской доблести, полюбоваться природой и узнать о военных подвигах этих мест
Начало: У станции метро «Тропарёво»
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 8000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Осташков»
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