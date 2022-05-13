В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I

В гости к царю

Индивидуальная
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I
В гости к царю: аудиоэкскурсия в парке Коломенское с билетом в домик Петра I

Что вас ожидает 🤩

  • Спасские ворота
  • Казанская церковь
  • Храм в честь иконы Казанской Божией Матери в Коломенском
  • Церковь Вознесения Господня
  • Деревянные постройки XV-XVII века
  • Домик Петра I
  • Дворцовый павильон
Коломенское в шутку называли подмосковным Кремлём. Почему? Да потому что на протяжении веков оно служило главной летней резиденцией Московских государей! Сейчас на месте государевой усадьбы разбит роскошный парк. А еще в Коломенском сохранился комплекс построек XVII века.
Ваша прогулка по музею-заповеднику Коломенское начнется у главного входа. Вас ждут Спасские ворота, самая известная постройка в парке — Церковь Вознесения, и прекрасный вид на Москву-реку. А в конце маршрута вы услышите советы, что еще можно посмотреть в музее-заповеднике.
Как получилось, что сегодняшний главный вход в усадьбу предназначался только для людей низкого звания? Где стоял царский дворец и куда он делся? Как царский поезд прибывал в Коломенское и сколько времени занимало путешествие двора?
На все эти вопросы вы найдете ответ в аудиотуре. А ещё вы зайдете внутрь подлинного домика Петра I, увидите отметку роста царя-великана и представите, где царь спал и на чём ел.
Этот тур подойдет для первого посещения Коломенское. Будет познавательно, весело и интересно!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на посещение домика Петра I
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Рекомендации, где перекусить и что еще посмотреть рядом с музеем-усадьбой Коломенское
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Андропова, 39
Завершение: Музей-заповедник Коломенское
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника

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