Коломенское в шутку называли подмосковным Кремлём. Почему? Да потому что на протяжении веков оно служило главной летней резиденцией Московских государей! Сейчас на месте государевой усадьбы разбит роскошный парк. А еще в Коломенском сохранился комплекс построек XVII века.

Ваша прогулка по музею-заповеднику Коломенское начнется у главного входа. Вас ждут Спасские ворота, самая известная постройка в парке — Церковь Вознесения, и прекрасный вид на Москву-реку. А в конце маршрута вы услышите советы, что еще можно посмотреть в музее-заповеднике.

Как получилось, что сегодняшний главный вход в усадьбу предназначался только для людей низкого звания? Где стоял царский дворец и куда он делся? Как царский поезд прибывал в Коломенское и сколько времени занимало путешествие двора?

На все эти вопросы вы найдете ответ в аудиотуре. А ещё вы зайдете внутрь подлинного домика Петра I, увидите отметку роста царя-великана и представите, где царь спал и на чём ел.

Этот тур подойдет для первого посещения Коломенское. Будет познавательно, весело и интересно!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).