Что вас ждет

Наш путь начнется от Спасских ворот. Прогуливаясь среди старинных садов, церквей и дворцов, вы совершите путешествие в прошлое, прикоснетесь к истории этих мест и насладитесь красотой русского зодчества.

Но Коломенское известно не только своими архитектурными памятниками. С этим местом связано множество легенд и преданий. Например, еще со времен Ледникового периода здесь находятся 2 окутанных тайной камня —Девий и Гусь-камень. Говорят, прикоснувшись к ним, можно загадать любое заветное желание и оно обязательно сбудется. Так это или нет судит вам, но почему бы не проверить?

Финальной точкой маршрута станет великолепный дворец царя Алексея Михайловича. И хоть дворец и был воссоздан, он ни в коей мере не утратил своего былого величия. Кстати, сейчас дворец открыт для посетителей.

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