Что вас ждет
Наш путь начнется от Спасских ворот. Прогуливаясь среди старинных садов, церквей и дворцов, вы совершите путешествие в прошлое, прикоснетесь к истории этих мест и насладитесь красотой русского зодчества.
Но Коломенское известно не только своими архитектурными памятниками. С этим местом связано множество легенд и преданий. Например, еще со времен Ледникового периода здесь находятся 2 окутанных тайной камня —Девий и Гусь-камень. Говорят, прикоснувшись к ним, можно загадать любое заветное желание и оно обязательно сбудется. Так это или нет судит вам, но почему бы не проверить?
Финальной точкой маршрута станет великолепный дворец царя Алексея Михайловича. И хоть дворец и был воссоздан, он ни в коей мере не утратил своего былого величия. Кстати, сейчас дворец открыт для посетителей.
Организационные моменты
- Музей-заповедник «Коломенское» открыт для посетителей ежедневно. Часы работы - 06:00 — 24:00. Вход на территорию бесплатный.
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
- До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
- 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
- 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
- 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.