Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей

Если вы устали от классических экскурсий, то этот тур для вас

Если вы устали от классических экскурсий, то этот тур для вас.

Вам не нужно ждать каждого из группы или прислушиваться к словами гида.

Вам просто надо скачать приложение и отправиться на прогулку по усадьбе Коломенское.

Вы сами выбираете время начала экскурсии, а приложение проведет вас по маршруту и расскажет интересные факты о резиденции русских царей.
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей

Что вы увидите 🤩

  • Церковь Казанской иконы Божией Матери
  • Церковь Святого Георгия Победоносца
  • Домик Петра I
  • Церковь Вознесения Господня
  • Казанский сад
  • Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи
  • Дворец царя Алексея Михайловича
Что вас ждет
Наш путь начнется от Спасских ворот. Прогуливаясь среди старинных садов, церквей и дворцов, вы совершите путешествие в прошлое, прикоснетесь к истории этих мест и насладитесь красотой русского зодчества.
Но Коломенское известно не только своими архитектурными памятниками. С этим местом связано множество легенд и преданий. Например, еще со времен Ледникового периода здесь находятся 2 окутанных тайной камня —Девий и Гусь-камень. Говорят, прикоснувшись к ним, можно загадать любое заветное желание и оно обязательно сбудется. Так это или нет судит вам, но почему бы не проверить?
Финальной точкой маршрута станет великолепный дворец царя Алексея Михайловича. И хоть дворец и был воссоздан, он ни в коей мере не утратил своего былого величия. Кстати, сейчас дворец открыт для посетителей.
Организационные моменты
  • Музей-заповедник «Коломенское» открыт для посетителей ежедневно. Часы работы - 06:00 — 24:00. Вход на территорию бесплатный.
  • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
  • До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Еда и напитки — приобретаются самостоятельно по желанию
Где начинаем и завершаем
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Завершение: Андропова пр-т, 39, стр. 69
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
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