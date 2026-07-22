Если вы устали от классических экскурсий, то этот тур для вас. Вам не нужно ждать каждого из группы или прислушиваться к словами гида. Вам просто надо скачать приложение и отправиться на прогулку по усадьбе Коломенское.
Вы сами выбираете время начала экскурсии, а приложение проведет вас по маршруту и расскажет интересные факты о резиденции русских царей.
Вы сами выбираете время начала экскурсии, а приложение проведет вас по маршруту и расскажет интересные факты о резиденции русских царей.
Описание аудиогида
Что вас ждет Наш путь начнется от Спасских ворот. Прогуливаясь среди старинных садов, церквей и дворцов, вы совершите путешествие в прошлое, прикоснетесь к истории этих мест и насладитесь красотой русского зодчества. Но Коломенское известно не только своими архитектурными памятниками. С этим местом связано множество легенд и преданий. Например, еще со времен Ледникового периода здесь находятся 2 окутанных тайной камня —Девий и Гусь-камень. Говорят, прикоснувшись к ним, можно загадать любое заветное желание и оно обязательно сбудется. Так это или нет судит вам, но почему бы не проверить? Финальной точкой маршрута станет великолепный дворец царя Алексея Михайловича. И хоть дворец и был воссоздан, он ни в коей мере не утратил своего былого величия. Кстати, сейчас дворец открыт для посетителей. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Организационные моменты • Музей-заповедник «Коломенское» открыт для посетителей ежедневно. Часы работы - 06:00 — 24:00. Вход на территорию бесплатный.
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
- До визита найдите СМС со ссылкой от We.
- Go.
- Trip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в Whats.
- App на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать? 1.
Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении We
Go
Trip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456». 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии». 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
Как моя семья или друзья откроют экскурсию? Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.
Вы можете выбрать любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Казанской иконы Божией Матери
- Церковь Святого Георгия Победоносца
- Домик Петра I
- Церковь Вознесения Господня
- Казанский сад
- Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи
- Дворец царя Алексея Михайловича
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билет во Дворец царя Алексея Михайловича
Где начинаем и завершаем?
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Завершение: Андропова пр-т, 39, стр. 69
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Интересная информация.
Не всегда понятны ориентиры: текст "дальше можно проследовать" не всегда понятно куда именно.
Зато с удовольствием нагулялась по территории, нашла всё, о чём говорилось. Благодарю
Не всегда понятны ориентиры: текст "дальше можно проследовать" не всегда понятно куда именно.
Зато с удовольствием нагулялась по территории, нашла всё, о чём говорилось. Благодарю
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О
Всё понравилось, удобно пользоваться, информации достаточно для знакомства с Коломенским. Приезжайте когда вам удобно,включайте именно то,что интересно и там, где находитесь. Рекомендую. Приобретаете,приходит ссылка,скачивание,делитесь с друзьями по экскурсии.
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С
К сожалению, парк был на реконструкции. Пройти не везде можно.
И покупада 3 билета, воспользоваться смогли только двумя. Так как ребенку 12 лет не смогли установить приложение. Телефое устанавливает ограничение до 13 лет. Хорошо бы предупреждать об этом на сайте при покупке экскурсии.
И покупада 3 билета, воспользоваться смогли только двумя. Так как ребенку 12 лет не смогли установить приложение. Телефое устанавливает ограничение до 13 лет. Хорошо бы предупреждать об этом на сайте при покупке экскурсии.
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Л
Все отлично, прекрасно
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А
Все отлично, прекрасно
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А
Не совсе понятны локации нет указателей а так все красиво и описание в гиде понятно
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