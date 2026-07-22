Что вас ждет Наш путь начнется от Спасских ворот. Прогуливаясь среди старинных садов, церквей и дворцов, вы совершите путешествие в прошлое, прикоснетесь к истории этих мест и насладитесь красотой русского зодчества. Но Коломенское известно не только своими архитектурными памятниками. С этим местом связано множество легенд и преданий. Например, еще со времен Ледникового периода здесь находятся 2 окутанных тайной камня —Девий и Гусь-камень. Говорят, прикоснувшись к ним, можно загадать любое заветное желание и оно обязательно сбудется. Так это или нет судит вам, но почему бы не проверить? Финальной точкой маршрута станет великолепный дворец царя Алексея Михайловича. И хоть дворец и был воссоздан, он ни в коей мере не утратил своего былого величия. Кстати, сейчас дворец открыт для посетителей. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Организационные моменты • Музей-заповедник «Коломенское» открыт для посетителей ежедневно. Часы работы - 06:00 — 24:00. Вход на территорию бесплатный.

Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.

До визита найдите СМС со ссылкой от We.

Go.

Trip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку.

Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?

Звоните или пишите в Whats.

App на ‭+7 (812) 602 74-95.

Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать? 1.

Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении We

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Trip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456». 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии». 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.

Как моя семья или друзья откроют экскурсию? Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.