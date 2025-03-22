Мы отправимся на квест-прогулку по старинному району столицы, где много лет назад происходили удивительные вещи. Выполняя задания и отвечая на вопросы квеста, юные исследователи узнают, как появились новогодние традиции, кто такие немцы и чем Пётр I угощал гостей. Увидят красивые особняки и усадьбы, загадают желания и получат приятные подарки.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Елена Ваш гид в Москве

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание квеста

Дети рассмотрят керамические барельефы, которые изображают исторические и бытовые моменты из жизни людей 18 века, а также архитектурные и пейзажные образы Немецкой слободы.

Побывают на немецком рынке, где начали торговать во времена Петра I.

Увидят самое старое сохранившееся здание района — палаты 17 века, которые в народе называют домом Анны Монс.

Взглянут на дворянские особняки, купеческие усадьбы и первый дворец за пределами Кремля.

И выяснят:

Как появилась маленькая Европа на окраине Москвы и какую роль она сыграла в истории страны

Кого называли кукуйской царицей

Чем Пётр I потчевал гостей и сколько это стоило

А в финале квеста их ждут приятные новогодние сюрпризы!

Организационные детали