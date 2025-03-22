Мы отправимся на квест-прогулку по старинному району столицы, где много лет назад происходили удивительные вещи.
Выполняя задания и отвечая на вопросы квеста, юные исследователи узнают, как появились новогодние традиции, кто такие немцы и чем Пётр I угощал гостей. Увидят красивые особняки и усадьбы, загадают желания и получат приятные подарки.
Выполняя задания и отвечая на вопросы квеста, юные исследователи узнают, как появились новогодние традиции, кто такие немцы и чем Пётр I угощал гостей. Увидят красивые особняки и усадьбы, загадают желания и получат приятные подарки.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание квеста
Дети рассмотрят керамические барельефы, которые изображают исторические и бытовые моменты из жизни людей 18 века, а также архитектурные и пейзажные образы Немецкой слободы.
Побывают на немецком рынке, где начали торговать во времена Петра I.
Увидят самое старое сохранившееся здание района — палаты 17 века, которые в народе называют домом Анны Монс.
Взглянут на дворянские особняки, купеческие усадьбы и первый дворец за пределами Кремля.
И выяснят:
- Как появилась маленькая Европа на окраине Москвы и какую роль она сыграла в истории страны
- Кого называли кукуйской царицей
- Чем Пётр I потчевал гостей и сколько это стоило
А в финале квеста их ждут приятные новогодние сюрпризы!
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 7 до 12 лет. Для компании до 10 детей обязателен как минимум один сопровождающий взрослый (бесплатно)
- В стоимость входят: материалы для квеста, сопровождение гида, подарки
- Квест можно провести для школьной группы — до 25 человек. Детали уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Меня зовут Елена, я более 20 лет создаю и провожу экскурсии и путешествия по Москве и её окрестностям. Веду новостной канал про гастрономические проекты, организую литературные мероприятия в книжном клубе для взрослых и детей. Жду вас в Москве — будем открывать новые страницы нашей столицы!Задать вопрос
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