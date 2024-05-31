1935 год. Сталинский план реконструкции Москвы требует превратить узкие улочки в огромные проспекты.
Как спасти исторические здания, которые не вяжутся с аппетитами градостроителей? Ответ поражает воображение — передвинуть их на новое место! Гуляя по самым «двинутым» улицам столицы и заглядывая в потайные дворики, мы раскроем все секреты этой удивительной технологии.
Как спасти исторические здания, которые не вяжутся с аппетитами градостроителей? Ответ поражает воображение — передвинуть их на новое место! Гуляя по самым «двинутым» улицам столицы и заглядывая в потайные дворики, мы раскроем все секреты этой удивительной технологии.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Здания, попавшие под план реконструкции Москвы 1935 года
- Первый передвинутый дореволюционный дом
- Избежавшие сноса старинные здания, спрятанные во дворах
- Памятник, переехавший за 6 часов
Вы узнаете:
- Почему в 20 веке начали передвигать здания
- Как удавалось перемещать дома вместе с жильцами
- Что происходило с коммуникациями при передвижке
- Как выглядела Тверская до и после реконструкции 1930-х
- Какому дому посвятила стихотворение Агния Барто
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 220 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
31 мая 2024
Было очень интересно
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
12 июня в 14:00
17 июня в 09:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар»
Сегодня в 17:00
18 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
60004 800₽ за всё до 6 чел.