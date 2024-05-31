Дом переехал: как в Москве передвигали здания

Раскрыть феномен передвижки домов в советские времена и увидеть его примеры
1935 год. Сталинский план реконструкции Москвы требует превратить узкие улочки в огромные проспекты.

Как спасти исторические здания, которые не вяжутся с аппетитами градостроителей? Ответ поражает воображение — передвинуть их на новое место! Гуляя по самым «двинутым» улицам столицы и заглядывая в потайные дворики, мы раскроем все секреты этой удивительной технологии.
5
1 отзыв
Дом переехал: как в Москве передвигали здания
Дом переехал: как в Москве передвигали здания
Дом переехал: как в Москве передвигали здания
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Здания, попавшие под план реконструкции Москвы 1935 года
  • Первый передвинутый дореволюционный дом
  • Избежавшие сноса старинные здания, спрятанные во дворах
  • Памятник, переехавший за 6 часов

Вы узнаете:

  • Почему в 20 веке начали передвигать здания
  • Как удавалось перемещать дома вместе с жильцами
  • Что происходило с коммуникациями при передвижке
  • Как выглядела Тверская до и после реконструкции 1930-х
  • Какому дому посвятила стихотворение Агния Барто

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
31 мая 2024
Было очень интересно

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