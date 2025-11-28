Программа «Древняя Русь» поможет выяснить, откуда «есть пошла Русская земля».
Вы узнаете, чем жили наши предки, попробуете ремёсла мастеров прошлого, поучаствуете в играх и сражениях.
Увидите, как творилась древняя магия — и появлялись поразительные изделия из железа, стекла и кости.
Вы узнаете, чем жили наши предки, попробуете ремёсла мастеров прошлого, поучаствуете в играх и сражениях.
Увидите, как творилась древняя магия — и появлялись поразительные изделия из железа, стекла и кости.
Описание экскурсии
- Экскурсия. Гид в историческом костюме проведёт вас по Крутицкому подворью, включая «Успенские переходы» и «Митрополичьи палаты».
- Теория. В игре «Угадай предмет» вам предстоит распознать вещи, которыми люди пользовались тысячу лет назад. А ещё мы разберём мифы и стереотипы о Древней Руси.
- Фотографии. Вы можете примерить костюмы и доспехи и сделать снимки в историческом интерьере.
- Практика. Попробуете силы в сражении на тямбарах — безопасных муляжах мечей. Поделитесь на защитников и атакующих, чтобы поучаствовать в небольшом турнире.
Организационные детали
- В стоимость входит: экскурсия, игры и интерактивы.
- По желанию можно организовать чаепитие с фирменными пряниками — детали уточняйте в переписке.
- Рекомендуемый возраст: 7+.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея ратной истории Москвы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Мы профессиональная команда Музея ратной истории Москвы. Это место, где интересно детям и взрослым, а обычная экскурсия превращается в увлекательное приключение во времени. Научим писать на бересте и стрелять из пушки. У нас можно примерить рыцарские доспехи или освоить богатырский меч. Это возможно, ведь путешествия в прошлое — это наша профессия!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
Завтра в 09:00
30 ноя в 19:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
30 ноя в 17:00
1 дек в 18:00
1500 ₽ за человека