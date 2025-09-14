Китай-город — древний район, расположенный между рекой Москвой и Красной площадью.
Мы пройдем по старейшим улицам Москвы — Ильинке и Варварке, а также заглянем в переулки, где город хранит дыхание старины. Я расскажу вам историю района Китай-город, как он формировался и почему так называется. Вы увидите великолепные исторические здания и откроете для себя неизвестные уголки древней столицы.
Мы пройдем по старейшим улицам Москвы — Ильинке и Варварке, а также заглянем в переулки, где город хранит дыхание старины. Я расскажу вам историю района Китай-город, как он формировался и почему так называется. Вы увидите великолепные исторические здания и откроете для себя неизвестные уголки древней столицы.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- как на Руси появился Английский двор;
- где находятся палаты, в которых родился первый царь из Романовых;
- кто был первый известный юродивый в Москве;
- трагическую историю святой Варвары;
- где было построено первое каменное строение в Москве за пределами стен Кремля;
• где в средневековье купцы сделки заключали. Вы увидите:
- церковь, где по приданию венчался Иван Грозный;
- бывший древний Богоявленский монастырь;
- доходные дома и настоящие купеческие средневековые закрома;
- старинные палаты и церкви;
- гостиные дворы и монастырские подворья. Во время экскурсии мы зайдем в несколько старинных храмов.
По договоренности с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Богоявленский переулок
- Улица Ильинка
- Улица Варварка
- Богоявленский собор
- Памятник братьям Лихудам
- Церковь Космы и Дамиана в Старых Панех
- Торговый дом Носова Аршинова
- Биржевая площадь
- Гостиный двор старый/новый
- Доходные дома Троицкого и Иосифо-Волоколамского подворья
- Церковь Святой Варвары
- Церковь Максима Блаженного
- Знаменский монастырь
- Палаты бояр Романовых
- Церковь Георгия Победоносца на Псковской горе
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, м. Площадь Революции
Завершение: Площадь Варварские ворота, м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
14 сен 2025
Были на индивидуальной экскурсии по Китай-городу. Очень понравилось! Было интересно и познавательно, узнали много нового. Екатерина организовала комфортный маршрут по району. Обязательно обратимся еще!)
С
Светлана
18 июл 2025
17 июля гуляли с гидом Екатериной по Китай-городу. Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно. Не заметили, как прошли два часа.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 17:30, в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
5 дек в 17:30
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и погрузиться в атмосферу прошлого
Начало: В районе метро Маяковская
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Прогулка по улицам, где когда-то кипела жизнь. Узнайте о борделях, куртизанках и знаменитых писателях, проживавших в этом районе
Начало: Возле станции метро «Сухаревская»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.