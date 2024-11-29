Дружественная «Не Экскурсия» на личном автомобиле

Окунитесь в путешествие по Москве без жестких расписаний! Только самые интересные локации, максимальный комфорт с подачей авто к вашему порогу и индивидуальный подход к маршруту.

Наслаждайтесь видами легендарных мест, таких как МГУ, Москва-Сити, Живописный мост и многое другое, без спешки и суеты.
Дружественная «Не Экскурсия» на личном автомобиле
Дружественная «Не Экскурсия» на личном автомобиле
Дружественная «Не Экскурсия» на личном автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 01:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Не Экскурсия по Москве: Исследуйте Город в Удобном Темпе

Название «Не Экскурсия» говорит само за себя. Это не просто рассказ о богатой истории Москвы, а возможность узнать самые увлекательные факты о городе. Вместо скучных дат и строгих маршрутов, вы получите уникальный опыт, наполненный интересными моментами.

Комфорт и Удобство

Мы предлагаем полный комфорт для наших гостей. Вам не придется беспокоиться о расписании и времени. Мы подадим автомобиль в указанное вами место и обеспечим удобный путь обратно. Забудьте о групповых автобусах и очередях — все внимание будет сосредоточено только на вас!

Индивидуальные Маршруты

Вы можете выбрать уже готовые маршруты или создать свой собственный конструктор, включив в него те объекты, которые вам интересны. Это позволит вам насладиться теми местами, которые действительно важны для вас.

Преимущества «Не Экскурсии»

  • Уникальные факты о Москве без лишней информации.
  • Индивидуальный подход и внимание к каждому гостю.
  • Свобода выбора маршрута — исследуйте город по своему усмотрению.
  • Комфортные условия передвижения без спешки.

Присоединяйтесь к «Не Экскурсии» и откройте для себя Москву с новой стороны, наслаждаясь каждым моментом и открывая для себя её удивительные тайны!

Работаем с 8:00 до 01:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка Центра научных работников
  • Памятник Ю.А. Гагарину
  • Центральный офис СБЕРА
  • Смотровая площадка МГУ
  • Здание МГУ
  • Новодевичий Монастырь
  • Лужники
  • Улица Косыгина перетекающая в Бережковскую набережную, где будет Киевский Вокзал с ТЦ Европейский - Мост Богдана Хмельницкого - МетроМост - дом Правительства РФ
  • Гостиница Radisson (бывш. Украина)
  • Набережная Тараса Шевченко
  • Смотровая Москва Сити
  • Живописный Мост
  • Новый Арбат
  • Бульварное кольцо (каменный мост, памятник Владимиру, библиотека им. Ленина, Александровский Сад, Манеж, Большой Театр, ЦУМ, Центральный Детский Магазин, Зарядье)
  • Так же в маршрут можно добавить футбольные и хоккейные арены и модернизировать как вы захотите
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Работаем с 8:00 до 01:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Прошу мне звонить или писать в вотс ап
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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