Наслаждайтесь видами легендарных мест, таких как МГУ, Москва-Сити, Живописный мост и многое другое, без спешки и суеты.
Описание экскурсии
Не Экскурсия по Москве: Исследуйте Город в Удобном Темпе
Название «Не Экскурсия» говорит само за себя. Это не просто рассказ о богатой истории Москвы, а возможность узнать самые увлекательные факты о городе. Вместо скучных дат и строгих маршрутов, вы получите уникальный опыт, наполненный интересными моментами.
Комфорт и Удобство
Мы предлагаем полный комфорт для наших гостей. Вам не придется беспокоиться о расписании и времени. Мы подадим автомобиль в указанное вами место и обеспечим удобный путь обратно. Забудьте о групповых автобусах и очередях — все внимание будет сосредоточено только на вас!
Индивидуальные Маршруты
Вы можете выбрать уже готовые маршруты или создать свой собственный конструктор, включив в него те объекты, которые вам интересны. Это позволит вам насладиться теми местами, которые действительно важны для вас.
Преимущества «Не Экскурсии»
- Уникальные факты о Москве без лишней информации.
- Индивидуальный подход и внимание к каждому гостю.
- Свобода выбора маршрута — исследуйте город по своему усмотрению.
- Комфортные условия передвижения без спешки.
Присоединяйтесь к «Не Экскурсии» и откройте для себя Москву с новой стороны, наслаждаясь каждым моментом и открывая для себя её удивительные тайны!
Работаем с 8:00 до 01:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Центра научных работников
- Памятник Ю.А. Гагарину
- Центральный офис СБЕРА
- Смотровая площадка МГУ
- Здание МГУ
- Новодевичий Монастырь
- Лужники
- Улица Косыгина перетекающая в Бережковскую набережную, где будет Киевский Вокзал с ТЦ Европейский - Мост Богдана Хмельницкого - МетроМост - дом Правительства РФ
- Гостиница Radisson (бывш. Украина)
- Набережная Тараса Шевченко
- Смотровая Москва Сити
- Живописный Мост
- Новый Арбат
- Бульварное кольцо (каменный мост, памятник Владимиру, библиотека им. Ленина, Александровский Сад, Манеж, Большой Театр, ЦУМ, Центральный Детский Магазин, Зарядье)
- Так же в маршрут можно добавить футбольные и хоккейные арены и модернизировать как вы захотите
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Прошу мне звонить или писать в вотс ап