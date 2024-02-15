Увидеть «осьмое чудо света», воскресшее словно птица-феникс, и узнать, как жили цари 400 лет назад
Коломенское долгое время было подмосковной резиденцией русских правителей. Здесь в 17 веке и возвели дворец, поразивший современников. Они называли его именно так — «осьмое чудо света». Через 100 лет дворец разобрали. Но его удалось сохранить в подробных документах. Благодаря этому строение возродили в первоначальном виде. И сегодня оно поражает уже людей 21 века.
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Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём с вами по мужской и женской половине дворца, зайдём в покои царевичей. Поговорим о том, как жили почти 400 лет назад, из чего складывался быт русских царей.
Вы узнаете:
- Как проходили праздники и официальные встречи при царском дворе
- Чем занимались царицы
- Как воспитывали детей и чему учили
- Как рычали львы у царского трона
- Почему дворец царя Алексея Михайловича «переехал»
- И многое другое
Организационные детали
- Входные билеты во дворец оплачиваются отдельно: взрослый — 600 руб. /чел., дети 7–18 лет и студенты — 300 руб., дети до 6 лет — бесплатно. Билеты приобретаются в день экскурсии!
- ВНИМАНИЕ! До оплаты экскурсии на сайте свяжитесь, пожалуйста, со мной. Согласно правилам музея, за 2–3 дня до экскурсии необходимо сделать бронь. Заявку в музей составлю я. Вы вносите предоплату только после получения от меня информации об успешном бронировании.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Каширская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Рада вас приветствовать! Меня зовут Маргарита. Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет я была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас я провожу пешеходные экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась, в котором живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что экскурсовод — это не работа, это жизнь!
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