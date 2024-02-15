Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
Индивидуальная экскурсия в Москве

Увидеть «осьмое чудо света», воскресшее словно птица-феникс, и узнать, как жили цари 400 лет назад

Коломенское долгое время было подмосковной резиденцией русских правителей. Здесь в 17 веке и возвели дворец, поразивший современников. Они называли его именно так — «осьмое чудо света». Через 100 лет дворец разобрали. Но его удалось сохранить в подробных документах. Благодаря этому строение возродили в первоначальном виде. И сегодня оно поражает уже людей 21 века.
Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
22
фев
23
фев
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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём с вами по мужской и женской половине дворца, зайдём в покои царевичей. Поговорим о том, как жили почти 400 лет назад, из чего складывался быт русских царей.

Вы узнаете:

  • Как проходили праздники и официальные встречи при царском дворе
  • Чем занимались царицы
  • Как воспитывали детей и чему учили
  • Как рычали львы у царского трона
  • Почему дворец царя Алексея Михайловича «переехал»
  • И многое другое

Организационные детали

  • Входные билеты во дворец оплачиваются отдельно: взрослый — 600 руб. /чел., дети 7–18 лет и студенты — 300 руб., дети до 6 лет — бесплатно. Билеты приобретаются в день экскурсии!
  • ВНИМАНИЕ! До оплаты экскурсии на сайте свяжитесь, пожалуйста, со мной. Согласно правилам музея, за 2–3 дня до экскурсии необходимо сделать бронь. Заявку в музей составлю я. Вы вносите предоплату только после получения от меня информации об успешном бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Каширская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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