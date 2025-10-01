«Эти интерьеры просто великолепны! Вот где настоящая царская Россия!» (Катрин Денёв) Роскошь московского классицизма И действительно, усадьба Барышниковых на Мясницкой — величественный портал в век дворянского великолепия и расцвета помпезной архитектуры Российской Империи. Усадьба чудом осталась невредимой во время пожара 1812 года, хотя и была разграблена французскими войсками. Интерьеры архитектора Матвея Казакова, невзирая на богатую и непростую историю дома, сохранили свое первоначальное величие и оригинальность: огромные парадные залы украшают барельефы с античными мотивами, мраморные колонны и порталы, а также изумительные полотна на стенах и потолочных сводах — здесь все погружает в изысканность и великолепие блистательного XVIII века. Среди гостей усадьбы были Грибоедов, Баратынский, Одоевский и Пушкин. В настоящее время особняк Барышникова, переданный в долгосрочную аренду газете «Аргументы и факты», является объектом культурного наследия. Попасть сюда можно только в составе нашей группы. А перед экскурсией в особняк мы совершим увлекательную прогулку по переулкам Огородной слободы и пройдем по фешенебельной Мясницкой. Из увлекательного рассказа узнаем, как она из «улицы мясников» превратилась в «Царскую дорогу». Важная информация:

Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.