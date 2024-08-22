Летняя резиденция Алексея Михайловича Романова в Коломенском — это затейливые крылечки, сказочные терема, резные окошки. Изысканные интерьеры дворцовых помещений поражали каждого гостя.
Вы посетите современную реконструкцию дворца, окунётесь в атмосферу прошлого и узнаете, как в этих хоромах жили цари, царицы и царевичи.
Вы посетите современную реконструкцию дворца, окунётесь в атмосферу прошлого и узнаете, как в этих хоромах жили цари, царицы и царевичи.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите парадную часть дворца, личные покои царя, царевичей и царицы.
- Я покажу интерьеры 17 века, объясню, как они менялись, как выглядела царская опочивальня и баня, в которой мылся сам царь.
- Расскажу, как проходили весёлые пиры на 100 персон, как царь принимал иностранных гостей и почему они иногда в страхе убегали.
- Мы поговорим про закрытый образ жизни царицы и судьбы её детей.
- Обсудим не только красоты дворца, но и его функциональность: водовзводная башня подавала воду в здание, на страже стояли механические львы, а крытый переход соединял дворец с отдельной церковью.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 350 ₽
|Дети до 7 лет
|540 ₽
|Пенсионеры
|1 080 ₽
|Студенты (высших учебных заведений)
|1 080 ₽
|Школьники (и студенты колледжей)
|1 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Каширская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 270 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я глубоко изучаю и нежно люблю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
22 авг 2024
Отличная экскурсия. Анастасия рассказывает очень интересно, всем рекомендую
Входит в следующие категории Москвы
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