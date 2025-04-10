M Marina_zasedatel

Очень понравилось! Мы с сыном 9 лет славно провели время в поисках ответов. Узнали много нового о таком знакомом районе Москвы. Единственно, что не поняли, почему айдиоэкскурсия не получилась? Я читала текст и задания. Но все равно понравилось. Спасибо!