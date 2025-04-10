Квест
до 1 чел.
Мобильный квест «Спасти сказочный зоопарк!»
Начало: Тургеневская пл., 2, Москва
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
990 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 10 чел.
Уют Москвы в переулках Чистых прудов
Начало: Станция метро «Чистые пруды», выход 2
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 15:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дворики московские
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печа...
Расписание: По пятницам в 18:00
11 июл в 18:00
8 авг в 18:00
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий10 апреля 2025Уют Москвы в переулках Чистых прудовМосква умеет удивить! Красивые места! Всё удалось увидеть благодаря Анастасии - прекрасному специалисту и интересному рассказчику!
- MMarina_zasedatel19 марта 2025Очень понравилось! Мы с сыном 9 лет славно провели время в поисках ответов. Узнали много нового о таком знакомом районе Москвы. Единственно, что не поняли, почему айдиоэкскурсия не получилась? Я читала текст и задания. Но все равно понравилось. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом-яйцо»
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