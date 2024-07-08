Юрий — ваш гид в Москве

Провёл экскурсии для 1461 туриста

читать дальше взрослых и детей. Специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся — такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу вам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей. Я приглашаю вас на незабываемую прогулку!

Я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Москве. Кроме того, я муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Вот уже более 25 лет я провожу яркие и нестандартные экскурсии для