Экологический квест для детей по Воробьёвым горам

Узнать, кто живёт в лесу, не испугаться Лешего и обойти хитрую Бабу-ягу
Мой театрализованный квест — это путешествие по живописному лесу вдоль Москвы-реки. На маршруте — от Андреевских прудов до памятника Герцену и Огарёву — ребят будут ждать приключения. А ещё неожиданные встречи и превращения, игры и загадки, фокусы и подарки. Квест подойдёт детям от 6 до 10 лет в качестве необычного праздника на природе.
Экологический квест для детей по Воробьёвым горам
Экологический квест для детей по Воробьёвым горам
Экологический квест для детей по Воробьёвым горам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Будет увлекательно:

  • Если дети правильно отгадают названия деревьев в лесу — они встретят Лешего.
  • Не испугаются и подружатся с ним — найдут Бабу-ягу.
  • Обойдут коварства хитрой старухи — отыщут Хранителя леса и освободят девочку Машу из плена.

И познавательно:

  • Ребята выучат названия деревьев и птиц.
  • Научатся определять растения по листьям и плодам.
  • Запомнят правила поведения на природе.
  • Выяснят, кто обитает в лесу.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 1 мая по 1 октября.
  • Рекомендую надеть удобную одежду и спортивную обувь.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Ленинский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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