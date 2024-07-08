Мой театрализованный квест — это путешествие по живописному лесу вдоль Москвы-реки. На маршруте — от Андреевских прудов до памятника Герцену и Огарёву — ребят будут ждать приключения. А ещё неожиданные встречи и превращения, игры и загадки, фокусы и подарки. Квест подойдёт детям от 6 до 10 лет в качестве необычного праздника на природе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Будет увлекательно:
- Если дети правильно отгадают названия деревьев в лесу — они встретят Лешего.
- Не испугаются и подружатся с ним — найдут Бабу-ягу.
- Обойдут коварства хитрой старухи — отыщут Хранителя леса и освободят девочку Машу из плена.
И познавательно:
- Ребята выучат названия деревьев и птиц.
- Научатся определять растения по листьям и плодам.
- Запомнят правила поведения на природе.
- Выяснят, кто обитает в лесу.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 1 мая по 1 октября.
- Рекомендую надеть удобную одежду и спортивную обувь.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Ленинский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1461 туриста
Я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Москве. Кроме того, я муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Вот уже более 25 лет я провожу яркие и нестандартные экскурсии дляЗадать вопрос
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