По популярности

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 25 отзывов Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 40 отзывов Экскурсия-квест «Двенадцать стульев» Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами Начало: В районе станции метро «Маяковская» 18 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 23 отзыва Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы Начало: У м. Арбатская Филевской линии 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 2 часа 23 отзыва Квест по метро «Московское подземелье» Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро Начало: метро Кропоткинская 7 650 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1.5 часа 27 отзывов Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы Начало: вестибюль Музея космонавтики 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 90 отзывов Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида Начало: У метро Китай-город от 7600 6 840 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 147 отзывов «Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир Начало: Около Кутафьей башни 7 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Квест-путешествие по Зарядью для детей Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма Начало: У собора Василия Блаженного 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 54 отзыва Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы Начало: В районе Манежной площади от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 31 отзыв Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате Начало: В районе м. Коломенская 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 1 отзыв Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита» Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности Начало: У метро «Маяковская» 1500 1 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 6 отзывов Басни Крылова на Патриарших Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков Начало: В районе метро Маяковская 9 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 66 отзывов В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 2 отзыва Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города Начало: В районе м. Китай-город 6 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Квест 1.5 часа 16 отзывов Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля» Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы Начало: На Манежной площади 7000 6 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Детский квест по переулкам Арбата Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию Начало: Памятник Гоголю 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 14 отзывов Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей» Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 73 отзыва Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления Начало: У метро Охотный ряд 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 10 отзывов По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам Начало: У центральных ворот парка от 4 200 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме Начало: В районе Красной площади 7 340 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 14 отзывов Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

Квест 1.5 часа 2 отзыва Детская квест-экскурсия в Музее сословий Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье Начало: В районе метро Кропоткинская 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора Начало: В районе метро «Шаболовская» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

Квест 2 часа 12 отзывов Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте Начало: В Греческом зале музея 1 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Гастрономический квест «Азия в Москве» Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков Начало: У метро «Чистые пруды» от 11 070 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 4 отзыва По усадьбе Измайлово - всей семьёй Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста Начало: У метро «Партизанская» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв «Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго» Начало: У ж/д станции «Переделкино» 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 127 отзывов Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Квест по Поклонной горе «Память о победах» Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых Начало: М. Парк Победы 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 9 отзывов Американский след в истории Москвы Городской квест «В гостях у дяди Сэма» Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци... 18 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 14 отзывов Британская загадка Москвы Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь 18 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 5 отзывов Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены» Приключение для детей по Александровскому саду и Красной площади Начало: Васильевский спуск 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 9 отзывов Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны Начало: У входа в Музей Победы 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 15 отзывов Семейная квест-экскурсия по Тверской улице Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого Начало: В районе метро Охотный ряд 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Квест 1.5 часа 2 отзыва Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города» Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны Начало: в районе м. Лубянка 6 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 3 отзыва Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки» Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы Начало: В районе метро Китай-Город 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 2 отзыва Квест «В поисках завещания Ивана Грозного» Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам Начало: В районе м. Китай-город 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 3 отзыва Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет Начало: В районе метро Маяковская 6 670 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Квест 2 часа 16 отзывов Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре Начало: Возле станции метро «Чистые пруды» 7000 5 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века Начало: В Новой Третьяковке 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 4 отзыва Гастрономический квест «Мексика в Москве» Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков Начало: У метро «Лубянка» от 11 070 ₽ за всё до 4 чел.