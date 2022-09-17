Проходите на борт нашего теплохода «Соболь». Мы отправляемся в шестичасовое путешествие из Москвы в село Троице-Лыково. На борту вас ждут завтрак и обед от шеф-повара.
А пока наш теплоход будет идти к селу вы насладитесь красивыми пейзажами и узнаете больше об истории этих мест. В селе Троице-Лыково вы прогуляетесь по Троицкому подворью и заглянете в храм Живоначальной троицы.
А пока наш теплоход будет идти к селу вы насладитесь красивыми пейзажами и узнаете больше об истории этих мест. В селе Троице-Лыково вы прогуляетесь по Троицкому подворью и заглянете в храм Живоначальной троицы.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
24
июн
июн
25
июн
июн
Что вас ожидает:
- Шелепихинский и Дорогомиловский мосты
- Филёвская пойма
- Прохождение шлюза №9 Канала им. Москвы
- Посёлок Речник
- Хорошевский мост
- Хорошевское спрямление
- Щукино
- Троице-Лыково
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Храм Белый лебедь
После речной прогулки по Москве-реке, наш теплоход причалит к Троице-Лыково. Здесь вас ждет пешеходная экскурсия по территории Троицкого подворья. С гидом вы посетите храм Живоначальной Троицы XVII века и Успенскую церковь 1851 года.
Меню завтрака:
Сэндвич (ветчина+сыр), чай,кофе.
Меню обеда:
- Салат из свежих овощей.
- Шашлык из курицы с соусом или.
Запеченная куриная грудка «Нежность»:
- Пирожное «Медовик».
- Чай или кофе 200мл.
Важная информация:
- Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
- Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
Суббота и воскресенье в 09:15
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Экскурсия на борту
- Часовая прогулка с гидом по территории Троицкого подворья
- Питание (в зависимости от типа выбранного билета)
- Что не входит
- Питание (в зависимости от типа выбранного билета)
- Место начала и завершения?
- Причал «Сити-Экспоцентр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота и воскресенье в 09:15Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
- Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 34 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
17 сен 2022
S
Sanan
7 сен 2022
Д
Денис
5 сен 2022
Е
Елена
29 авг 2022
Интересная экскурсия! Не перегружена информацией, оптимальна по времени. И прогулка по реке, и шлюзование,и прогулка по Троице-Лыково все понравилось! Мест на теплоходе было достаточно. Всё вовремя
Организация хорошая. На завтрак был сэндвич и чай, на обед - жаренная курица с салатом и десерт.
Организация хорошая. На завтрак был сэндвич и чай, на обед - жаренная курица с салатом и десерт.
О
Оксана
28 авг 2022
М
Маргарита
28 авг 2022
В принципе всё понравилось. Классная была прогулка на теплоходе. Только возник вопрос, в меню было написано чай/кофе, в итоге оказался только чай(без выбора). Официантка по поводу кофе сказала. . в баре. Экскурсовод только в одну сторону вещала, в обратную сторону шли на теплоходе молча. Можно было бы тогда музыку включить. А в основном хорошо!! Спасибо за прогулку!
Г
Герасимова
28 авг 2022
А
Атрощенко
28 авг 2022
Н
Наталия
24 авг 2022
С
Соболевская
23 авг 2022
А
Андрей
22 авг 2022
Сама экскурсия понравилась. Но есть минус в работе агентства Спутник - неверно указано место посадки на теплоход - на самом деле экскурсия на 9.15 ч. отплывает от причала со стороны Пресненской набережной и прибывает после экскурсии к причалу со стороны набережной Тараса Шевченко!
О
Ольга
21 авг 2022
Замечательная экскурсия, спасибо!!!!!
И
Ирина
15 авг 2022
Очень понравилось!!!
С
Сергей
15 авг 2022
R
Reks2721
15 авг 2022
Ещё 19 отзывов
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