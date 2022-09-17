В принципе всё понравилось. Классная была прогулка на теплоходе. Только возник вопрос, в меню было написано чай/кофе, в итоге оказался только чай(без выбора). Официантка по поводу кофе сказала. . в баре. Экскурсовод только в одну сторону вещала, в обратную сторону шли на теплоходе молча. Можно было бы тогда музыку включить. А в основном хорошо!! Спасибо за прогулку!