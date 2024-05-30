Теплоход со своим алкоголем – экскурсии в Москве

Найдено 13 экскурсий в категории «Теплоход со своим алкоголем» в Москве, цены от 349 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
60 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700 за человека
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
656 отзывов
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890 за человека
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000 за всё до 7 чел.
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час 12 минут
19 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550 за человека
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
184 отзыва
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300 за человека
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
739 отзывов
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349 за человека
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
16 отзывов
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Завтра в 11:58
9 июня в 11:58
от 400 за человека
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2 часа
35 отзывов
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790 за человека
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа 15 минут
42 отзыва
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800 за человека
Салют в День России с борта теплохода с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
10 отзывов
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490 за человека
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600 за человека
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
7 отзывов
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500 за человека
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
14 июня в 19:50
15 июня в 19:50
от 1 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Теплоход со своим алкоголем»

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  1. Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
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  3. Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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