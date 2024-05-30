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Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Завтра в 11:58
9 июня в 11:58
от 400₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Групповая
3 часа
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490₽ за человека
Групповая
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
14 июня в 19:50
15 июня в 19:50
от 1 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда30 мая 2024Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
- ЕЕлизавета30 мая 2024Приятные обслуживающие борт))
- ССветлана28 мая 2024Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
- ММарина28 мая 2024Супер, в полном восторге, бар, правда, дорогой, ассортимент не айс, прогулка, если честно, супер…
- ИИрина28 мая 2024Благо дарю за организацию! Всё очень понравилось.
- ЕЕлена27 мая 2024Хорошая экскурсия, есть аудиогид. На ланч не было выбора напитка (при заказе было указано сок или чай, по факту был только чай, что в жару не всем подойдёт)
- ДДиана27 мая 2024Все очень понравилось) спасибо большое)
- ММария27 мая 2024Отлично посидели на верхней палубе, полюбовались закатом. Команда очень доброжелательная.
- ВВладимир26 мая 2024Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
- ВВера26 мая 2024Понравилось все, благодарю за такую классную экскурсию по Москве, музыка отличная, как и было описано выше в комментариях,с погодой нам
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Теплоход со своим алкоголем»
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