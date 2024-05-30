Н Надежда Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.

Е Елизавета Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский Приятные обслуживающие борт))

С Светлана Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы читать дальше ещё круче. Дискотека огонь. Пиво на борту продается,но по очень заоблачным ценам. Заказывали пиццу,есть закуски фаст фуд,типа фри,наггетцы. Будем в Москве,обязательно поедем. Просто была мечта поплавать по Москва реке,исполнилась и ещё так круто. Теперь есть стимул снова приехать. Только ради этого. Спасибо! Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала

М Марина Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля Супер, в полном восторге, бар, правда, дорогой, ассортимент не айс, прогулка, если честно, супер…

И Ирина Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе Благо дарю за организацию! Всё очень понравилось.

Е Елена Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе Хорошая экскурсия, есть аудиогид. На ланч не было выбора напитка (при заказе было указано сок или чай, по факту был только чай, что в жару не всем подойдёт)

Д Диана Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке Все очень понравилось) спасибо большое)

М Мария «Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке Отлично посидели на верхней палубе, полюбовались закатом. Команда очень доброжелательная.

В Владимир Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо