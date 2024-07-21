Причал Кутузовский – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Причал Кутузовский» в Москве, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
На теплоходе
254 отзыва
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:40
31 июл в 11:40
от 2 490 за человека
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
На теплоходе
281 отзыв
3 часа
Водная прогулка
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Завтра в 15:10
31 июл в 12:10
от 3 390 за человека
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
6 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Начало: Причал «Сити-Экспоцентр»
Расписание: Ежедневно в 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
    Очень понравилась прогулка на теплоходе "Волна", вкусная еда, отличное обслуживание, чистота. Спасибо за прекрасные впечатления от прогулки!
  • П
    Павел
    20 июля 2024
    Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
    Нам понравилось все и сам теплоход и качество обслуживания, все было на высоте!!!
  • В
    Вилкова
    4 октября 2023
    Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
    Поездка понравилась. Правда, как таковой экскурсии не было - просто подвели к храму, сказали пару слов и дали свободное время.
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    Место красивое, ухоженное. Хотелось больше прогуляться по набережной, но времени не было. Еда очень средняя, столовская. Но виды красивые,это стоит того,чтобы поехать.

  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
    Путешествие в Троице- Лыково- это прекрасная возможность провести вместе 6 часов свободного времени в спокойной, умиротворяющей обстановке. Прекрасные виды на давно знакомые здания, неспешный рассказ экскурсовода, бегущая вода - все, что нужно для полноценного отдыха в выходной день.
  • Э
    Элина
    13 июня 2023
    Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
    Понравилась прогулка, теплоход, но не понравилось питание и обслуживание.
  • Е
    Елена
    13 сентября 2022
    Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь»
    Очень понравилось! Красивая поездка по ночной Москве, с ужином и зажигательными танцами под живую музыку и как бонус Салют. Дочка тоже в восторге!
  • О
    Оксана
    17 июля 2022
    «Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
    Впечатления замечательные, но это больше от нашего настроения. Музыка была конечно, мягко говоря, глубокий прошлый век)) Экскурсия без Гида. Это просто речная прогулка с музыкой. По теплоходу: на удивление очень хороший чистый туалет, несмотря на постоянную очередь.
  • К
    Костенко
    14 июня 2021
    Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь»
    Прогулка прошла замечательно,, вкусный ужин, чудесный саксафон, но салют на день России мы так и не увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Кутузовский»

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  1. Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
  2. Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
  3. Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Александровский сад
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Причал Кутузовский" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 390. Туристы уже оставили гидам 541 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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