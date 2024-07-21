Ю Юлия Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы Очень понравилась прогулка на теплоходе "Волна", вкусная еда, отличное обслуживание, чистота. Спасибо за прекрасные впечатления от прогулки!

П Павел Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы Нам понравилось все и сам теплоход и качество обслуживания, все было на высоте!!!

В Вилкова Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь» читать дальше Место красивое, ухоженное. Хотелось больше прогуляться по набережной, но времени не было. Еда очень средняя, столовская. Но виды красивые,это стоит того,чтобы поехать. Поездка понравилась. Правда, как таковой экскурсии не было - просто подвели к храму, сказали пару слов и дали свободное время.

Е Елена Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь» Путешествие в Троице- Лыково- это прекрасная возможность провести вместе 6 часов свободного времени в спокойной, умиротворяющей обстановке. Прекрасные виды на давно знакомые здания, неспешный рассказ экскурсовода, бегущая вода - все, что нужно для полноценного отдыха в выходной день.

Э Элина Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы Понравилась прогулка, теплоход, но не понравилось питание и обслуживание.

Е Елена Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь» Очень понравилось! Красивая поездка по ночной Москве, с ужином и зажигательными танцами под живую музыку и как бонус Салют. Дочка тоже в восторге!

О Оксана «Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль Впечатления замечательные, но это больше от нашего настроения. Музыка была конечно, мягко говоря, глубокий прошлый век)) Экскурсия без Гида. Это просто речная прогулка с музыкой. По теплоходу: на удивление очень хороший чистый туалет, несмотря на постоянную очередь.