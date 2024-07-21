2.5 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:40
31 июл в 11:40
от 2 490₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Завтра в 15:10
31 июл в 12:10
от 3 390₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Начало: Причал «Сити-Экспоцентр»
Расписание: Ежедневно в 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 июля 2024Очень понравилась прогулка на теплоходе "Волна", вкусная еда, отличное обслуживание, чистота. Спасибо за прекрасные впечатления от прогулки!
- ППавел20 июля 2024Нам понравилось все и сам теплоход и качество обслуживания, все было на высоте!!!
- ВВилкова4 октября 2023Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»Поездка понравилась. Правда, как таковой экскурсии не было - просто подвели к храму, сказали пару слов и дали свободное время.
- ЕЕлена2 октября 2023Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»Путешествие в Троице- Лыково- это прекрасная возможность провести вместе 6 часов свободного времени в спокойной, умиротворяющей обстановке. Прекрасные виды на давно знакомые здания, неспешный рассказ экскурсовода, бегущая вода - все, что нужно для полноценного отдыха в выходной день.
- ЭЭлина13 июня 2023Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру МосквыПонравилась прогулка, теплоход, но не понравилось питание и обслуживание.
- ЕЕлена13 сентября 2022Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь»Очень понравилось! Красивая поездка по ночной Москве, с ужином и зажигательными танцами под живую музыку и как бонус Салют. Дочка тоже в восторге!
- ООксана17 июля 2022«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на КремльВпечатления замечательные, но это больше от нашего настроения. Музыка была конечно, мягко говоря, глубокий прошлый век)) Экскурсия без Гида. Это просто речная прогулка с музыкой. По теплоходу: на удивление очень хороший чистый туалет, несмотря на постоянную очередь.
- ККостенко14 июня 2021Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь»Прогулка прошла замечательно,, вкусный ужин, чудесный саксафон, но салют на день России мы так и не увидели.
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