Полноценный стендап концерт Для вас выступят профессиональные известные комики, участники Stand

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Tube проектов. На таких мероприятиях уже выступали: Андрей Колмачевский, Найка Казиева, Кирилл Мазур, Валера Артюхов, Карина Салихова, Настя Веневитина, Константин Бутаков, Елена Новикова, Ярослава Тринадцатко, Никита Дубровский, Вера Котельникова, Дима Гаврилов и многие другие. А кто именно будет — секрет! Каждую неделю — разные составы. Вас ждет лучший материал комиков, разрывные шутки, импровизационное общение с залом, атмосферный вечер юмора. Концерт живой музыки Вторая часть вечера пройдет на верхней палубе, где вы сможете послушать хиты мировой сцены в исполнении кавер-группы «Мальчики по вызову», певицу Kova_rosa под аккомпанемент саксофон и другие новые коллективы. Потанцевать, повеселиться, попеть любимые хиты и насладиться речной прогулкой по вечерней Москве и сделать яркие фотографии. Речная прогулка с видами на Москву Также вас ждет увлекательная речная прогулка от причала Лужники - Северный. Просто наслаждайтесь великолепными видами города с воды и получайте незабываемые эмоции! Важная информация: