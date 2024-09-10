Стендап и музыка на теплоходе

Наш уникальный тур соединил в себе все самое лучшее: стендап концерт с тремя комиками ТНТ и LABELCOM, концерт с живой музыкой на верхней палубе корабля, а также волшебные и необычные виды Москвы, которые вы будете наблюдать с борта теплохода!
4.71
14 отзывов
Стендап и музыка на теплоходе
Стендап и музыка на теплоходе
Стендап и музыка на теплоходе
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00, 20:00, 20:30

Описание водной прогулки

Полноценный стендап концерт Для вас выступят профессиональные известные комики, участники Stand
Up на ТНТ, LABELCOM, Stand-Up Club #1 и других популярных ТВ и You
Tube проектов. На таких мероприятиях уже выступали: Андрей Колмачевский, Найка Казиева, Кирилл Мазур, Валера Артюхов, Карина Салихова, Настя Веневитина, Константин Бутаков, Елена Новикова, Ярослава Тринадцатко, Никита Дубровский, Вера Котельникова, Дима Гаврилов и многие другие. А кто именно будет — секрет! Каждую неделю — разные составы. Вас ждет лучший материал комиков, разрывные шутки, импровизационное общение с залом, атмосферный вечер юмора. Концерт живой музыки Вторая часть вечера пройдет на верхней палубе, где вы сможете послушать хиты мировой сцены в исполнении кавер-группы «Мальчики по вызову», певицу Kova_rosa под аккомпанемент саксофон и другие новые коллективы. Потанцевать, повеселиться, попеть любимые хиты и насладиться речной прогулкой по вечерней Москве и сделать яркие фотографии. Речная прогулка с видами на Москву Также вас ждет увлекательная речная прогулка от причала Лужники - Северный. Просто наслаждайтесь великолепными видами города с воды и получайте незабываемые эмоции! Важная информация:
  • Отплытие и возвращение — Причал Лужники - Северный (м. Лужники), ближайший ориентир — улица Лужники, 24с33.
  • Имеются ограничения по возрасту — строго 18+.
  • Прогулка проходит на теплоходе «Ривьера», где могут разместиться до 190 человек.
  • Сбор гостей — за полчаса до отправления теплохода.
  • На борту есть две уборные и кафе-бар.
  • При очень плохих погодных условия возможен перенос или отмена мероприятия. Администраторы свяжутся с вами заранее.
  • Сопровождение гида не предполагается.
  • Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки.
  • Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если вы брали билеты отдельно, но хотите сидеть вместе — приходите заранее. Также это поможет занять места ближе к сцене (это не относится к мероприятиям с конкретными местами).
  • Людей в сильном алкогольном опьянении могут не пустить на борт.

Ежедневно с 11:30 до 21:07

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Конец зала (свободная рассадка)2 590 ₽
Середина зала (свободная рассадка)3 090 ₽
Ближние столы (свободная рассадка)3 590 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка по центру столицы
  • Стендап концерт
  • Концерт с живой музыкой
  • Пледы (при прохладной погоде)
Что не входит в цену
  • Трансфер до/от места проведения
  • Питание, напитки (можно приобрести на борту по меню)
Место начала и завершения?
Лужники - Северный
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
2
3
1
2
1
А
10 сен 2024
О
7 сен 2024
Т
1 сен 2024
Все очень классно. Встретили приветливые ребята, проводили за столик.
Уютно, бар имеется, ну а ребята стендаперы крутые.
Рекомендую к посещению, прям огромный заряд позитивом!!
Особенно, кто вечно - - работа - дом - работа - - прям то, что надо!!!
Два часа, а прям встряхнулись, давно так от души не смеялась.
Спасибо всем за приятный вечер.
B
27 авг 2024
С кайфом прокатились! Поржали от души! Комиков на выступление не знала, как оказалось их много разных бывает 😂 но пару приколов точно запомнила) Кухня на борту скромная, не на мой
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вкус, но вечеру это не помешало. И музыкальная группа дала жару, оттанцевала за все лето. Была загвостка с рассадкой, но админы на месте быстро сориентировались и учли наши пожелания, за что им отдельное спасибо.

В
15 авг 2024
Ю
12 авг 2024
Были 10 августа. Хочу отметить хорошую организацию: заранее предупредили о замене причала, на теплоходе очень удобная система заказа перекуса - на каждом столе ку-код, сканируя который переходишь в меню. Кавер-группа
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"Мальчики по вызову" организовала нам живую музыку и дискотеку)). Про непосредственно стендап… Двоякое ощущение. Вроде и было местами смешно (даже трезвому человеку))), но много мата. . Мат вставлялся просто так, без цели. Из-за этого звучит неприятно.

Д
25 июл 2024
Всё супер
В
21 июл 2024
А
20 июл 2024
О
16 июл 2024
Все отлично! Но нам 2 часа показалось мало. Еще бы на часик побольше
Е
13 июл 2024
Д
10 июл 2024
А
6 июл 2024
Стендап ниже среднего, мата много-юмора мало. На кого рассчитано -не оч понятно. Еда на кораблике была вкусная. Музыкальная часть тоже очень понравилась. В целом, речная музыкальная прогулка скрасила знойный летний вечер. При другом наборе стендап исполнителей вариант досуга мог быть идеальным.
А
5 июл 2024
Нам в целом все понравилось. К стэндапу вообще никаких вопросов. Андрей Колмачевский, Костя Бутаков вообще кайф. Сфоткались вообще без проблем после выступления. Было очень приятно и круто! Единственный небольшой минус
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- это убогие полуполоманные стулья. И народу очень много согнали, тесновато сидели. И немножко продлить бы тур на 30 минут музыки и танцев на верхней палубе. Пролетело все очень быстро… Хотелось еще! Программа у комиков конечно не новая… Но вживую смотреть все равно кайф.

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