Абрамцево – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Абрамцево» в Москве, цены от 2 490 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
На теплоходе
94 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
Начало: Причал «Сити-Экспоцентр»
Расписание: Суббота и воскресенье в 09:15
25 авг в 09:00
от 2 490 за человека
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
1 отзыв
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
16 авг в 08:40
23 авг в 08:40
7 000 за человека
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
На машине
На микроавтобусе
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
13 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты. Владимир влюблен в свое дело, все организовано на высоте! Спасибо
    Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые фактыМы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые фактыМы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые фактыМы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты
  • Ж
    Жукова
    14 мая 2024
    «Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - Мураново
    Экскурсия было отлично организована по времени. Очень понравился гид в автобусе. Мураново понравилось больше, чем Абрамцево. Очень хорошо, что в обеих усадьбах есть где перекусить нормальной едой.
  • С
    Сайфетдинова
    12 мая 2024
    «Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - Мураново
    Всем советую эту экскурсию: отлично спланированная поездка, экскурсовод Елена - настоящий профессионал, аккуратный водитель Алексей. Увлекательно, интересно, достаточно свободного времени. Прекрасно провели день. Большое спасибо!
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Познавательно и душевно провели этот день! Огромное СПАСИБО!!!
  • И
    Ирина
    9 марта 2024
    По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой группы. Особенно приятные впечатления от усадьбы Мураново.
    Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большойОтличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большойОтличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой
  • Т
    Татьяна
    2 декабря 2023
    Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
    В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела
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    дать общие понятия об истории Лавры и много рассказала о Москве. Гид Роман также рассказал много интересного. Большое спасибо организаторам. Было достаточно свободного времени. Осталось очень сильное впечатление.

  • В
    Вилкова
    4 октября 2023
    Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
    Поездка понравилась. Правда, как таковой экскурсии не было - просто подвели к храму, сказали пару слов и дали свободное время.
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    Место красивое, ухоженное. Хотелось больше прогуляться по набережной, но времени не было. Еда очень средняя, столовская. Но виды красивые,это стоит того,чтобы поехать.

  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
    Путешествие в Троице- Лыково- это прекрасная возможность провести вместе 6 часов свободного времени в спокойной, умиротворяющей обстановке. Прекрасные виды на давно знакомые здания, неспешный рассказ экскурсовода, бегущая вода - все, что нужно для полноценного отдыха в выходной день.
  • М
    Марина
    13 июня 2023
    Места русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Я позже написала отзыв. А это по ошибке был отправлен. На самом деле 5 звезд.
  • и
    ирина
    10 мая 2023
    «Приют искусств и вдохновенья» Абрамцево - Мураново
    На экскурсии все понравилось, за исключением не работающих часов в Абрамцево и разрушенного выхода на веранду, обращенную в сторону водоема.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Абрамцево»

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  2. Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
  3. По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Абрамцево" можно забронировать 3 экскурсии от 2 490 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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