Н Наталья По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты. Владимир влюблен в свое дело, все организовано на высоте! Спасибо

Ж Жукова «Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - Мураново Экскурсия было отлично организована по времени. Очень понравился гид в автобусе. Мураново понравилось больше, чем Абрамцево. Очень хорошо, что в обеих усадьбах есть где перекусить нормальной едой.

С Сайфетдинова «Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - Мураново Всем советую эту экскурсию: отлично спланированная поездка, экскурсовод Елена - настоящий профессионал, аккуратный водитель Алексей. Увлекательно, интересно, достаточно свободного времени. Прекрасно провели день. Большое спасибо!

А Анна По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево Познавательно и душевно провели этот день! Огромное СПАСИБО!!!

И Ирина По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой группы. Особенно приятные впечатления от усадьбы Мураново.

Т Татьяна Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия читать дальше дать общие понятия об истории Лавры и много рассказала о Москве. Гид Роман также рассказал много интересного. Большое спасибо организаторам. Было достаточно свободного времени. Осталось очень сильное впечатление. В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела

В Вилкова Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь» читать дальше Место красивое, ухоженное. Хотелось больше прогуляться по набережной, но времени не было. Еда очень средняя, столовская. Но виды красивые,это стоит того,чтобы поехать. Поездка понравилась. Правда, как таковой экскурсии не было - просто подвели к храму, сказали пару слов и дали свободное время.

Е Елена Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь» Путешествие в Троице- Лыково- это прекрасная возможность провести вместе 6 часов свободного времени в спокойной, умиротворяющей обстановке. Прекрасные виды на давно знакомые здания, неспешный рассказ экскурсовода, бегущая вода - все, что нужно для полноценного отдыха в выходной день.

М Марина Места русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево Я позже написала отзыв. А это по ошибке был отправлен. На самом деле 5 звезд.