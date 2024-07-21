6 часов
Водная прогулка
Экскурсионный тур в село Троице-Лыково на теплоходе «Соболь»
Начало: Причал «Сити-Экспоцентр»
Расписание: Суббота и воскресенье в 09:15
25 авг в 09:00
от 2 490₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Троице-Сергиева лавра и Абрамцево: групповая экскурсия
Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в пятницу в 08:40
16 авг в 08:40
23 авг в 08:40
7 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 июля 2024Мы провели прекрасный день! Увидели две красивейшие усадьбы, получили множество эмоций, впечатлений и открыли новые факты. Владимир влюблен в свое дело, все организовано на высоте! Спасибо
- ЖЖукова14 мая 2024«Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - МурановоЭкскурсия было отлично организована по времени. Очень понравился гид в автобусе. Мураново понравилось больше, чем Абрамцево. Очень хорошо, что в обеих усадьбах есть где перекусить нормальной едой.
- ССайфетдинова12 мая 2024«Приют искусств и вдохновенья»: Абрамцево - МурановоВсем советую эту экскурсию: отлично спланированная поездка, экскурсовод Елена - настоящий профессионал, аккуратный водитель Алексей. Увлекательно, интересно, достаточно свободного времени. Прекрасно провели день. Большое спасибо!
- ААнна6 мая 2024Познавательно и душевно провели этот день! Огромное СПАСИБО!!!
- ИИрина9 марта 2024Отличная экскурсия, прекрасная организация, никаких накладок, Владимир все продумал. Праздник 8 марта удался для нашей большой группы. Особенно приятные впечатления от усадьбы Мураново.
- ТТатьяна2 декабря 2023В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела
- ВВилкова4 октября 2023Поездка понравилась. Правда, как таковой экскурсии не было - просто подвели к храму, сказали пару слов и дали свободное время.
- ЕЕлена2 октября 2023Путешествие в Троице- Лыково- это прекрасная возможность провести вместе 6 часов свободного времени в спокойной, умиротворяющей обстановке. Прекрасные виды на давно знакомые здания, неспешный рассказ экскурсовода, бегущая вода - все, что нужно для полноценного отдыха в выходной день.
- ММарина13 июня 2023Места русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и АбрамцевоЯ позже написала отзыв. А это по ошибке был отправлен. На самом деле 5 звезд.
- иирина10 мая 2023«Приют искусств и вдохновенья» Абрамцево - МурановоНа экскурсии все понравилось, за исключением не работающих часов в Абрамцево и разрушенного выхода на веранду, обращенную в сторону водоема.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Абрамцево»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Абрамцево" можно забронировать 3 экскурсии от 2 490 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Абрамцево», 103 ⭐ отзыва, цены от 2490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь