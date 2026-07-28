Мы исследуем Государственный музей Пушкина на Пречистенке и проследим жизненный путь поэта — от детства и лицейских лет до большой любви и трагической дуэли.
Вы сравните быт и нравы пушкинской эпохи с современностью, найдёте неожиданные сходства и ближе познакомитесь с личностью Александра Сергеевича.
Вы сравните быт и нравы пушкинской эпохи с современностью, найдёте неожиданные сходства и ближе познакомитесь с личностью Александра Сергеевича.
Описание экскурсии
Окажемся в одном из крупнейших литературных музеев Москвы.
Вы осмотрите старинную усадьбу и побываете в зале Пролог, зале Детства, бальном зале, гостиных, кабинете и других интерьерах.
И узнаете:
- как прошло детство будущего поэта и чему его учили дома
- кем был его прадед Абрам Ганнибал
- как лицейские годы повлияли на его характер и судьбу
- за что Пушкина отправляли в ссылки и кто помог ему вернуться в Москву
- как создавался роман «Евгений Онегин»
- какой бывала любовь Александра Пушкина и Натальи Гончаровой
Организационные детали
- После бронирования вы должны перевести нам 1500 ₽ за экскурсионную путёвку. Эта сумма входит в общую стоимость экскурсии, но в случае отмены с вашей стороны не возвращается
- Дополнительные расходы — входные билеты: взрослый — 600 ₽, детский — 350 ₽, по карте Москвёнок можно пройти бесплатно
- После экскурсии вы получите сувениры
- Экскурсия рассчитана на группу из 5 детей и 5 взрослых
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 3992 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог.
Входит в следующие категории Москвы
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