От Старого Арбата до Москвы-реки с гидом-архитектором в мини-группе

Научиться смотреть на город как градостроители и узнать о приключениях Смоленской
Разглядеть волшебство можно и на знакомых с детства улицах. Я вас этому научу. Вы посмотрите на Москву глазами градостроителя. Подметите работающие архитектурные приёмчики. Послушаете о приключениях, с какими возводили знаковые объекты. Поймёте, почему в метро две станции «Смоленская». И увидите первый подземный переход, который вообще не собирались строить.
5
1 отзыв
От Старого Арбата до Москвы-реки с гидом-архитектором в мини-группе
От Старого Арбата до Москвы-реки с гидом-архитектором в мини-группе
От Старого Арбата до Москвы-реки с гидом-архитектором в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Почему в Москве две Смоленских и две Арбатских станции
  • Как строилось метро и почему сносили только что построенные входные павильоны
  • Где раньше пролегала дорога на Смоленск и почему она стала называться Плющихой
  • Почему архитектора Ивана Жолтовского несколько раз отчисляли из академии
  • Зачем в башню на здании МИДа поселили хищных птиц
  • Для чего снесли несколько кварталов застройки на Смоленской площади
  • Чем торговали в магазине Торгсин и на что уходила выручка
  • Как выглядела река при Наполеоне

И многое другое!

Вы увидите:

  • Жилой дом работников НКВД с нотками итальянского возрождения
  • Первый подземный переход Москвы, который не собирались строить
  • Загадочный магазин Торгсин
  • Башню на доме Жолтовского и шпиль на здании МИД — они были построены, хотя в проектах не значились
  • Комплекс МИД, который соединил в себе черты Домов иностранного и пролетарского туризма
  • Небольшой дом Трудкоопстроя в европейском стиле
  • Жилой Дом архитекторов и парадную застройку набережных
  • Бородинский мост — старый и новый

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 10 лет
  • Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее, чтобы я успела подготовить радиогиды. На части маршрута — Садовом кольце — довольно шумно, поэтому без радиогидов не обойтись

в понедельник и вторник в 11:00, в четверг в 15:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 11:00, в четверг в 15:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Оксана
9 сен 2024
Благодаря Наталье нам удалось снова влюбиться в Москву - увидеть ее незамыленным взглядом, открыть для себя архитектурные нюансы, на которые не обращаешь внимания в стремительном ритме города.

Самое главное, что маршрут
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не перегружен локациями, а наполнен содержанием каждого места.

Экскурсовод прямо вау: ответила на все мои вопросы по зданиям и мостам, легко общается, живо рассказывает.

После вашей экскурсии мы теперь разглядываем детали зданий своим зорким взглядом, и это дорогого стоит.

Спасибо.

Благодаря Наталье нам удалось снова влюбиться в Москву - увидеть ее незамыленным взглядом, открыть для себяБлагодаря Наталье нам удалось снова влюбиться в Москву - увидеть ее незамыленным взглядом, открыть для себяБлагодаря Наталье нам удалось снова влюбиться в Москву - увидеть ее незамыленным взглядом, открыть для себя

Входит в следующие категории Москвы

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