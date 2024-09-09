Разглядеть волшебство можно и на знакомых с детства улицах. Я вас этому научу. Вы посмотрите на Москву глазами градостроителя. Подметите работающие архитектурные приёмчики. Послушаете о приключениях, с какими возводили знаковые объекты. Поймёте, почему в метро две станции «Смоленская». И увидите первый подземный переход, который вообще не собирались строить.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Почему в Москве две Смоленских и две Арбатских станции
- Как строилось метро и почему сносили только что построенные входные павильоны
- Где раньше пролегала дорога на Смоленск и почему она стала называться Плющихой
- Почему архитектора Ивана Жолтовского несколько раз отчисляли из академии
- Зачем в башню на здании МИДа поселили хищных птиц
- Для чего снесли несколько кварталов застройки на Смоленской площади
- Чем торговали в магазине Торгсин и на что уходила выручка
- Как выглядела река при Наполеоне
И многое другое!
Вы увидите:
- Жилой дом работников НКВД с нотками итальянского возрождения
- Первый подземный переход Москвы, который не собирались строить
- Загадочный магазин Торгсин
- Башню на доме Жолтовского и шпиль на здании МИД — они были построены, хотя в проектах не значились
- Комплекс МИД, который соединил в себе черты Домов иностранного и пролетарского туризма
- Небольшой дом Трудкоопстроя в европейском стиле
- Жилой Дом архитекторов и парадную застройку набережных
- Бородинский мост — старый и новый
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 10 лет
- Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее, чтобы я успела подготовить радиогиды. На части маршрута — Садовом кольце — довольно шумно, поэтому без радиогидов не обойтись
в понедельник и вторник в 11:00, в четверг в 15:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 11:00, в четверг в 15:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 17:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 213 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть изЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
9 сен 2024
Благодаря Наталье нам удалось снова влюбиться в Москву - увидеть ее незамыленным взглядом, открыть для себя архитектурные нюансы, на которые не обращаешь внимания в стремительном ритме города.
Самое главное, что маршрут
Самое главное, что маршрут
Входит в следующие категории Москвы
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