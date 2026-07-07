Сладкоежки, держитесь! Вы увидите то, что скрыто от глаз обычных покупателей. Через панорамные галереи заглянете в святая святых производства.
Пройдёте туда, куда нет входа случайным людям, — в лабораторию качества, на склад с особым климатом и в зону ручной сборки тортов. Станете кондитером-волшебником и под руководством технолога сделаете свой торт «Прага».
Пройдёте туда, куда нет входа случайным людям, — в лабораторию качества, на склад с особым климатом и в зону ручной сборки тортов. Станете кондитером-волшебником и под руководством технолога сделаете свой торт «Прага».
Описание мастер-класса
- Вы побываете в лаборатории качества и узнаете, почему вкус фирменных десертов начинается с идеально чистой воды.
- Увидите 30-метровую туннельную печь, где тесто превращается в воздушные бисквиты и пастилу.
- Заглянете в отделочный цех и через панорамные окна понаблюдаете, как кондитеры вручную собирают торты, взбивают кремы и работают с шоколадом.
- Посетите цех пирогов и упаковки. Узнаете, как готовую продукцию подготавливают к отправке и зачем на производстве поддерживают особый климат.
- Под руководством технолога приготовите и украсите собственный торт «Прага», а после мастер-класса заберёте его с собой.
Организационные детали
- В стоимость включены входной билет, мастер-класс и вкусный подарок.
- Остаток нужно оплатить в течение 48 часов после заказа по ссылке, которую мы пришлём. Полная предоплата экскурсии необходима, так как на производстве нет касс. Если оплата не поступит в срок, мы будем вынуждены аннулировать бронь.
- При отмене заказа с вашей стороны менее чем за 3 дня до даты проведения оплаченная по ссылке часть стоимости не возвращается.
- Совершеннолетним гостям необходимо иметь при себе паспорт.
- Можем провести экскурсию для организованных школьных групп до 40 чел. На 10 детей 1 сопровождающий взрослый бесплатно, в мастер-классе он не участвует.
- С вами будет гид из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 14:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Реутов
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Высота-Тур — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — профессиональная команда. Проводим экскурсии для иностранцев, школьников и взрослых: пешие, автобусные, авторские. Наши гиды имеют действующие лицензии, академическое образование и искренне любят историю, архитектуру и краеведение Москвы. Мы умеем быстро менять маршрут и помогать в нестандартных ситуациях. Вместе с нами вы сможете попасть в интересные уголки Москвы и получить яркие впечатления.
Входит в следующие категории Москвы
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