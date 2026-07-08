Приглашаем вас за кулисы настоящего производства мороженого. Во время экскурсии вы пройдёте по действующим цехам фабрики BRandICE, увидите все этапы создания десерта, побываете в огромной морозильной камере и попробуете несколько видов свежайшего мороженого. Это отличная возможность узнать, как рождаются любимые лакомства, и провести время всей семьёй!

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Описание экскурсии

Знакомство с фабрикой

У центрального входа вас встретит гид — и после короткого инструктажа по технике безопасности вы отправитесь в производственные цеха.

От истории бренда к современному производству

Вы узнаете, как появилась фабрика, как развивалось производство и сколько видов мороженого выпускают сегодня. Поговорим о том, как выбирают ингредиенты, контролируют качество и почему каждый этап производства требует высокой точности.

Как создают мороженое

Перед вами откроется полный путь продукта — от приготовления молочной смеси до упаковки готового десерта. Вы проследите, как формируются эскимо, рожки и брикеты, как наносят шоколадную глазурь, добавляют орехи, вафельную крошку и другие ингредиенты.

Морозильная камера

Одним из самых необычных этапов экскурсии станет посещение промышленной морозильной камеры. Здесь готовое мороженое проходит финальную закалку при низких температурах. Вы узнаете, зачем нужен этот процесс и почему некоторые сорта долго сохраняют форму даже вне морозильника.

Дегустация

В завершение экскурсии вас ждёт дегустация трёх видов мороженого — от классического пломбира до фруктового сорбета. Вы попробуете продукцию практически сразу после производства и сможете почувствовать разницу между свежим десертом и тем, что попадает на прилавки магазинов.

Организационные детали

В стоимость входят фотографии в цехах от профессионального фотографа, дегустация мороженого и бессрочный сертификат на 12 шариков мороженого в кафе BRandICE

С вами будет гид предприятия

Информация по оплате: