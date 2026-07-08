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Экскурсия на фабрику мороженого BRandICE с дегустацией

Проследить, как мороженое проходит путь от молочной смеси до готового десерта
Приглашаем вас за кулисы настоящего производства мороженого.

Во время экскурсии вы пройдёте по действующим цехам фабрики BRandICE, увидите все этапы создания десерта, побываете в огромной морозильной камере и попробуете несколько видов свежайшего мороженого. Это отличная возможность узнать, как рождаются любимые лакомства, и провести время всей семьёй!
Экскурсия на фабрику мороженого BRandICE с дегустацией
Экскурсия на фабрику мороженого BRandICE с дегустацией
Экскурсия на фабрику мороженого BRandICE с дегустацией

Описание экскурсии

Знакомство с фабрикой

У центрального входа вас встретит гид — и после короткого инструктажа по технике безопасности вы отправитесь в производственные цеха.

От истории бренда к современному производству

Вы узнаете, как появилась фабрика, как развивалось производство и сколько видов мороженого выпускают сегодня. Поговорим о том, как выбирают ингредиенты, контролируют качество и почему каждый этап производства требует высокой точности.

Как создают мороженое

Перед вами откроется полный путь продукта — от приготовления молочной смеси до упаковки готового десерта. Вы проследите, как формируются эскимо, рожки и брикеты, как наносят шоколадную глазурь, добавляют орехи, вафельную крошку и другие ингредиенты.

Морозильная камера

Одним из самых необычных этапов экскурсии станет посещение промышленной морозильной камеры. Здесь готовое мороженое проходит финальную закалку при низких температурах. Вы узнаете, зачем нужен этот процесс и почему некоторые сорта долго сохраняют форму даже вне морозильника.

Дегустация

В завершение экскурсии вас ждёт дегустация трёх видов мороженого — от классического пломбира до фруктового сорбета. Вы попробуете продукцию практически сразу после производства и сможете почувствовать разницу между свежим десертом и тем, что попадает на прилавки магазинов.

Организационные детали

  • В стоимость входят фотографии в цехах от профессионального фотографа, дегустация мороженого и бессрочный сертификат на 12 шариков мороженого в кафе BRandICE
  • С вами будет гид предприятия

Информация по оплате:

  • На сайте вы оплачиваете 15% стоимости. Чтобы забронировать место в группе, в течение 48 часов после заказа оставшуюся часть нужно оплатить по ссылке, которую мы пришлём вам в сообщении. Полная предоплата экскурсии необходима в связи с тем, что на производстве отсутствуют экскурсионные кассы. Если оплата не поступит в этот срок, мы будем вынуждены отменить ваш заказ
  • При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 3 дня до даты проведения оплаченная по ссылке часть стоимости не возвращается

во вторник и четверг в 15:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Бутырская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Высота-Тур
Высота-Тур — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — профессиональная команда. Проводим экскурсии для иностранцев, школьников и взрослых: пешие, автобусные, авторские. Наши гиды имеют действующие лицензии, академическое образование и искренне любят историю, архитектуру и краеведение Москвы. Мы умеем быстро менять маршрут и помогать в нестандартных ситуациях. Вместе с нами вы сможете попасть в интересные уголки Москвы и получить яркие впечатления.

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