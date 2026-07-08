Во время экскурсии вы пройдёте по действующим цехам фабрики BRandICE, увидите все этапы создания десерта, побываете в огромной морозильной камере и попробуете несколько видов свежайшего мороженого. Это отличная возможность узнать, как рождаются любимые лакомства, и провести время всей семьёй!
Описание экскурсии
Знакомство с фабрикой
У центрального входа вас встретит гид — и после короткого инструктажа по технике безопасности вы отправитесь в производственные цеха.
От истории бренда к современному производству
Вы узнаете, как появилась фабрика, как развивалось производство и сколько видов мороженого выпускают сегодня. Поговорим о том, как выбирают ингредиенты, контролируют качество и почему каждый этап производства требует высокой точности.
Как создают мороженое
Перед вами откроется полный путь продукта — от приготовления молочной смеси до упаковки готового десерта. Вы проследите, как формируются эскимо, рожки и брикеты, как наносят шоколадную глазурь, добавляют орехи, вафельную крошку и другие ингредиенты.
Морозильная камера
Одним из самых необычных этапов экскурсии станет посещение промышленной морозильной камеры. Здесь готовое мороженое проходит финальную закалку при низких температурах. Вы узнаете, зачем нужен этот процесс и почему некоторые сорта долго сохраняют форму даже вне морозильника.
Дегустация
В завершение экскурсии вас ждёт дегустация трёх видов мороженого — от классического пломбира до фруктового сорбета. Вы попробуете продукцию практически сразу после производства и сможете почувствовать разницу между свежим десертом и тем, что попадает на прилавки магазинов.
Организационные детали
- В стоимость входят фотографии в цехах от профессионального фотографа, дегустация мороженого и бессрочный сертификат на 12 шариков мороженого в кафе BRandICE
- С вами будет гид предприятия
Информация по оплате:
- На сайте вы оплачиваете 15% стоимости. Чтобы забронировать место в группе, в течение 48 часов после заказа оставшуюся часть нужно оплатить по ссылке, которую мы пришлём вам в сообщении. Полная предоплата экскурсии необходима в связи с тем, что на производстве отсутствуют экскурсионные кассы. Если оплата не поступит в этот срок, мы будем вынуждены отменить ваш заказ
- При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 3 дня до даты проведения оплаченная по ссылке часть стоимости не возвращается