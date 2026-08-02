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Альберт Отдельное удовольствие от общения с невероятным экскурсоводом. Материал был подан настолько интересно и живо, что время пролетело совершенно незаметно. Мы узнали множество любопытных исторических фактов, легенд и деталей о дворцовом ансамбле, его создателях и судьбе. Благодаря профессионализму Юлии Царицыно буквально ожило перед нами. Такие экскурсии позволяют по-новому взглянуть на знакомые страницы истории и получить настоящее удовольствие от прогулки. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марта Сегодня случилась замечательная прогулка по осеннему Царицыно с Юлией. Понравилась манера повествования экскурсовода - рассказ размеренный, не перегружен деталями, приятно слушать и многое запоминается. Ещё в порядке достоинств данной экскурсии отмечу хороший тайминг, маршрут и удобный формат мини-группы.

Единственное пожелание - добавить микрофон экскурсоводу. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия Царицыно - это красота! Экскурсовод очень грамотный, любит не только Москву, но и конкретно Царицыно - провела здесь детство. Были интересные исторические факты в ходе экскурсии. Единственное - подача показалась немного монотонной. Но это, может, именно на мой вкус. +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Экскурсию проводила Елена. Все интересно рассказывает. Очень понравилось. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Интересная прогулка по территории Царицыно, узнали новые и интересные факты. Из пожеланий: группа достаточно большая, у экскурсоводы был микрофон. Но во время перемещений ее слышали только часть группы, которая шла впереди. Было бы комфортнее чтобы выдавали индивидуальные наушники. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет