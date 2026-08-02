Музей-заповедник на юге столицы входит в число самых загадочных дворцово-парковых ансамблей конца 18 века.
На экскурсии вы исследуете прекрасный образец русской готики с элементами московского барокко и масонскими символами. Почувствуете дух Просвещения, витающий среди царицынских построек.
Оцените красоту пейзажного парка в английском стиле и прикоснётесь к языческим тайнам этого древнего места.
На экскурсии вы исследуете прекрасный образец русской готики с элементами московского барокко и масонскими символами. Почувствуете дух Просвещения, витающий среди царицынских построек.
Оцените красоту пейзажного парка в английском стиле и прикоснётесь к языческим тайнам этого древнего места.
Описание билета
- Вы узнаете историю взаимоотношений императрицы и архитекторов. Выясните, почему выбор Екатерины II пал на Матвея Казакова, а Василий Баженов был отстранен от работы над дворцово-парковым ансамблем.
- Полюбуетесь визитной карточкой комплекса: мостами и арками, а главное — каскадом прудов.
- Разберётесь в особенностях такого архитектурного стиля, как русская готика и научитесь различать масонские символы в архитектуре.
- Услышите о тайнах и легендах одного из самых мистических парков столицы и поймёте, при чём здесь вятичи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит только по территории парка, музей не посещаем.
- Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно.
- В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в субботу в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
|Пенсионеры
|1200 ₽
|Школьники
|1100 ₽
|Студенты
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Царицыно
Когда и как рано покупать?
Когда: в субботу в 15:30
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 20 минут
Провели экскурсии для 44771 туриста
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отдельное удовольствие от общения с невероятным экскурсоводом. Материал был подан настолько интересно и живо, что время пролетело совершенно незаметно. Мы узнали множество любопытных исторических фактов, легенд и деталей о дворцовом ансамбле, его создателях и судьбе. Благодаря профессионализму Юлии Царицыно буквально ожило перед нами. Такие экскурсии позволяют по-новому взглянуть на знакомые страницы истории и получить настоящее удовольствие от прогулки.
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Сегодня случилась замечательная прогулка по осеннему Царицыно с Юлией. Понравилась манера повествования экскурсовода - рассказ размеренный, не перегружен деталями, приятно слушать и многое запоминается. Ещё в порядке достоинств данной экскурсии отмечу хороший тайминг, маршрут и удобный формат мини-группы.
Единственное пожелание - добавить микрофон экскурсоводу.
Единственное пожелание - добавить микрофон экскурсоводу.
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Царицыно - это красота! Экскурсовод очень грамотный, любит не только Москву, но и конкретно Царицыно - провела здесь детство. Были интересные исторические факты в ходе экскурсии. Единственное - подача показалась немного монотонной. Но это, может, именно на мой вкус.
+1
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Экскурсию проводила Елена. Все интересно рассказывает. Очень понравилось. Спасибо!
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М
Интересная прогулка по территории Царицыно, узнали новые и интересные факты. Из пожеланий: группа достаточно большая, у экскурсоводы был микрофон. Но во время перемещений ее слышали только часть группы, которая шла впереди. Было бы комфортнее чтобы выдавали индивидуальные наушники.
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Отличная пешеходная экскурсия
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