Архитектура и загадки Царицыно

Погулять по территории комплекса и раскрыть историю одного из самых мистических памятников Москвы

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Музей-заповедник на юге столицы входит в число самых загадочных дворцово-парковых ансамблей конца 18 века.

На экскурсии вы исследуете прекрасный образец русской готики с элементами московского барокко и масонскими символами. Почувствуете дух Просвещения, витающий среди царицынских построек.

Оцените красоту пейзажного парка в английском стиле и прикоснётесь к языческим тайнам этого древнего места.
Архитектура и загадки Царицыно
Архитектура и загадки Царицыно
Архитектура и загадки Царицыно
Архитектура и загадки Царицыно
Архитектура и загадки Царицыно
Архитектура и загадки Царицыно
Архитектура и загадки Царицыно
Архитектура и загадки Царицыно
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы узнаете историю взаимоотношений императрицы и архитекторов. Выясните, почему выбор Екатерины II пал на Матвея Казакова, а Василий Баженов был отстранен от работы над дворцово-парковым ансамблем.
  • Полюбуетесь визитной карточкой комплекса: мостами и арками, а главное — каскадом прудов.
  • Разберётесь в особенностях такого архитектурного стиля, как русская готика и научитесь различать масонские символы в архитектуре.
  • Услышите о тайнах и легендах одного из самых мистических парков столицы и поймёте, при чём здесь вятичи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит только по территории парка, музей не посещаем.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в субботу в 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Царицыно
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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