Погулять по территории комплекса и раскрыть историю одного из самых мистических памятников Москвы
Музей-заповедник на юге столицы входит в число самых загадочных дворцово-парковых ансамблей конца 18 века.
На экскурсии вы исследуете прекрасный образец русской готики с элементами московского барокко и масонскими символами. Почувствуете дух Просвещения, витающий среди царицынских построек.
Оцените красоту пейзажного парка в английском стиле и прикоснётесь к языческим тайнам этого древнего места.
На экскурсии вы исследуете прекрасный образец русской готики с элементами московского барокко и масонскими символами. Почувствуете дух Просвещения, витающий среди царицынских построек.
Оцените красоту пейзажного парка в английском стиле и прикоснётесь к языческим тайнам этого древнего места.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете историю взаимоотношений императрицы и архитекторов. Выясните, почему выбор Екатерины II пал на Матвея Казакова, а Василий Баженов был отстранен от работы над дворцово-парковым ансамблем.
- Полюбуетесь визитной карточкой комплекса: мостами и арками, а главное — каскадом прудов.
- Разберётесь в особенностях такого архитектурного стиля, как русская готика и научитесь различать масонские символы в архитектуре.
- Услышите о тайнах и легендах одного из самых мистических парков столицы и поймёте, при чём здесь вятичи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит только по территории парка, музей не посещаем.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу в 15:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Царицыно
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 15:30Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 17279 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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