Особенности посещения Алмазного фонда:

Дополнительно оплачиваются билеты в Алмазный фонд — 800 руб. /взрослый, 100 руб. /ребёнок. Для инвалидов и членов многодетных семей — бесплатно.

Билетов ограниченное количество, мы поможем вам забронировать их, для этого нужно сообщить нам ФИО, серии и номера паспортов (или свидетельств о рождении) всех посетителей.

Обычно мы бронируем билеты на сеансы в 11:20 или 11:40.

В случае если вы сами сделали бронь на официальном сайте или хотите попасть на индивидуальную экскурсию по Александровскому саду — напишите нам, мы организуем вам прогулку за полтора часа до вашего сеанса в Алмазном фонде. Как проходит экскурсия:.

