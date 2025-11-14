Мои заказы

Экскурсия по Александровскому саду с помощью брони билетов в Алмазный фонд

Посетите царскую сокровищницу — Алмазный фонд — самый труднодоступный музей России, но мы знаем, как оформить туда билеты даже за один день до посещения! Профессиональный аккредитованный гид также проведет вам экскурсию по Александровскому саду.

Вы узнаете много интересного о Кремле и достопримечательностях Александровского сада, о Вечном огне, фонтанах и памятниках в саду.
3.7
3 отзыва
Описание билета

Особенности посещения Алмазного фонда:

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Алмазный фонд — 800 руб. /взрослый, 100 руб. /ребёнок. Для инвалидов и членов многодетных семей — бесплатно.
  • Билетов ограниченное количество, мы поможем вам забронировать их, для этого нужно сообщить нам ФИО, серии и номера паспортов (или свидетельств о рождении) всех посетителей.
  • Обычно мы бронируем билеты на сеансы в 11:20 или 11:40.
В случае если вы сами сделали бронь на официальном сайте или хотите попасть на индивидуальную экскурсию по Александровскому саду — напишите нам, мы организуем вам прогулку за полтора часа до вашего сеанса в Алмазном фонде. Как проходит экскурсия:.
  • Вам необходимо прийти с паспортами к 9:00 к павильону касс Кремля: наш гид будет уже там, в кассах вы оплатите билеты и получите их.
  • Экскурсия по Александровскому саду (со мной или другим гидом из нашей команды) начинается после покупки вами билетов в кассах и длится 1 час. Затем вы самостоятельно заходите в Алмазный фонд: там 45-минутную экскурсию в группе до 20 человек проведёт гид Алмазного фонда. Это правила музея!
  • Если вы хотите индивидуальный формат экскурсии в Алмазном фонде, напишите нам. Теоретически об этом возможно договориться с дирекцией музея, но стоить это будет около 50 000 руб.

Ежедневно кроме четверга в 10:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремль
  • Александровский сад
  • Алмазный фонд
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в Алмазный фонд (800 руб. /взрослый, 100 руб. /ребёнок. Для инвалидов и членов многодетных семей - бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александровский сад, павильон касс Кремля
Завершение: Боровицкая башня Кремля
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно кроме четверга в 10:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Д
Дарья
14 ноя 2025
Ходили с мамой на экскурсию по Александровскому саду. Были приятно удивлены, когда нас оказалось всего двое на экскурсии, но это не стало поводом для отмены (многие экскурсоводы отменяют в таком
читать дальше

случае). Экскурсовод Светлана настоящий профессионал своего дела! Она с большой страстью рассказывала историю одного из самых красивых и значимых парков Москвы, уделяя внимание каждой детали.

Также изначально бронировали экскурсию с целью посещения Алмазного фонда. Светлана помогла с приобретением билетов (очень часто их сложно достать). Особое восхищение вызвал Алмазный фонд — настоящее сокровище, где хранятся уникальные драгоценности и исторические реликвии, многие из которых невозможно увидеть нигде иначе.

Экскурсия была организована на высоком уровне, гид Светлана доступно отвечала на вопросы, создавая дружелюбную и познавательную атмосферу. Рекомендую всем, кто хочет соединить приятную прогулку с глубоким погружением в историю и культуру России!

D
Deleted
31 окт 2025
Мошенники,по парку 30мин. поводили,содрали 1200р.. Это что? Рекламируют как экскурсию по Алмазному фрнду. Не ведитесь! Билеты покупайте сами и вперед сами без всякой экскурсии. Вранье чистой воды! Люди,не верьте. Это просто ужас. Обманщики!
А
Анна
18 окт 2025
Большое спасибо🙏 Рекомендую 👍Понравилась и экскурсия по Александровскому саду и конечно Алмазный фонд. Все отлично.

