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ориентировались покупая экскурсию. По факту нужно приезжать на экскурсию в 8.30!!! Такой поворот событий мы не ожидали. Все отлично, но мы рассчитывали отвезти детей в школу. Время встречи было нам сообщено в 20.00, Пришлось напрягать всех на ночь глядя. Во вторых, было написано, что билеты вы приобретаете сами в кассах без очереди. Ну если стоять в очереди 40 минут это называется без очереди, то извините. Экскурсовод хороший, рассказывает интересно, но печалька была в том, что именно в день нашей экскурсии Александровский сад закрыли. Люди приехавшие в Москву были расстроены этим фактом. Если вы живете в Москве, вам не стоит брать эту экскурсию, можно просто прийти в кассы, точно так же отстоять в очереди. Без ранних подьемов.