Экскурсии в Алмазный фонд

Найдено 3 экскурсии в категории «Алмазный фонд» в Москве, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Пешая
1054 отзыва
2 часа
Билеты
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
14 окт в 09:00
1 700 за билет
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
Пешая
111 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
14 окт в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
Пешая
503 отзыва
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
Начало: станция метро Площадь Революции
Расписание: Пн., вт., ср., пт., сб., вс. в 09:00 и 13:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 октября 2024
    Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
    Были небольшие минусы в организационном плане. Во первых покупая экскурсию там заявлено время 10.00, вот на это время мы и
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    ориентировались покупая экскурсию. По факту нужно приезжать на экскурсию в 8.30!!! Такой поворот событий мы не ожидали. Все отлично, но мы рассчитывали отвезти детей в школу. Время встречи было нам сообщено в 20.00, Пришлось напрягать всех на ночь глядя. Во вторых, было написано, что билеты вы приобретаете сами в кассах без очереди. Ну если стоять в очереди 40 минут это называется без очереди, то извините. Экскурсовод хороший, рассказывает интересно, но печалька была в том, что именно в день нашей экскурсии Александровский сад закрыли. Люди приехавшие в Москву были расстроены этим фактом. Если вы живете в Москве, вам не стоит брать эту экскурсию, можно просто прийти в кассы, точно так же отстоять в очереди. Без ранних подьемов.

  • Г
    Гущина
    9 сентября 2024
    Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
    Прекрасная прогулка по Александровскому саду, нам очень понравилось. Все обошли, все памятники посмотрели, даже видели смену караула у Вечного огня.
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    Большое спасибо Сергею - нашему экскурсоводу, рассказывал интересно, много нового узнали об этом месте, хотя часто бывали здесь раньше. Я, например, впервые услышала историю Могилы неизвестного солдата. Мы были с детьми, они тоже в восторге. Отдельное спасибо Сергею за то, что занял очередь в кассы за билетами в Алмазный фонд. Вообще организация всего мероприятия очень достойная, еще раз спасибо!

  • О
    Ольга
    3 сентября 2024
    Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
    Добрый день! Экскурсия по Александровскому саду очень понравилась! Раньше мы там просто гуляли, а оказывается, там столько памятников и интересных исторических моментов! Спасибо экскурсоводу за содержательный и увлекательный рассказ!
  • О
    Олег
    19 августа 2024
    Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
    Мы были с гидом Анной. Анна - очень харизматичная и интересный гид. Прекрасно и интересно погуляли по Александровскому саду и далее отправились самостоятельно в Алмазный фонд и Оружейную палату. Анна во всём помогла, всё подробно рассказала и объяснила.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Алмазный фонд»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Алмазный фонд" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 1668 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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