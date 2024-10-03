2 часа
Билеты
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
14 окт в 09:00
1 700₽ за билет
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
14 окт в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
Начало: станция метро Площадь Революции
Расписание: Пн., вт., ср., пт., сб., вс. в 09:00 и 13:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 октября 2024Были небольшие минусы в организационном плане. Во первых покупая экскурсию там заявлено время 10.00, вот на это время мы и
- ГГущина9 сентября 2024Прекрасная прогулка по Александровскому саду, нам очень понравилось. Все обошли, все памятники посмотрели, даже видели смену караула у Вечного огня.
- ООльга3 сентября 2024Добрый день! Экскурсия по Александровскому саду очень понравилась! Раньше мы там просто гуляли, а оказывается, там столько памятников и интересных исторических моментов! Спасибо экскурсоводу за содержательный и увлекательный рассказ!
- ООлег19 августа 2024Мы были с гидом Анной. Анна - очень харизматичная и интересный гид. Прекрасно и интересно погуляли по Александровскому саду и далее отправились самостоятельно в Алмазный фонд и Оружейную палату. Анна во всём помогла, всё подробно рассказала и объяснила.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Алмазный фонд»
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Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2024
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