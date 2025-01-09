Особая атмосфера московских пассажей

Посетить ГУМ, ЦУМ и Петровский пассаж и узнать их историю
Давайте отправимся на увлекательную прогулку по центральным улицам столицы и заглянем в три главных торговых пассажа города. Вы оцените фасады зданий, рассмотрите витрины, пройдёте по внутренним галереям.

А я познакомлю вас с многовековой историей каждого магазина и поделюсь множеством любопытных фактов.
5
3 отзыва
Особая атмосфера московских пассажей
Особая атмосфера московских пассажей
Особая атмосфера московских пассажей
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по трём роскошным магазинам — полюбуемся внутренним убранством, рассмотрим их снаружи, отыщем секретные и интересные места.

А ещё вы узнаете:

  • как зарождалась система торговли в Москве, что представляла собой в 15 веке и как менялась до наших дней
  • где в столице появился первый торговый комплекс, которому уже более 500 лет
  • кто такие гости — и всё ли, кто приезжал в Москву, могли так именоваться
  • что такое торговые ряды и где в Москве их было больше всего
  • за что покупатели могли получить по шее
  • где был построен самый большой пассаж в Европе
  • где находится самое красивое здание в готическом стиле
  • кто такие Мюр и Мерилиз и как они связаны с Чеховым
  • почему Чехов хотел сжечь один из пассажей Москвы
  • какое отношение к пассажам имеет произведение Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»
  • и это далеко не всё!

А в новогодние праздники обязательно зарядимся настроением от красиво украшенных праздничных ёлок, витрин и подарков.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Кузнецкий Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Н
9 янв 2025
Накануне Нового года я посетила замечательную экскурсию от гида Ирины, с которой мы гуляли по одним из самых красивых мест Москвы- московским пассажам.
Хочу начать с того что Ирина пришла заранее
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и не смотря на то, что у нас была индивидуальная экскурсия, подготовила наушники. Они нас очень выручали, потому что в центре шумно. Экскурсия была безумно интересная, я до сих возвращаюсь к историям, которые услышала и уже совсем по-другому смотрю на здания мимо которых проходила 1000 раз. Информация подавалась доступно и легко. Отмечу то, что объем информации был тоже очень комфортным, … мы не перегрузились кол-вом информации и Ирина, скорее, дала расслабиться и получить удовольствие, не спеша наслаждаться видами Москвы и с большим удовольствием слушать истории о купеческой Москве. Всем очень рекомендую!

Накануне Нового года я посетила замечательную экскурсию от гида Ирины, с которой мы гуляли по однимНакануне Нового года я посетила замечательную экскурсию от гида Ирины, с которой мы гуляли по однимНакануне Нового года я посетила замечательную экскурсию от гида Ирины, с которой мы гуляли по однимНакануне Нового года я посетила замечательную экскурсию от гида Ирины, с которой мы гуляли по однимНакануне Нового года я посетила замечательную экскурсию от гида Ирины, с которой мы гуляли по однимНакануне Нового года я посетила замечательную экскурсию от гида Ирины, с которой мы гуляли по одним
Павел
5 янв 2025
Ирина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большой плюс, что Ирина прислушивается к пожеланиям, можно сделать остановку или увеличить время нахождения внутри пассажей, если на улице холодно. А ещё мне очень понравилась подача материала. Рекомендую!
Ирина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большойИрина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большойИрина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большойИрина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большойИрина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большойИрина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большойИрина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большойИрина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большойИрина - отличный рассказчик. Проследиваешь историю московских торговых точек. Шикарный маршрут по самому центру. Очень большой
О
3 ноя 2024
Сегодня с подругой были на невероятной экскурсии. Посетили Петровский пассаж, ЦУМ, ГУМ. Ирина очень интересно рассказывала об истории создания знаменитых московских магазинов. Мы узнали столько из истории города и его
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жителей! Казалось бы, мы многое знали про ГУМ, но Ирина поделилась с нами тайнами, о которых мы не подозревали. Хотим отметить грамотную речь экскурсовода и заботу о нас. Поразило обилие демонстрационного материала: редких экземпляров газет советского периода, путеводитель по ГУМу, открытки.

Рекомендуем всем экскурсию Ирины по московским пассажам.

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