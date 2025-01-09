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и не смотря на то, что у нас была индивидуальная экскурсия, подготовила наушники. Они нас очень выручали, потому что в центре шумно. Экскурсия была безумно интересная, я до сих возвращаюсь к историям, которые услышала и уже совсем по-другому смотрю на здания мимо которых проходила 1000 раз. Информация подавалась доступно и легко. Отмечу то, что объем информации был тоже очень комфортным, … мы не перегрузились кол-вом информации и Ирина, скорее, дала расслабиться и получить удовольствие, не спеша наслаждаться видами Москвы и с большим удовольствием слушать истории о купеческой Москве. Всем очень рекомендую!