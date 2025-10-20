Индивидуальная
до 12 чел.
Москва и советские архитектурные утопии
Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры
Начало: У м. Баррикадная
13 дек в 14:30
15 дек в 10:00
от 8400 ₽ за всё до 12 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Начало: У станции метро «Шаболовская»
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
6120 ₽
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
Увидеть один из самых ярких примеров архитектуры московского конструктивизма (в группе)
Начало: На ул. Орджоникидзе
13 дек в 13:00
20 дек в 19:00
2550 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 октября 2025Спасибо за интересную экскурсию. Узнали много нового об архитектурных стилях Москвы. Захотелось посмотреть Дом наркомфина изнутри
- ААлександр23 марта 2025Замечательная экскурсия!
- ЕЕкатерина21 августа 2023Чудесная экскурсия! про историю, про архитекторов и правителей советского времени! Дом наркомфин покорил! наверное главное, что после экскурсии хочется научится разбираться ещё глубже, изучать литературу и историю знаменитых архитекторов. Благодарим Юлию за чудесную прогулку!
- ММарина16 января 2023За 2 с лишним часа прогулки с Юлией посетили 3 объекта. Информацию Юлия подает легко, бытовые моменты пересекаются с историей,
- ЕЕлена28 октября 2022Мне очень понравилось! Рекомендую! Хотя я ожидала раннего конструктивизма больше - этого не хватило.
- ТТатьяна22 сентября 2022ЭТо было супер! Мы очень далеки от архитектуры, однако Юля так захватила своим рассказом, что не смотря на дождливую погоду,
- ЕЕвгений31 августа 2022Однозначно рекомендую! Гид профессиональный, маршрут безумно интересный! Прошли на одном дыхании!
- ААлександра19 августа 2022Очень понравилась экскурсия с Юлией по советской архитектуре. Информации очень много, маршрут удобный, Юлия - прекрасный рассказчик.
- ￼￼￼￼￼￼Наталия24 июня 2022Благодарим за увлекательную экскурсию! Было интересно погрузиться в историю советской архитектуры и пройти весть путь от задумки до реализации основных
- ППавел13 июня 2022Очень интересный материал, неспешная прогулка и замечательная подача! Услышали и увидели как и почему изменялась архитектура в советское время. Всем, и жителям города, и приезжим, очень рекомендую эту экскурсию!
- NNastasia26 мая 2022Спасибо большое Юлии за замечательную экскурсию. Очень много познавательной информации об архитектуре города. Однозначно рекомендую
- AAlexey16 мая 2022Очень интересный материал, позволяющий по-новому взглянуть на давно знакомые места. Познавательно для людей, интересующихся многогранной историей строительства Москвы 20-го века. Увлекательная экскурсия, которую можно рекомендовать буквально всем!
- ННадежда4 мая 2022Экскурсия понравилась. 2 часа пролетели незаметно. Необычная тема самой экскурсии. Гид сама увлечена темой.
- ФФедор10 апреля 2022Экскурсия с Юлей прошла на одном дыхании, у неё есть история про каждый дом. Узнали новые и интересное про уже давно знакомые объекты. Были рады провести так время.
Спасибо, Юля.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом Наркомфина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Дом Наркомфина" можно забронировать 3 экскурсии от 2550 до 8400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Дом Наркомфина», 26 ⭐ отзывов, цены от 2550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль