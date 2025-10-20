Мои заказы

Москва и советские архитектурные утопии
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры
Начало: У м. Баррикадная
13 дек в 14:30
15 дек в 10:00
от 8400 ₽ за всё до 12 чел.
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Пешая
2 часа
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Начало: У станции метро «Шаболовская»
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
6120 ₽6800 ₽ за всё до 6 чел.
Машина для жилья. Экскурсия по дому-коммуне на Орджоникидзе
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Увидеть один из самых ярких примеров архитектуры московского конструктивизма (в группе)
Начало: На ул. Орджоникидзе
13 дек в 13:00
20 дек в 19:00
2550 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 октября 2025
    Москва и советские архитектурные утопии
    Спасибо за интересную экскурсию. Узнали много нового об архитектурных стилях Москвы. Захотелось посмотреть Дом наркомфина изнутри
  • А
    Александр
    23 марта 2025
    Москва и советские архитектурные утопии
    Замечательная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    21 августа 2023
    Москва и советские архитектурные утопии
    Чудесная экскурсия! про историю, про архитекторов и правителей советского времени! Дом наркомфин покорил! наверное главное, что после экскурсии хочется научится разбираться ещё глубже, изучать литературу и историю знаменитых архитекторов. Благодарим Юлию за чудесную прогулку!
  • М
    Марина
    16 января 2023
    Москва и советские архитектурные утопии
    За 2 с лишним часа прогулки с Юлией посетили 3 объекта. Информацию Юлия подает легко, бытовые моменты пересекаются с историей,
    было интересно. На наш взгляд можно немного сократить время на первую высотку, тем самым увеличив время на прогулку по Арбату, Арбата нам не хватило((

  • Е
    Елена
    28 октября 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    Мне очень понравилось! Рекомендую! Хотя я ожидала раннего конструктивизма больше - этого не хватило.
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    ЭТо было супер! Мы очень далеки от архитектуры, однако Юля так захватила своим рассказом, что не смотря на дождливую погоду,
    хотелось и дальше продолжать бродить по Московским улочкам. Сколько раз проезжали-пробегали мимо этих зданий, и даже не задумывались, какая история, сколько тайн и интересного в них храниться! Спасибо огромное за ваш труд и то что делитесь своими знаниями с нами! Было замечательно! Рекомендую всем, даже тем кто не знаком с архитектурой, пройтись с Юлей- экскурсия шикарна!

  • Е
    Евгений
    31 августа 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    Однозначно рекомендую! Гид профессиональный, маршрут безумно интересный! Прошли на одном дыхании!
  • А
    Александра
    19 августа 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    Очень понравилась экскурсия с Юлией по советской архитектуре. Информации очень много, маршрут удобный, Юлия - прекрасный рассказчик.
  • ￼￼￼￼￼Наталия
    24 июня 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    Благодарим за увлекательную экскурсию! Было интересно погрузиться в историю советской архитектуры и пройти весть путь от задумки до реализации основных
    зданий на маршруте, а также узнать о их текущем состоянии и жителях, о их проблемах и решениях. Кажется, мы так много раз бывали на маршруте экскурсии, но Юлии все же удалось открыть нам новые ракурсы, провести там, где сами мы не проходили, и удивить своими рассказами и историческими фактами! Видно, что Юлия увлечена своим делом, и ей хотелось объять необъятное 😊
    Еще раз благодарим за прекрасный вечер и желаем новых творческих идей и неизведанных маршрутов!

    Благодарим за увлекательную экскурсию! Было интересно погрузиться в историю советской архитектуры и пройти весть путь от
  • П
    Павел
    13 июня 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    Очень интересный материал, неспешная прогулка и замечательная подача! Услышали и увидели как и почему изменялась архитектура в советское время. Всем, и жителям города, и приезжим, очень рекомендую эту экскурсию!
  • N
    Nastasia
    26 мая 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    Спасибо большое Юлии за замечательную экскурсию. Очень много познавательной информации об архитектуре города. Однозначно рекомендую
  • A
    Alexey
    16 мая 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    Очень интересный материал, позволяющий по-новому взглянуть на давно знакомые места. Познавательно для людей, интересующихся многогранной историей строительства Москвы 20-го века. Увлекательная экскурсия, которую можно рекомендовать буквально всем!
  • Н
    Надежда
    4 мая 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    Экскурсия понравилась. 2 часа пролетели незаметно. Необычная тема самой экскурсии. Гид сама увлечена темой.
  • Ф
    Федор
    10 апреля 2022
    Москва и советские архитектурные утопии
    Экскурсия с Юлей прошла на одном дыхании, у неё есть история про каждый дом. Узнали новые и интересное про уже давно знакомые объекты. Были рады провести так время.

    Спасибо, Юля.

