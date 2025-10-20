читать дальше

зданий на маршруте, а также узнать о их текущем состоянии и жителях, о их проблемах и решениях. Кажется, мы так много раз бывали на маршруте экскурсии, но Юлии все же удалось открыть нам новые ракурсы, провести там, где сами мы не проходили, и удивить своими рассказами и историческими фактами! Видно, что Юлия увлечена своим делом, и ей хотелось объять необъятное 😊

Еще раз благодарим за прекрасный вечер и желаем новых творческих идей и неизведанных маршрутов!