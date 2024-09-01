в четверг в 17:30, в воскресенье в 12:00

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа радует зеленью, а погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. В октябре и апреле можно увидеть вокзал в спокойной атмосфере без толп туристов. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но стоит учитывать погодные условия и прохладу.

Северный речной вокзал - это не просто транспортный узел, а настоящий архитектурный шедевр в стиле сталинского ампира.Прогулка начинается у метро и ведет через парк «Дружба» и парк Северного речного вокзала,

где можно увидеть памятники российско-венгерской дружбы и Рабиндранату Тагору. Внутри вокзала вас ждет экспозиция Музея транспорта и символика Советского Союза. На набережной - великолепные виды и сюрприз. Прекрасное место для семейного отдыха и изучения истории Москвы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Зеленые уголки столицы

Мы встретимся у метро и отправимся к главному объекту экскурсии через парк «Дружба» и парк Северного речного вокзала. Прогуливаясь, вы рассмотрите оригинальные монументы — например, памятник российско-венгерской дружбы и памятник индийскому писателю Рабиндранату Тагору, а также скульптуру Веры Мухиной. По пути я расскажу историю создания канала им. Москвы и раскрою, почему столица считается «портом пяти морей».

Здание вокзала в деталях

И вот перед вами нарядный Северный речной вокзал в стиле сталинского ампира. Вы обратите внимание на сюжетные панно на фасаде и узнаете об архитектурных особенностях проекта. Внутри вокзала вспомним символику Советского Союза, оценим качество реставрации, увидим экспозицию Музея транспорта. Как этот вокзал связан с Венецией? Что объединяет его со Спасской башней? Эти и другие любопытные факты — на экскурсии.

На набережной вас ждут не только виды, но и небольшой сюрприз!

Организационные детали