в четверг в 17:30, в воскресенье в 12:00

Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку

Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века

Декор, история и монументы на фоне реки и густой зелени парков — я приглашаю вас узнать Северный речной вокзал.

В одном из самых модных мест Москвы, среди прекрасной архитектуры и фонтанов мы поговорим о географии места, о прошлом и настоящем вокзала под мелодии известных песен. Понравится и взрослым, и детям!
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Зеленые уголки столицы

Мы встретимся у метро и отправимся к главному объекту экскурсии через парк «Дружба» и парк Северного речного вокзала. Прогуливаясь, вы рассмотрите оригинальные монументы — например, памятник российско-венгерской дружбы и памятник индийскому писателю Рабиндранату Тагору, а также скульптуру Веры Мухиной. По пути я расскажу историю создания канала им. Москвы и раскрою, почему столица считается «портом пяти морей».

Здание вокзала в деталях

И вот перед вами нарядный Северный речной вокзал в стиле сталинского ампира. Вы обратите внимание на сюжетные панно на фасаде и узнаете об архитектурных особенностях проекта. Внутри вокзала вспомним символику Советского Союза, оценим качество реставрации, увидим экспозицию Музея транспорта. Как этот вокзал связан с Венецией? Что объединяет его со Спасской башней? Эти и другие любопытные факты — на экскурсии.

На набережной вас ждут не только виды, но и небольшой сюрприз!

Организационные детали

  • Вход в парк и здание вокзала бесплатный, дополнительные расходы не предусмотрены
  • По запросу можно провести индивидуальную экскурсию (только для вашей компании до 6 чел.). Стоимость — от 5000 руб.

в четверг в 17:30, в воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около метро Речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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