в четверг в 17:30, в воскресенье в 12:00

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Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку

Откройте для себя Северный речной вокзал: архитектура, история и музыка на фоне живописных парков Москвы
Северный речной вокзал - это не просто транспортный узел, а настоящий архитектурный шедевр в стиле сталинского ампира.

Прогулка начинается у метро и ведет через парк «Дружба» и парк Северного речного вокзала,
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где можно увидеть памятники российско-венгерской дружбы и Рабиндранату Тагору. Внутри вокзала вас ждет экспозиция Музея транспорта и символика Советского Союза. На набережной - великолепные виды и сюрприз. Прекрасное место для семейного отдыха и изучения истории Москвы

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные парки и зелень
  • 🏛 Уникальная архитектура вокзала
  • 🎨 Исторические монументы
  • 🎶 Музыкальное сопровождение
  • 📚 Интересные факты о Москве

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа радует зеленью, а погода позволяет наслаждаться прогулками на свежем воздухе. В октябре и апреле можно увидеть вокзал в спокойной атмосфере без толп туристов. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но стоит учитывать погодные условия и прохладу.
Сейчас август — это идеальное время.
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку

Что можно увидеть

  • Северный речной вокзал
  • Памятник российско-венгерской дружбы
  • Памятник Рабиндранату Тагору
  • Скульптура Веры Мухиной

Описание экскурсии

Зеленые уголки столицы

Мы встретимся у метро и отправимся к главному объекту экскурсии через парк «Дружба» и парк Северного речного вокзала. Прогуливаясь, вы рассмотрите оригинальные монументы — например, памятник российско-венгерской дружбы и памятник индийскому писателю Рабиндранату Тагору, а также скульптуру Веры Мухиной. По пути я расскажу историю создания канала им. Москвы и раскрою, почему столица считается «портом пяти морей».

Здание вокзала в деталях

И вот перед вами нарядный Северный речной вокзал в стиле сталинского ампира. Вы обратите внимание на сюжетные панно на фасаде и узнаете об архитектурных особенностях проекта. Внутри вокзала вспомним символику Советского Союза, оценим качество реставрации, увидим экспозицию Музея транспорта. Как этот вокзал связан с Венецией? Что объединяет его со Спасской башней? Эти и другие любопытные факты — на экскурсии.

На набережной вас ждут не только виды, но и небольшой сюрприз!

Организационные детали

  • Вход в парк и здание вокзала бесплатный, дополнительные расходы не предусмотрены
  • По запросу можно провести индивидуальную экскурсию (только для вашей компании до 6 чел.). Стоимость — от 7000 руб.

в воскресенье в 12:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около метро Речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 209 туристов
Я профессиональный гид, москвичка во многих поколениях. Люблю свой город и горжусь им. Каждая моя экскурсия — это праздник, которым хочется делиться с гостями. Моя цель — подарить вам радость от узнавания города, заинтересовать и удивить Москвой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Наталья
Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия получилась индивидуальная, были только мы. Мы были с детьми, за два часа ни один не сказал, что скучно и не доставали телефоны.
Екатерина прекрасный рассказчик, очень насыщенная информация по месту, времени, людям. Экскурсия интересная, нам очень понравилась.
Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия
Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия
Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия
Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия
Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия
Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия
Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия
Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия
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Maрина
Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с удовольствием вступает в диалог) Прогулялись по парку "Дружба", Северному речному вокзалу(внутри и вокруг), узнали истории жизни и творчества знаменитых людей да еще и с погодой повезло!
Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с
Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с
Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с
Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с
Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с
Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с
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Юлия
Вчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составила маршрут через парк Дружба, который открылся с совершенно нового ракурса, зато огромный бонус к
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экскурсии, а также нас сопровождала музыка, по мере продвижения по маршруту. Было все в приятной дружеской атмосфере с удачно подобранной музыкой. Все совпало, и погода и музыка и гид-профессионал Екатерина. Большое спасибо. Настоятельно рекомендую посетить эту музыкальную экскурсию!

Вчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составила
Вчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составила
Вчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составила
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Елена
Очень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локации. Рекомендую всем! Екатерине спасибо ещё раз!
Очень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локации.
Очень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локации.
Очень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локации.
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С
Екатерина прекрасный расказчик, глубоко знает материал и умело доносит его до слушателей. Экскурсия прошла "на одном дыхании" и произвела сильное впечатление.
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Я
Очень красивая прогулка по паркам, набережной и, конечно, зданию Северного речного вокзала, реставрация которого недавно завершена. Прекрасно продуманный, логично построенный рассказ гида с большим количеством исторических и культурологических фактов и объяснением их взаимосвязи. И, наконец, сама Екатерина - необыкновенно внимательный, заинтересованный в своем деле и приятный в общении человек! Искренне благодарим за это увлекательное небольшое путешествие!
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