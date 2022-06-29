в четверг в 17:30, в воскресенье в 12:00

Декор, история и монументы на фоне реки и густой зелени парков — я приглашаю вас узнать Северный речной вокзал. В одном из самых модных мест Москвы, среди прекрасной архитектуры и фонтанов мы поговорим о географии места, о прошлом и настоящем вокзала под мелодии известных песен. Понравится и взрослым, и детям!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Зеленые уголки столицы

Мы встретимся у метро и отправимся к главному объекту экскурсии через парк «Дружба» и парк Северного речного вокзала. Прогуливаясь, вы рассмотрите оригинальные монументы — например, памятник российско-венгерской дружбы и памятник индийскому писателю Рабиндранату Тагору, а также скульптуру Веры Мухиной. По пути я расскажу историю создания канала им. Москвы и раскрою, почему столица считается «портом пяти морей».

Здание вокзала в деталях

И вот перед вами нарядный Северный речной вокзал в стиле сталинского ампира. Вы обратите внимание на сюжетные панно на фасаде и узнаете об архитектурных особенностях проекта. Внутри вокзала вспомним символику Советского Союза, оценим качество реставрации, увидим экспозицию Музея транспорта. Как этот вокзал связан с Венецией? Что объединяет его со Спасской башней? Эти и другие любопытные факты — на экскурсии.

На набережной вас ждут не только виды, но и небольшой сюрприз!

Организационные детали