Посещение Оружейной палаты и актуальные выставки — заказывайте входной ваучер онлайн на удобное время и избегайте длинных очередей.
Электронный ваучер дает возможность получить входной ваучер на территорию московского Кремля и посещение временных выставок минуя основную очередь к кассам. Покупайте онлайн и не мерзнете в ожидании!
Часы работы: ежедневно кроме четверга, получение входного билета в специальной кассе с 9:30 до 16:30.
В летний период (с 16 мая по 30 сентября) кассы Музея работают c 9:00 до 17:00.
Выходной: четверг
Оружейная палата Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый знаменитый музей-сокровищница России. Во время нашей экскурсии 🧭 вы увидите древнейшие государственные регалии, в том числе знаменитую Шапку Мономаха, парадную царскую одежду и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже, а также царские кареты и троны, среди которых двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, а также многое и многое другое! Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в Оружейную палату прямо сейчас!
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.
- Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
- Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
- Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.