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Билет в Оружейную палату

Музеи М.
Музеи М. – Гид из Москвы
Электронный ваучер на вход в Оружейную палату, а также на право посещения действующей временной выставки без необходимости отстаивания основной очереди к кассам.

Ваучер высылается на Вашу электронную почту после оформления заявки и оплаты.

Получение входного ваучера происходит в специальной кассе с 9:30 до 16:30, кроме четверга.
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Билет в Оружейную палату
Билет в Оружейную палату

Что вы увидите

  • Оружейная палата Московского Кремля
Посещение Оружейной палаты и актуальные выставки — заказывайте входной ваучер онлайн на удобное время и избегайте длинных очередей.
Электронный ваучер дает возможность получить входной ваучер на территорию московского Кремля и посещение временных выставок минуя основную очередь к кассам. Покупайте онлайн и не мерзнете в ожидании!
Часы работы: ежедневно кроме четверга, получение входного билета в специальной кассе с 9:30 до 16:30.
В летний период (с 16 мая по 30 сентября) кассы Музея работают c 9:00 до 17:00.
Выходной: четверг
Оружейная палата Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый знаменитый музей-сокровищница России. Во время нашей экскурсии 🧭 вы увидите древнейшие государственные регалии, в том числе знаменитую Шапку Мономаха, парадную царскую одежду и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже, а также царские кареты и троны, среди которых двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, а также многое и многое другое! Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в Оружейную палату прямо сейчас!
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.
  • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
  • Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
  • Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
  • Входной билет в Оружейную палату
  • аудиогид
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • Личные расходы на еду и напитки, сувениры
Начало
🚩 Александровский сад
Место завершения
🏁 Кремль
Билет в Оружейную палату
Билет в Оружейную палату
Билет в Оружейную палату
Билет в Оружейную палату

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Музеи М.
Музеи М.
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