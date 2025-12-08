Для тех, кто хочет больше никогда не теряться перед барной картой! Отправимся на прогулку по классным барам, где будем дегустировать самые разные настойки — ягодные, пряные, терпкие. Вы научитесь пить их правильно: выбирать яркий старт для вечера и достойный финал, закрывающий ужин. А параллельно устроим кросс-культурное исследование, пробуя настойки народов мира.

Описание экскурсии

Бар-хоппинг в центре Москвы. До встречи мы обсудим ваши пожелания, и я подберу подходящие бары в шаговой доступности друг от друга, чтобы посетить максимально возможное количество заведений за 3 часа. Предположительно 8–10 баров, но можем корректировать по ходу алкотрипа.

Настоечный ликбез. Ваша задача — пройти весь маршрут, определить своего фаворита и, главное, остаться на ногах и с отличным настроением. Вы исследуете, как одна и та же настойка раскрывается с разными закусками. Научитесь отличать перцовку от хреновухи. Поймёте, что заказывать, чтобы впечатлить спутника или удивить друзей. Это будет ваш личный апгрейд в мире гастрономии.

Кому подойдёт прогулка

И гостям, и жителям Москвы, которым хочется отлично провести время и не хочется заниматься составлением маршрута и поиском достойных заведений.

Организационные детали

Прогулка строго 18+

Заведения выберем индивидуально под ваши запросы

Откажитесь от самостоятельного вождения в день прогулки по барам — мы за ответственное употребление алкогольных напитков

Приветственная настойка в каждом баре — в подарок

Меню баров оплачивается отдельно: