Экспедиция по барам Москвы в поисках лучшей настойки (18+)
Не просто алкоголь, а полноценный игрок на гастрономической сцене
Для тех, кто хочет больше никогда не теряться перед барной картой! Отправимся на прогулку по классным барам, где будем дегустировать самые разные настойки — ягодные, пряные, терпкие. Вы научитесь пить их правильно: выбирать яркий старт для вечера и достойный финал, закрывающий ужин. А параллельно устроим кросс-культурное исследование, пробуя настойки народов мира.
Описание экскурсии
Бар-хоппинг в центре Москвы. До встречи мы обсудим ваши пожелания, и я подберу подходящие бары в шаговой доступности друг от друга, чтобы посетить максимально возможное количество заведений за 3 часа. Предположительно 8–10 баров, но можем корректировать по ходу алкотрипа.
Настоечный ликбез. Ваша задача — пройти весь маршрут, определить своего фаворита и, главное, остаться на ногах и с отличным настроением. Вы исследуете, как одна и та же настойка раскрывается с разными закусками. Научитесь отличать перцовку от хреновухи. Поймёте, что заказывать, чтобы впечатлить спутника или удивить друзей. Это будет ваш личный апгрейд в мире гастрономии.
Кому подойдёт прогулка
И гостям, и жителям Москвы, которым хочется отлично провести время и не хочется заниматься составлением маршрута и поиском достойных заведений.
Организационные детали
Прогулка строго 18+
Заведения выберем индивидуально под ваши запросы
Откажитесь от самостоятельного вождения в день прогулки по барам — мы за ответственное употребление алкогольных напитков
Приветственная настойка в каждом баре — в подарок
Меню баров оплачивается отдельно:
Стоимость одной настойки может варьироваться от 180 ₽ до 400 ₽
Общая стоимость одной настойки + закуски к ней — от 500 ₽ до 2000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 24 туристов
После более 25 лет работы в пивоварении возникло желание поделиться своими знаниями об этом золотистом древнейшем в мире напитке, поэтому я могу научить вас правильно пить пиво и разбираться в читать дальше
особенностях его вкуса, а также покажу самые интересные и колоритные пабы Москвы.
Для любителей настоек есть отдельное предложение, где мы пройдёмся по не менее интересным барам и поищем самые яркие и ароматные эликсиры.