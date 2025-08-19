М Мария Всё прошло хорошо! Спасибо! Юбиляр был доволен

А Артур

- сервиса - нет

- условий - нет

- обычный катер (не яхта), в котором не возможно шампанское читать дальше никуда положить. шампанское было Мартини Асти, бутылка у которого чуть шире стандартных. пришлось постоянно с бутылкой в руке быть, чтобы не упала. с бокалами, естественно та же история



Даже 5000 р. не стоит данная услуга. А 29000р. это абсурд цена не равна качеству. к капитану нет никаких претензий. не понятно за что такая сумма?- сервиса - нет- условий - нет- обычный катер (не яхта), в котором не возможно шампанское

П Павел Экскурсия и катер замечательные.

Но стоит предупреждать, что от парковки до причала идти около 25 минут. Не представили схему прохода.

В телефонном разговоре не предупреждали об этом.

Заренее телефон капитана не был направлен.

К Казакова

Е Евгений Все очень понравилось!

Повезло с погодой, время пролетело быстро)

Г Георгий Отличный формат - за 2 часа успеваешь промчаться до центра, а по самому центру на медленной скорости - успеваешь все посмотреть и насладиться.

Капитан Дмитрий - все четко, положительно и спокойно - было комфортно.

Впечатления топовые, даже вино не стали открывать:)