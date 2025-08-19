Вы пройдете вдоль Кремлевских стен, под парящим мостом парка Зарядье, рядом с Храмом Христа Спасителя, увидите Высотку на Котельнической набережной, стадион «Лужники», Воробьевы горы и многое другое. Опытный капитан учтет все ваши пожелания.
Обратите внимание, на ваш выбор — три разных по продолжительности маршрута: до Кремля (2 часа), до Лужников (3 часа), до Москва-Сити (4 часа).
Описание экскурсииКаютная яхта Вальяжная — это премиальных отдых со всеми удобствами: кожаные диваны, стол, туалет в полный рост, что очень важно при длительных прогулках, мягкий матрас на носовой части, куда можно эффектно выйти, музыкальная система. Опытный капитан готов учесть ваши пожелания и позволит вам не беспокоится ни о чем. Маршрут проходит по самой эффектной и насыщенной зданиями, строениями, достопримечательностями части Москвы. Важная информация:
- Капитан готов учесть ваши пожелания: замедлить ход, чтобы вы успели насладиться видами центра Москвы, сделать фото, включить вашу любимую музыку и предоставить пледы по вашему желанию.
- Дети допускаются пассажирами от 1 года.
- В случае непогоды вам выдадут дождевики.
- Перенос экскурсии день в день по личным причинам туриста не осуществляется. Все переносы по личным причинам возможны за 2 дня до забронированной даты. Отмены день в день производятся в случае дождя или сильного ветра более 8 м/с.
Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Музыки
- Водоотводный канал
- ГЭС-2
- Памятник Петру I
- Парк Горького
- Лужники
- Воробьёвы горы
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Зарядье
- Высотка на Котельнической набережной
Что включено
- Топливо
- Работа капитана
- Пледы
- Стаканчики для напитков или фужеры
- Дождевики в случае непогоды
Место начала и завершения?
Причал «Остров Мечты»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
19 авг 2025
Всё прошло хорошо! Спасибо! Юбиляр был доволен
Артур
1 авг 2025
цена не равна качеству. к капитану нет никаких претензий. не понятно за что такая сумма?
- сервиса - нет
- условий - нет
- обычный катер (не яхта), в котором не возможно шампанское
Павел
27 июл 2025
Экскурсия и катер замечательные.
Но стоит предупреждать, что от парковки до причала идти около 25 минут. Не представили схему прохода.
В телефонном разговоре не предупреждали об этом.
Заренее телефон капитана не был направлен.
Казакова
21 июл 2025
Евгений
14 июл 2025
Все очень понравилось!
Повезло с погодой, время пролетело быстро)
Георгий
11 июл 2025
Отличный формат - за 2 часа успеваешь промчаться до центра, а по самому центру на медленной скорости - успеваешь все посмотреть и насладиться.
Капитан Дмитрий - все четко, положительно и спокойно - было комфортно.
Впечатления топовые, даже вино не стали открывать:)
Даниил
8 июл 2025
Делал своей девушке предложение руки и сердца на борту яхты. Все прошло отлично, очень романтический вид на центр города завораживал, а пилот Дмитрий любезно согласился запечатлеть самый главный момент на камеру телефона, а также предложил пофотографировать нас напротив красивого вида. Поездка прошла очень аккуратно и безопасно. Спасибо за полученные впечатления!
