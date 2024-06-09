Мы встречаем сказочных животных в книгах, мультфильмах, кино. А порой их можно встретить и на фасадах старинных зданий.
Кто их туда посадил и зачем? А может, они там прячутся? Дети увидят сказочную родню льва, расшифруют 100-летнее послание архитектора, а ещё вспомнят сказки, легенды и мифы.
Кто их туда посадил и зачем? А может, они там прячутся? Дети увидят сказочную родню льва, расшифруют 100-летнее послание архитектора, а ещё вспомнят сказки, легенды и мифы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Детям предстоит решать ребусы и отгадывать загадки, выполнять нескучные задания — искать, считать, вспоминать. Начнут от Большой Никитской — и оттуда к интересным открытиям!
Юные исследователи:
- Увидят необычный почтовый ящик
- Узнают спутницу Афины Паллады
- Выяснят, сколько родственников у Бонифация
- Разберутся, какие орлы сидят на домах
- Поймут, как найти Царевну-Лебедь
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 7 до 10 лет
- Каждого ребёнка может сопровождать один взрослый — это бесплатно
- Экскурсию также можно провести для школьной группы (дети до 13 лет). Детали и цены уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Баррикадная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Привет, меня зовут Ольга! Я аккредитованный экскурсовод по Москве. Очень люблю путешествовать и исследовать новые места. Главные открытия всегда ждут меня в моём родном городе — Москве — не перестаюЗадать вопрос
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