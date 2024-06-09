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Мы встречаем сказочных животных в книгах, мультфильмах, кино. А порой их можно встретить и на фасадах старинных зданий.



Кто их туда посадил и зачем? А может, они там прячутся? Дети увидят сказочную родню льва, расшифруют 100-летнее послание архитектора, а ещё вспомнят сказки, легенды и мифы.