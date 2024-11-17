«Чего только не было на Красной площади за её историю, даже царский зверинец!». Обычно на этих словах дети начинают увлечённо рассматривать всё вокруг.
А я рассказываю, что коллекционировать диковинных существ начал Иван Грозный — а мы отыщем их изображения в хорошо знакомых местах, от стен Кремля до пешеходной Никольской. Самым внимательным — приз!
А я рассказываю, что коллекционировать диковинных существ начал Иван Грозный — а мы отыщем их изображения в хорошо знакомых местах, от стен Кремля до пешеходной Никольской. Самым внимательным — приз!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание квеста
Если спросить случайного прохожего, чем украшены кремлёвские башни, он почти наверняка вспомнит красные звёзды и куранты. Но кроме них есть и другой интересный декор — настоящий зоопарк! На нашей экскурсии ребятам предстоит:
- внимательно рассмотреть башни Кремля в поисках звёзд и «белокаменной фауны»
- исследовать историю центра Москвы
- и сыграть в архитектурную игру
В лёгкой и доступной форме я познакомлю юных путешественников с историей Александровского сада, Красной площади и Китай-города на примере противостояния двух волшебных существ — льва и единорога. Дети узнают:
- почему эти двое всегда сражаются друг с другом
- какие ещё волшебные охранники есть в окрестностях Кремля
- и при чём здесь Иван Грозный и его печать
Организационные детали
- Во время экскурсии с детьми обязательно должен присутствовать сопровождающий взрослый
- Экскурсию можно провести для школьных групп (от 15 детей): стоимость за человека 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Александровского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Очень люблю свою профессию и с удовольствием провожу экскурсии по Москве. Высшее образование (культуролог). Член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов. Индивидуальный подход к каждому.Задать вопрос
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