«Чего только не было на Красной площади за её историю, даже царский зверинец!». Обычно на этих словах дети начинают увлечённо рассматривать всё вокруг. А я рассказываю, что коллекционировать диковинных существ начал Иван Грозный — а мы отыщем их изображения в хорошо знакомых местах, от стен Кремля до пешеходной Никольской. Самым внимательным — приз!

Описание квеста

Если спросить случайного прохожего, чем украшены кремлёвские башни, он почти наверняка вспомнит красные звёзды и куранты. Но кроме них есть и другой интересный декор — настоящий зоопарк! На нашей экскурсии ребятам предстоит:

внимательно рассмотреть башни Кремля в поисках звёзд и «белокаменной фауны»

исследовать историю центра Москвы

и сыграть в архитектурную игру

В лёгкой и доступной форме я познакомлю юных путешественников с историей Александровского сада, Красной площади и Китай-города на примере противостояния двух волшебных существ — льва и единорога. Дети узнают:

почему эти двое всегда сражаются друг с другом

какие ещё волшебные охранники есть в окрестностях Кремля

и при чём здесь Иван Грозный и его печать

Организационные детали