Д Дарья

Большое спасибо чудесной Ирине за такую экскурсию! Услышали много интересных фактов, увидели то, что раньше не замечали, думали над загадками, получили рекомендации к посещению достопримечательностей и маленькие приятные сюрпризы. Ирина - настоящий профессионал своего дела и прекрасный собеседник! Уверена, что на ее экскурсиях будет нескучно как взрослым, так и детям. Горячо рекомендуем!