Скульптурные изображения животных украшают десятки московских зданий.
И если львами и конями никого в нашем городе не удивишь, то где искать грифонов, химер, пеликанов, саламандр, слонотопов или драконов знает не всякий. На нашем квесте мы выясним, где в столице спрятались фантастические (и не очень) чудища.
И если львами и конями никого в нашем городе не удивишь, то где искать грифонов, химер, пеликанов, саламандр, слонотопов или драконов знает не всякий. На нашем квесте мы выясним, где в столице спрятались фантастические (и не очень) чудища.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание квестаФантастические твари и места их обитания Кого только не увидишь в столице… Как ученые наблюдают за животными в городе? Некоторые сведения о животных возможно получить только с помощью полевых наблюдений. Разумеется, это не самая простая задача: вмешиваться в происходящее ни в коем случае нельзя, а некоторые виды заметно проворнее человека, обитают в труднодоступной местности, слышат движение за несколько километров и умело прячутся от любопытных глаз. В таких случаях на выручку науке приходят технологические средства. В помощь нам будут фотокамеры и смартфоны. Охота на чудовищ в архитектуре Выполняя задания квеста, вы не только весело и приятно проведете время, рассматривая разнообразных зверей в архитектуре бульваров и их окрестностях, но и узнаете множество интересных фактов, научитесь чуть лучше разбираться в архитектурных терминах, познакомитесь с любопытными историями людей и зданий. Важная информация:
- Чтобы прогулка была комфортной, необходима удобная обувь, бутылочка воды и хорошее настроение.
- Квест рекомендован для детей 10 лет и старше. Взрослые сопровождающие — бесплатно.
- Размер группы: от 1 до 10 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом со зверями
- Дом-комод
- Дом-яйцо
- Дом-шкатулка
- Дом-замок и многое другое
Что включено
- Квест
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Метро Чистые пруды. Выход 1
Завершение: Ул. Мясницкая, Чайный дом Перлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Чтобы прогулка была комфортной, необходима удобная обувь, бутылочка воды и хорошее настроение
- Квест рекомендован для детей 10 лет и старше. Взрослые сопровождающие - бесплатно
- Размер группы: от 1 до 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
18 апр 2025
Большое спасибо чудесной Ирине за такую экскурсию! Услышали много интересных фактов, увидели то, что раньше не замечали, думали над загадками, получили рекомендации к посещению достопримечательностей и маленькие приятные сюрпризы. Ирина - настоящий профессионал своего дела и прекрасный собеседник! Уверена, что на ее экскурсиях будет нескучно как взрослым, так и детям. Горячо рекомендуем!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест «Тайна Кремлёвской стены»
Приключение для детей 7-14 лет по Александровскому саду и Красной площади
Начало: На Васильевском спуске
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
Квест без гида «Тайна сокровищ Пушкинского музея»
Великие открытия ждут тех, кто готов разгадать секреты древних цивилизаций
Начало: В Пушкинском музее
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
1650 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
ВДНХ и тайны цветочной планеты: весёлый квест для взрослых и детей
Погулять по одному из самых грандиозных парков Москвы и узнать его историю
Начало: У входа на ВДНХ
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.