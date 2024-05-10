1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
«Узнаете, что раньше находилось на месте Государственного Исторического Музея, и «прочитаете» архитектуру Казанского собора»
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Побываете внутри Казанского собора и у стен и башен Кремля — самого большого в Европе»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
600₽ за человека
Групповая
1 час
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке
Начало: У касс Кремля внутри сада
«Вы увидите Казанский Собор, Никольскую башню, Мавзолей и Некрополь у Кремлевской стены»
Расписание: в пятницу в 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
550₽ за человека
Групповая
2 часа
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Неизвестная Красная площадь
Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем
Начало: В районе метро «Театральная»
«На нашем пути — Красная площадь, собор Василия Блаженного, Спасская башня, Казанский собор, мавзолей, кремлёвские стены»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 мая 2024Сегодня были на экскурсии Вокруг Кремля. Экскурсовод Ольга очень хорошо провела экскурсию. Интересно все рассказала,показала. Всем рекомендую.
- ЕЕлена2 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря на то, что сама Красная
- ААлина29 февраля 2024Юлия очень интересно рассказывает, много познавательного и интересного! Хорошо провели время!
- ННадежда25 ноября 2023Очень нам с ребёнком понравилась экскурсия. Экскурсовод Ольга очень интересно, доступно и познавательно рассказывала о нашей истории. Участники экскурсии также активно
- ААлександра7 ноября 2023Добрый день. Экскурсия была 03.11.2023. Экскурсовод Ольга жаль не запомнила отчество, очень интересно с воодушевлением, рассказывала про все события, вовлекая
- ННаталья1 апреля 2023Огромная благодарность Юлии за экскурсию по Красной площади. Часовая экскурсия - очень удобный формат для первого ознакомления и для туристов с детьми. Много интересной информации, которой Юля делится очень динамично и с юмором. Время пролетает незаметно)
- ССветлана11 марта 2023Интересно и информативно, спасибо
- ССветлана29 июня 2022Очень понравилось. Интересная подача материала, новые для нас факты. Обязательно пойдём на другие экскурсии по Москве.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Казанский собор»
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