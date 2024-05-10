Экскурсии в Казанский собор Москвы

Найдено 5 экскурсий в категории «Казанский собор» в Москве, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная площадь за час
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
52 отзыва
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
«Узнаете, что раньше находилось на месте Государственного Исторического Музея, и «прочитаете» архитектуру Казанского собора»
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Вокруг Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
27 отзывов
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Побываете внутри Казанского собора и у стен и башен Кремля — самого большого в Европе»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
600 за человека
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
🚶 Пешая
Групповая
1 час
1 отзыв
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России - узнать больше о символах страны на прогулке
Начало: У касс Кремля внутри сада
«Вы увидите Казанский Собор, Никольскую башню, Мавзолей и Некрополь у Кремлевской стены»
Расписание: в пятницу в 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
550 за человека
Красная площадь - сердце Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500 за человека
Неизвестная Красная площадь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Неизвестная Красная площадь
Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем
Начало: В районе метро «Театральная»
«На нашем пути — Красная площадь, собор Василия Блаженного, Спасская башня, Казанский собор, мавзолей, кремлёвские стены»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Вокруг Кремля
    Сегодня были на экскурсии Вокруг Кремля. Экскурсовод Ольга очень хорошо провела экскурсию. Интересно все рассказала,показала. Всем рекомендую.
    Сегодня были на экскурсии Вокруг Кремля. Экскурсовод Ольга очень хорошо провела экскурсию. Интересно все рассказала,показала. Всем рекомендуюСегодня были на экскурсии Вокруг Кремля. Экскурсовод Ольга очень хорошо провела экскурсию. Интересно все рассказала,показала. Всем рекомендуюСегодня были на экскурсии Вокруг Кремля. Экскурсовод Ольга очень хорошо провела экскурсию. Интересно все рассказала,показала. Всем рекомендую
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Красная площадь - сердце Москвы
    Хочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря на то, что сама Красная
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    площадь 1 мая была закрыта для подготовки к предстоящему Параду 9 мая. При всем при этом, достаточно близко можно было рассмотреть и сам Кремль и Собор Василия Блаженного. Вокруг самой Красной площади много интереснейших исторических зданий, храмов, музеев, театров. Мы прошли по парку Зарядье, Александрийскому парку, ГУМу. Время экскурсии было подобрано с учетом того, чтобы посмотреть смену караула у Вечного огня. Подача информации настолько интересна и проста в восприятии, что время пролетело незаметно! Еще раз огромное спасибо! Получились прекрасные фото, которыми я с удовольствием делюсь!

    Хочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря на
  • А
    Алина
    29 февраля 2024
    Красная площадь за час
    Юлия очень интересно рассказывает, много познавательного и интересного! Хорошо провели время!
  • Н
    Надежда
    25 ноября 2023
    Вокруг Кремля
    Очень нам с ребёнком понравилась экскурсия. Экскурсовод Ольга очень интересно, доступно и познавательно рассказывала о нашей истории. Участники экскурсии также активно
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    участвовали в разговоре. Всем своим знакомым буду советовать эту экскурсию и замечательного экскурсовода Ольгу (к сожалению забыла отчество) С уважением Надежда и мой внук Юра

  • А
    Александра
    7 ноября 2023
    Вокруг Кремля
    Добрый день. Экскурсия была 03.11.2023. Экскурсовод Ольга жаль не запомнила отчество, очень интересно с воодушевлением, рассказывала про все события, вовлекая
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    в процесс детей, которые были на экскурсии. Принесла папку с распечатанными фото как было до и что теперь мы видим. Очень все понравилось внук 7-летний был очень доволен, ему очень все понравилось, хотим еще раз попасть к этому экскурсоводу, бльшое ей спасибо, побольше таких опытных, влюбленных в свою профессию гидов.

  • Н
    Наталья
    1 апреля 2023
    Красная площадь за час
    Огромная благодарность Юлии за экскурсию по Красной площади. Часовая экскурсия - очень удобный формат для первого ознакомления и для туристов с детьми. Много интересной информации, которой Юля делится очень динамично и с юмором. Время пролетает незаметно)
  • С
    Светлана
    11 марта 2023
    Красная площадь за час
    Интересно и информативно, спасибо
  • С
    Светлана
    29 июня 2022
    Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
    Очень понравилось. Интересная подача материала, новые для нас факты. Обязательно пойдём на другие экскурсии по Москве.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Казанский собор»

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Сейчас в Москве в категории "Казанский собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 550 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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