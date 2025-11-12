От Мухиной горы до Филей

В Москве есть маршруты, где среди узнаваемых зданий скрываются неизведанные локации — и неизвестные истории. Приглашаю изучить местность, где самобытные кварталы соседствуют с роскошными небоскрёбами. Мы словно побываем в нескольких эпохах — от наполеоновских войн до наших дней. А путешествовать будем на всесезонном электросудне — ещё один повод удивиться!
Описание водной прогулки
Тем, кто устал от многолюдных поездок по центру Москвы, предлагаю отличную альтернативу — недолгий и очень эффектный видовой маршрут от Киевского вокзала до причала «Сердце Столицы» в Филях.
С борта современного электросудна мы увидим:
- Историческую местность Мухина гора, где в 1812 году решалась судьба России
- Гостиницу «Рэдиссон» — классическую московскую высотку в стиле сталинский ампир
- Дом Правительства Российской Федерации — символ современной России
- Комплекс «Москва-Сити» — новаторский проект международного делового центра и не только
И обсудим примечательные исторические события и малоизвестные факты:
- Вспомним, как начинался путь к великой победе русского народа над армией Наполеона и увидим места, связанные с этими событиями
- Оценим грандиозные планы строительства в Москве в советский период
- Познакомимся с яркими примерами архитектурных достопримечательностей и их особенностями
- Станем свидетелями современного строительства и выясним, какой проект считается самым амбициозным
Организационные детали
- Проезд на кораблике (экобасе) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается на месте банковской картой или «Тройкой». Стоимость — от 200 до 500 ₽ в зависимости от дня недели и способа оплаты
- Каждый участник получает индивидуальные наушники на время экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 384 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.Задать вопрос
