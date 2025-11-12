От Мухиной горы до Филей

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В Москве есть маршруты, где среди узнаваемых зданий скрываются неизведанные локации — и неизвестные истории. Приглашаю изучить местность, где самобытные кварталы соседствуют с роскошными небоскрёбами. Мы словно побываем в нескольких эпохах — от наполеоновских войн до наших дней. А путешествовать будем на всесезонном электросудне — ещё один повод удивиться!