Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Московская хроника в камне

Наш маршрут пройдет по дворам и закоулкам старой Москвы. Настолько старой, что класс ее исторической ценности выше Кремля и Красной площади. Необычные дома, парадные, переходы раскроют перед вами историю 📖 первопрестольной: от древнерусского деревянного города, состоявшего из слобод и деревень, до главного экономического центра России, пережившего чуму, войны и пожары.

Мы расскажем, как здесь жили бояре, купцы и крестьяне, и дополним увиденное любопытными сюжетами и местными легендами. А ещё покажем стильные современные локации: модные кофейни, уютные книжные лавки и бутики станут отличным фоном для снимков.

Фотопрогулка 👣 с комфортом

Вместе с вами будет один из наших профессиональных гидов-фотографов. Он поможет преодолеть страх камеры и подскажет лучшие ракурсы. Все наши гиды снимают уже больше десяти лет, давно живут в Москве, любят этот город 🏙️ и с каждым днем раскрывают его новые грани — будем рады поделиться своими открытиями!

Организационные детали