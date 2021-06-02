Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Секретная Москва: прогулка с фотографом

Пройти потайными улочками, увидеть старину и современность и получить кадры в необычных локациях

4.9
9 отзывов
Арсений и Оля
Арсений и Оля – представитель из Москвы
Красная площадь, Большой театр, Храм Христа Спасителя — этим центр столицы ⭐️ не ограничивается.

Нетуристическими тропами мы проведем вас вокруг Китай-города.

Вы узнаете, где в Москве отыскать Пизанскую башню, увидите места съемок фильма «Брат» и услышите о лихих 90-х, раскроете тайны переулков и особняков.

И, конечно, получите душевные снимки-воспоминания о нашей прогулке 👣.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.

Фото-прогулка

59004 720 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Секретная Москва: прогулка с фотографом
Секретная Москва: прогулка с фотографом

Что вас ожидает

Московская хроника в камне
Наш маршрут пройдет по дворам и закоулкам старой Москвы. Настолько старой, что класс ее исторической ценности выше Кремля и Красной площади. Необычные дома, парадные, переходы раскроют перед вами историю 📖 первопрестольной: от древнерусского деревянного города, состоявшего из слобод и деревень, до главного экономического центра России, пережившего чуму, войны и пожары.
Мы расскажем, как здесь жили бояре, купцы и крестьяне, и дополним увиденное любопытными сюжетами и местными легендами. А ещё покажем стильные современные локации: модные кофейни, уютные книжные лавки и бутики станут отличным фоном для снимков.

Фотопрогулка 👣 с комфортом
Вместе с вами будет один из наших профессиональных гидов-фотографов. Он поможет преодолеть страх камеры и подскажет лучшие ракурсы. Все наши гиды снимают уже больше десяти лет, давно живут в Москве, любят этот город 🏙️ и с каждым днем раскрывают его новые грани — будем рады поделиться своими открытиями!

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды
  • Вы получите около 30 обработанных фото на почту в течение пяти дней после прогулки
  • По вашему желанию мы можем изменить маршрут — провести съемку по индивидуальному, специально для вас разработанному маршруту или в конкретной локации. Также можем провести экскурсию ⛳ без фотосессии или, наоборот, исключительно как фотосессию 📷.
  • Также можно увеличить число человек, доплата составит 1000 руб. /чел. для компании от 10 человек — 800 руб. /чел. Если вас больше семи человек — время экскурсии 🧭 увеличивается до двух часов.
🚩 Начало и место завершения: метро Китай-город
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Секретная Москва: прогулка с фотографом
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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9 реальных отзывов от туристов

Ю
2 июн 2021
Интересная, не скучная экскурсия, фото просто чудесные. Спасибо нашему гиду Константину
Ю
31 мая 2021
Отличная экскурсия, очень интересная, теперь по-новому смотрю на знакомые улочки. Спасибо Константину за увлекательный рассказ и потрясающие фотографии!
М
31 мая 2021
Началось все с того, что не получилось записаться в тот день, когда хотелось, но от этого мы только выиграли, с погодой повезло, было впервые солнце за несколько дней, не было дождя. Мы гуляли и постоянно смеялись. Узнали много нового о тех местах, в которых были много раз. Сколько же интересных улочек так близко и в то же время скрыты от нас. Спасибо за насыщенный положительными эмоциями день!
С
13 мая 2021
Константин супер гид!!! В полном восторге!
Е
11 мая 2021
Благодарю Анастасию! Очень интересная и познавательная экскурсия, а фотографии получились просто волшебные! Мы были с подругами, настоятельно рекомендую в качестве нестандартного времяпровождения!
Л
16 апр 2021
Спасибо за удовольствие ощутить себя моделью в центре Москвы 🧡🌞 классная идея!
В
14 апр 2021
Отличная экскурсия! Все очень понравилось. Спасибо вам!
М
8 апр 2021
Нам очень повезло, что мы выбрали эту экскурсию!!! Очень увлекательно, весело, душевно провели время. Костя не перегружает экскурсию историческими фактами, рассказывает так, что прямо кино в голове смотришь) Он показал нам места, увидев которые, мы влюбились в Москву, а сын вообще потом затащил в книжный - купили книг по истории Москвы) Фото прислали на следующий день, отличные просто! честно, были отдельно как-то на фотосессии в три раза дороже - а тут получились в десять раз лучше. Огромное спасибо!) Чудесная память, обязательно вернемся, будем рекомендовать друзьям)
М
4 апр 2021
Большое спасибо Константину за прогулку! Одно удовольствие - провести время с талантливым, артистичным, веселым человеком, влюбленным в Москву, ее историю и фотографию. Были всей семьей, отмечали День Рождения и нам всем безумно понравился как материал, так и фотографии. Константин отвечал на все вопросы детей, успевал рассказать много интересного про места, которые мы, жители центра, никогда не видели и снимать! Даже сын-подросток, которого обычно не уговоришь посниматься с семьей, как-то растаял перед Константином и с удовольствием снимался) В общем, замечательно провели время. Рекомендуем. Спасибо)

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