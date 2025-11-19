Начинаем у Тверской площади — и неспешно идём до площади Шаляпина по нарядным уголкам города. Гуляем, дышим, говорим о праздничной Москве — вы наслаждаетесь, а мы ловим лучшие моменты на фото.
Описание фото-прогулки
Начнём с карусели и ярмарки на Тверской площади — яркие огни и украшенные ёлочки станут идеальным фоном для зимних фото.
Пройдём по Столешникову переулку. Здесь — красивые витрины и нарядный бульвар, который впечатляет своей масштабностью.
На Большой Дмитровке — известные рестораны с украшенными фасадами и сквер Майи Плисецкой, где вы почувствуете новогоднюю атмосферу.
Праздничную фотопрогулку завершим на площади Шаляпина с видом на сияющий ЦУМ.
Организационные детали
- Снимаем на Canon EOS R6 Mark II, Sony Alpha A7 M2 или Nikon Z6 II
- Каждый участник получит от 20 фотографий в цветокоррекции по ссылке в течение недели
- По желанию сделаем ретушь — от 300 ₽, предупредите нас заранее
- С вами будет один из фотографов нашей команды
- Прогулку можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
в понедельник в 13:00, в четверг и воскресенье в 15:00, в субботу в 12:00 и 15:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3200 ₽
|Дети до 12 лет
|2800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тверской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00, в четверг и воскресенье в 15:00, в субботу в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2893 туристов
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города. Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.
