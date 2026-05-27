Фотопрогулка в Москве «Архитектурные цитаты на Патриарших»

Читать фасады, разгадывать архитектурные загадки и позировать профессиональному фотографу
Знаете ли вы, что доходный дом в Ермолаевском переулке вдохновлён итальянским палаццо 16 века? А Фёдор Шехтель называл собственный особняк «избушкой непотребной архитектуры»? Приглашаю вас на прогулку по Патриаршим прудам, где модерн, неоклассика, готика и постмодернизм вступают в разговор друг с другом. Подслушаем самое интересное!
Описание фото-прогулки

  • Мы разберёмся, почему доходный дом МАО называют палладианским шедевром
  • Заглянем в личную историю особняка Шехтеля и найдём на его фасаде символы быстротечности жизни
  • Расшифруем римские цифры на здании Волобуевой и поймём, как архитектор играл с классикой
  • Увидим тучерез Нирнзее — один из первых московских небоскрёбов, который отказался обслуживать Московский почтамт
  • Выясним, как с этими местами связаны Марина Цветаева, Алиса Коонен и… Щелкунчик

Пока будет длиться прогулка, профессиональный фотограф сделает для вас атмосферные снимки в декорациях Патриарших.

Организационные детали

  • Снимаем на профессиональный фотоаппарат Nikon Zf или Nikon Z5
  • В течение 2 дней я отправлю вам ссылку на облачное хранилище, где будут размещены 40+ обработанных фото. Доступ к диску открыт в течение 1 месяца

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Патриарших прудов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях. Это давнее увлечение определило мой
выбор на новом этапе жизненного пути — я решил стать экскурсоводом. С детства мне отец всегда говорил: «Лучше никак, чем кое-как!» И эти слова воспитали во мне профессиональный подход к делу. Для получения новых навыков я решил пойти учиться сразу в две школы: школа гида «Глазами инженера» и Центр подготовки туристических кадров «Киевская 22». Теперь я профессиональный экскурсовод по Москве. С профессиональным фотографом Андреем Митиным мы создали коллаборацию. При заказе фотоэкскурсий у нас вы можете быть уверены, что каждый из нас будет заниматься своим делом, не распыляя своё внимание.

