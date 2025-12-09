Индивидуальная
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Познакомьтесь с усадьбой Неклюдово и отправьтесь на конную прогулку. Уникальная программа для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В посёлке Нагорное
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
1500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Индивидуальная фотопрогулка в парке «Царицыно» с профессиональным фотографом. Узнайте тайны дворца и получите уникальные фотографии на память
Начало: Возле главного входа в парк
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
7100 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по старинным усадьбам Москвы и Подмосковья
Окунуться в атмосферу прошлого и создать атмосферные фотоснимки на красивых аллеях уютных парков
15 дек в 12:00
17 дек в 13:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
