Пройдём по местам поэтов и писателей, чьи произведения и судьбы воспринимаются неоднозначно и вызывают множество споров.
Я расскажу о литературной жизни нашей страны в разные периоды, открою новые имена и раскрою забытые детали. Покажу редкие фото, прочитаю стихи и процитирую прозу.
Описание экскурсии
Литературный институт имени А. М. Горького. Он тесно связан с литературой начала 19 века — в этом здании родился писатель и философ Александр Герцен.
Доходный дом Коровина. Здесь в 1910-х годах жили сёстры Синяковы — музы футуристов.
Дом Романовка. В одной из его квартир был подписан первый манифест футуристов под названием «Пощёчина общественному вкусу».
Памятник Блоку и дом, в котором останавливался поэт.
Памятник Алексею Толстому и флигель, где писатель провёл последние годы жизни.
Дом с мемориальной табличкой, где с 1974 по 1994 годы жил писатель Леонид Леонов — один из столпов соцреализма.
Городская усадьба Соллогуба, она же дом Ростовых — место, которое ассоциируется с литературой с 1920-х годов и по сей день.
Организационные детали
В группе более 3 человек для вашего удобства будем использовать радиогиды.
во вторник в 20:00, в пятницу и субботу в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽