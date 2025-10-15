Наш путь пролегает по Тверскому бульвару и Большой Никитской улице. Пройдём по местам поэтов и писателей, чьи произведения и судьбы воспринимаются неоднозначно и вызывают множество споров. Я расскажу о литературной жизни нашей страны в разные периоды, открою новые имена и раскрою забытые детали. Покажу редкие фото, прочитаю стихи и процитирую прозу.

Время начала: 19:00, 20:00

Литературный институт имени А. М. Горького. Он тесно связан с литературой начала 19 века — в этом здании родился писатель и философ Александр Герцен.

Доходный дом Коровина. Здесь в 1910-х годах жили сёстры Синяковы — музы футуристов.

Дом Романовка. В одной из его квартир был подписан первый манифест футуристов под названием «Пощёчина общественному вкусу».

Памятник Блоку и дом, в котором останавливался поэт.

Памятник Алексею Толстому и флигель, где писатель провёл последние годы жизни.

Дом с мемориальной табличкой, где с 1974 по 1994 годы жил писатель Леонид Леонов — один из столпов соцреализма.

Городская усадьба Соллогуба, она же дом Ростовых — место, которое ассоциируется с литературой с 1920-х годов и по сей день.

В группе более 3 человек для вашего удобства будем использовать радиогиды.