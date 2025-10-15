Мои заказы

Гении, безумцы или функционеры: про литературу в центре Москвы

Поговорим о музах футуристов, соцреализме и пощёчине, которую дали общественному вкусу
Наш путь пролегает по Тверскому бульвару и Большой Никитской улице.

Пройдём по местам поэтов и писателей, чьи произведения и судьбы воспринимаются неоднозначно и вызывают множество споров.

Я расскажу о литературной жизни нашей страны в разные периоды, открою новые имена и раскрою забытые детали. Покажу редкие фото, прочитаю стихи и процитирую прозу.
4 отзыва
Время начала: 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Литературный институт имени А. М. Горького. Он тесно связан с литературой начала 19 века — в этом здании родился писатель и философ Александр Герцен.

Доходный дом Коровина. Здесь в 1910-х годах жили сёстры Синяковы — музы футуристов.

Дом Романовка. В одной из его квартир был подписан первый манифест футуристов под названием «Пощёчина общественному вкусу».

Памятник Блоку и дом, в котором останавливался поэт.

Памятник Алексею Толстому и флигель, где писатель провёл последние годы жизни.

Дом с мемориальной табличкой, где с 1974 по 1994 годы жил писатель Леонид Леонов — один из столпов соцреализма.

Городская усадьба Соллогуба, она же дом Ростовых — место, которое ассоциируется с литературой с 1920-х годов и по сей день.

Организационные детали

В группе более 3 человек для вашего удобства будем использовать радиогиды.

во вторник в 20:00, в пятницу и субботу в 19:00

Стоимость экскурсии

Стоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 20:00, в пятницу и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 104 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алиса, и я рада приветствовать вас на своих экскурсиях! Я историк по образованию, и моя страсть к истории и культуре Москвы не знает границ. Я
читать дальше

увлечена литературой и искусством, и это помогает мне интересно подавать материал и делать экскурсии запоминающимися. Я использую архивные данные, что позволяет мне находить уникальные факты и детали, которые делают мои экскурсии особенно ценными.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
15 окт 2025
Уже не в первый раз с удовольствием прихожу на экскурсию Алисы. Таланты блистательного рассказчика, увлеченного исследователя делают каждую прогулку насыщенным и эмоциональным событием. Манера общения гида необыкновенно легкая, это -
читать дальше

тонкая, очень тактичная, прекрасно воспитанная девушка. Тема экскурсии затрагивает разные эпохи, показывая взаимосвязь событий, личностей, мест. Рассказ дополняется историческими фотографиями. Экскурсия о прошлом, однако в ней ощущается жизнь и стираются временные границы.

Дмитрий
Дмитрий
6 авг 2025
Экскурсия была невероятно увлекательной и познавательной. Алиса — не только великолепный гид, но и настоящий энтузиаст своего дела. Её любовь к литературе и искусству чувствуется в каждом слове. Благодаря Алисе,
читать дальше

я смог по-новому взглянуть на знакомые улицы Москвы и узнать множество интересных фактов о жизни и творчестве великих писателей.

Особенно понравилось, что экскурсия была хорошо структурирована. Алиса не просто рассказывала о местах, но и связывала их с литературными произведениями, что делало прогулку ещё более насыщенной и запоминающейся. Яркие картинки и фотографии, которые она показывала, помогали лучше визуализировать описываемые события и персонажей.

Отдельно хочу отметить профессионализм Алисы. Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир литературы.

Спасибо Алисе за незабываемую прогулку! Рекомендую всем, кто интересуется литературой и хочет увидеть Москву с новой стороны.

Виктор
Виктор
3 июн 2025
Замечательный экскурсовод, замечательная экскурсия, замечательная литературная Москва. И хотя я полагал себя человеком, в некотором смысле не чуждым литературы, но об очень многом, о людях, о которых пойдет речь, о
читать дальше

которых знаешь всё со школьной парты (как я наивно считал), узнал впервые на этой экскурсии от Алисы. В Москве литературных экскурсий мало. А такого уровня, думаю, вообще нет. По крайней мере, я не сталкивался. Содержание и структурированность рассказа на высочайшем уровне. Высокопрофессиональная работа. Сказывается работа Алисы с архивами, мемуарами и прочим. Это штучная работа Алисы. Ну и добавьте к этому обаяние экскурсовода, очень тонкого ценителя, знатока своего предмета и несомненный дар рассказчика, граничащий с актерским мастерством. Уверяю, время экскурсии пролетит незаметно, и вы сильно удивитесь, посмотрев на часы. Это экскурсия, которую надо непременно посетить. Не пожалеете.

Д
Дмитрий
11 мая 2025
Очень редко хожу на экскурсии, но по совету знакомого решил пойти. Остался в полном восторге. Экскурсовод Алиса столько всего знает, столько читала. Это впечатляет. Сам маршрут очень приятный, вся информация изложена в лёгкой форме. Я узнал много нового, по - другому взглянул на литературу ХХ века и составил список чтения на год вперёд.

