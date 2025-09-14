Речная дискотека по центру Москвы от центральных причалов

Вас ждет речная дискотека по центру Москвы, во время которой вы увидите: Парящий мост парка Зарядье, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому и др.

На выбор предлагаются прогулки от трех центральных причалов: «Киевский», «Китай-город», «Новоспасский».
3.6
69 отзывов
Речная дискотека по центру Москвы от центральных причалов

Описание экскурсии

С борта теплохода вы увидите ТОП достопримечательностей столицы: Парящий мост парка Зарядье, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Парк Горького, Московскую канатную дорогу. Меню ланча:
пицца «Маргарита» (кусочек 1/4, 26 см.);

• напиток на выбор: чай черный или зеленый. Важная информация:

  • Ограничение по возрасту 16+.
  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
  • Продукты питания приносить не разрешается.

Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парящий мост
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Храм Христа Спасителя
  • Парк искусств «Музеон»
  • Памятник Петру Первому
  • Парк Горького
  • Воробьевы горы
  • Московская канатная дорога
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Ланч (при покупке билета с ланчем)
Что не входит в цену
  • Ланч (при покупке билета без ланча)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Крымский мост»
Завершение: Причал «Новоспасский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • Ограничение по возрасту 16+
  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков)
  • Продукты питания приносить не разрешается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
12
3
5
2
5
1
5
Ю
Толучка при посадке бешеная, задержка отплытия. Мы вообще в шоке от этой экскурсии катались 3 часа 30 минут, корабль праздник, чтобы столько люди пили и танцевали мы ещё не видели. Так ещё и высадили не там где обещано. Было конечно весело, но ещё раз врятли поедем.
Е
На теплоходе все понравилось. Диджей огонь! Плейлист отличный!

P.S. Не понравилась посадка. Давка, все ругаются. Возможно можно добавить персонал на причал для более организованной посадки.
Т
Было очень весело, музыка и обслуживание на высшем уровне))
Н
Мы уже не первый раз бываем на таких прогулках с дискотекой!!! Но в этот раз такое разочарование! Что я вам не могу это передать словами! Во- первых, музыку включили только
спустя минут 20 прогулки, во- вторых, на второй палубе, где мы и планировали танцевать, на свежем воздухе и с видами на красоты вечерней Москвы, даже колонки с музыкой не было! Если бы мотели просто потанцевать в помещении, то пошли бы в ресторан! Стали танцевать внизу, ну это невозможно! Душно, диджей вообще не заводил, пытались сами себя веселить, но в итоге вышли на верхнюю палубу, сели и смотрели за красотами и мимо проходящими теплоходами с дискотекой на воздухе свежем! Расстроены, не удовлетворены, вышли первыми на причале! Не рекомендую!!! Если называете прогулку с дискотекой, то это и должна быть прогулка с дискотекой, а не просто включена музыка внизу!!! Вот такой мой отзыв!

Ж
Замечательная вечерняя прогулка.
Публика приличная, диджей хороший, Москва красивая!
О
Даже не знаю с чего начать) начну с хорошего. Персонал очень приятный и приветливый. На этом все. Потратили более 8000 рублей в никуда. Билеты на двоих стоили 3000+. На судне
мы заказали два цезаря(хуже я не ела в жизни, в пятерочке даже вкуснее), два мохито алкогольных, в которых ни алкоголя ни вкуса сладости не почувствовали абсолютно. Попросили принести еще 100 мл виски. В итоге заплатили около 5000 рублей, в счете пытались обмануть, но потом признали ошибку и вернули деньги. Теплоход шел очень медленно, дискотеки обещанной не было, столы и стулья стоят впритык, люди еле помещаются, подпирают друг друга. Где еще танцевать? Проходили другие суда, там люди веселились, музыка, танцы, совершенно другая атмосфера была. Мы пожалели 100 раз, что не прочитали отзывы и купили билеты на этот теплоход. Вышли на Воробьевых горах, так как смысла там сидеть, тупить не увидели. Запомнили название, больше не пойдем на него.

С
Ужасный контингент. В билете и на сайте написано: никаких напитков с собой. В итоге: куча пьяных людей, ребята не стесняясь достают джин, водку и другой крепкий алкоголь, соки, какие то
бумажные стаканы, прямо на палубе это все разливают. Ужасная вонь, крики и грязь от такого рода «пикников». Круиз специально выбирался для приличной прогулки. В итоге какой то ужас. . Сошли на первой же остановке. Во вторых: билет с ланчем отличается по стоимости на 400 рублей от обычного. В итоге за эти 400 рублей мы получили хамское отношение персонала за баром, чай и микрокусок пиццы. Вот и думайте стоит ли доплачивать. Ведь оказывается, что можно приносить все с собой))

И
Выяснилось, что оператор продавал билеты через другие платформы, в т. ч. со скидкой детям. Пришло огромное количество семей с детьми."дискотека" получилась детсадовской.
С
Какая это нафиг дискотека?))) пенсионерский трип, ни огонёчков, ни музыки на втором этаже))) а внизу вообще малышня по 5 лет только танцевала… пожалели, что купили ваши билеты, да еще и
по полной стоимости, оказалось, там много народа было, кто купил на биглионе за 1/3 от цены, ну, тогда за 350р. - это было бы нормально, но за 1к за билет, извините, это полное фуфло, 1 звезду вам не ставлю только потому что был офигенный закат

А
О
Если честно, я была очень разочарована. Верхняя палуба скорее для экскурсий там только сидячие места, столиков и места для танцев нет. На нижней палубе там где столики свет выключили, когда
мы подошли и попросили включить, нам ответили что у нас тут дискотека а не ресторан. Так что большую часть вечера для того чтобы разглядеть друг-друга подсвечивали телефонами. В стоимость билета входил ланч, которого мы так и не дождались, первый раз подошла спросила у персонала сказали что сейчас всё будет, через час подошла ещё раз, мужчина за баром сказал что скоро нам принесут пиццу и чай, в итоге так ничего и не принесли. Ругаться и портить себе настроение мы не стали, но неприятный осадочек остался.

М
Все пошло классно! Навигация, музыка и атмосфера класс
Спасибо
Е
При покупке на сайте билетов было прописано, 18+, если покупаешь билеты на время 21:22. По итогу, были дети, даже не подростки. Так таковой обещанной дискотеки не было, администратор не вышел
с объяснениями, когда попросили позвать его. Начали узнавать, когда же все таки будет обещанная дискотека, ответили: «что диджей зайдет на след. платформе, после на которой мы зашли». Все его ждали. Когда начали отплывать мы спросили сотрудников «где диджей?» на что они ответили: «что он не приехал», другой сотрудник сказал, что « он зашел, посмотрел и отказался» типо ему якобы место не было, чтобы аппаратуру свою пристроить. По итогу, сами люди начали себя развлекать, нам сказали, что можно включать самим музыку подключив через Bluetooth😂😂
Так же произошла ситуация, когда женщина не могла выйти из туалета. Люди подходили к бармену и к официантам, объяснив им ситуацию и попросив о помощи, на что был дан ответ от бармена: « Это не ко мне, я бармен и ничем помочь не могу» это конечно полный … ….
Так что, делайте выводы сами.

И
Хорошая организация прогулки! Понравились прекрасные вечерние виды Москвы, отличная музыка на все вкусы, было очень весело, всем рекомендую!!!
И
Мне и моей компании очень понравилось. Спасибо команде. Было очень весело.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Речная дискотека по центру Москвы от центральных причалов»

По центру Москвы - пешком и на автобусе
На автобусе
Вечерние на автобусе
5 часов
116 отзывов
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
10 мая в 11:30
14 мая в 11:30
2200 ₽ за человека
Речная прогулка по центру Москвы на панорамном теплоходе
На теплоходе
1 час 12 минут
386 отзывов
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы на панорамном теплоходе
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
790 ₽ за человека
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы
На теплоходе
Канатная дорога
2.5 часа
92 отзыва
Аудиогид
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы
Начало: Причал Новоспасский
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
650 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Погрузитесь в историю Москвы, пройдитесь по Красной площади, Александровскому саду и узнайте секреты Китай-города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: В районе Кремля
4 мая в 10:00
5 мая в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
