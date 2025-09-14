Вас ждет речная дискотека по центру Москвы, во время которой вы увидите: Парящий мост парка Зарядье, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому и др.
На выбор предлагаются прогулки от трех центральных причалов: «Киевский», «Китай-город», «Новоспасский».
Описание экскурсии
С борта теплохода вы увидите ТОП достопримечательностей столицы: Парящий мост парка Зарядье, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Парк Горького, Московскую канатную дорогу. Меню ланча:
пицца «Маргарита» (кусочек 1/4, 26 см.);
• напиток на выбор: чай черный или зеленый. Важная информация:
- Ограничение по возрасту 16+.
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
- Продукты питания приносить не разрешается.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Парк искусств «Музеон»
- Памятник Петру Первому
- Парк Горького
- Воробьевы горы
- Московская канатная дорога
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Ланч (при покупке билета с ланчем)
Что не входит в цену
- Ланч (при покупке билета без ланча)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Крымский мост»
Завершение: Причал «Новоспасский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Ограничение по возрасту 16+
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков)
- Продукты питания приносить не разрешается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Толучка при посадке бешеная, задержка отплытия. Мы вообще в шоке от этой экскурсии катались 3 часа 30 минут, корабль праздник, чтобы столько люди пили и танцевали мы ещё не видели. Так ещё и высадили не там где обещано. Было конечно весело, но ещё раз врятли поедем.
Е
На теплоходе все понравилось. Диджей огонь! Плейлист отличный!
P.S. Не понравилась посадка. Давка, все ругаются. Возможно можно добавить персонал на причал для более организованной посадки.
Т
Было очень весело, музыка и обслуживание на высшем уровне))
Н
Мы уже не первый раз бываем на таких прогулках с дискотекой!!! Но в этот раз такое разочарование! Что я вам не могу это передать словами! Во- первых, музыку включили только
Ж
Замечательная вечерняя прогулка.
Публика приличная, диджей хороший, Москва красивая!
О
Даже не знаю с чего начать) начну с хорошего. Персонал очень приятный и приветливый. На этом все. Потратили более 8000 рублей в никуда. Билеты на двоих стоили 3000+. На судне
С
Ужасный контингент. В билете и на сайте написано: никаких напитков с собой. В итоге: куча пьяных людей, ребята не стесняясь достают джин, водку и другой крепкий алкоголь, соки, какие то
И
Выяснилось, что оператор продавал билеты через другие платформы, в т. ч. со скидкой детям. Пришло огромное количество семей с детьми."дискотека" получилась детсадовской.
С
Какая это нафиг дискотека?))) пенсионерский трип, ни огонёчков, ни музыки на втором этаже))) а внизу вообще малышня по 5 лет только танцевала… пожалели, что купили ваши билеты, да еще и
А
О
Если честно, я была очень разочарована. Верхняя палуба скорее для экскурсий там только сидячие места, столиков и места для танцев нет. На нижней палубе там где столики свет выключили, когда
М
Все пошло классно! Навигация, музыка и атмосфера класс
Спасибо
Е
При покупке на сайте билетов было прописано, 18+, если покупаешь билеты на время 21:22. По итогу, были дети, даже не подростки. Так таковой обещанной дискотеки не было, администратор не вышел
И
Хорошая организация прогулки! Понравились прекрасные вечерние виды Москвы, отличная музыка на все вкусы, было очень весело, всем рекомендую!!!
И
Мне и моей компании очень понравилось. Спасибо команде. Было очень весело.
Входит в следующие категории Москвы
