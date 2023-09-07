Задать вечные вопросы и узнать, как на них ответила русская интеллигенция на рубеже 19-20 веков
Мы прогуляемся по шумному Арбату и уютным арбатским переулкам. Обсудим, что такое философия и какая от неё польза.
Посмотрим на жизни известных людей с неизвестного ракурса и остановимся у домов, где эти жизни протекали. Я расскажу о духовных исканиях русской интеллигенции периода Серебряного века. О том, чем жили и во что верили аристократы духа в такое схожее с нашим время.
Посмотрим на жизни известных людей с неизвестного ракурса и остановимся у домов, где эти жизни протекали. Я расскажу о духовных исканиях русской интеллигенции периода Серебряного века. О том, чем жили и во что верили аристократы духа в такое схожее с нашим время.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- кому приписывают авторство термина «Серебряный век»;
- когда Арбат стал Меккой русской интеллигенции;
- почему Борис Бугаев стал Андреем Белым и как он предсказал появление атомной бомбы;
- зачем Александр Скрябин купил землю в Индии и что такое «великая мистерия» Скрябина;
- кто из философов Серебряного века принял тайный монашеский постриг;
- чей мозг был изъят и национализирован с целью изучения на предмет гениальности;
- как отразилась «русская идея» в творчестве художника Михаила Нестерова и почему его работы называют молитвой в красках.
Вы увидите:
- балкон, на котором встречал рассвет основоположник символизма Андрей Белый;
- дом, в котором закончилась земная жизнь гениального композитора и великого мечтателя Александра Скрябина;
- дом-музей «последнего философа Серебряного века» Алексея Федоровича Лосева;
- дом, в котором провел последние годы жизни Михаил Нестеров — художник, воспевший в своих картинах русскую душу;
- фигуры рыцарей, охраняющих бывший доходный дом Филатовой;
- здание, в котором находилась лучшая частная гимназия Москвы для детей дворян.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Смоленская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Друзья, приветствую вас! Я закончила философский факультет МГУ им. Ломоносова и Школу гидов «Глазами инженера». Более 15 лет занимаюсь формированием команд и обучением. Использую только авторитетные источники и отбираю самую интересную информацию. Мой девиз — просто о сложном. Моя страсть — психология и путешествия. Приходите ко мне на «философские прогулки», где в дружеском пространстве диалога мы будем говорить о вечном и открывать новые страницы из жизни известных людей.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
7 сен 2023
Обязательно буду рекомендовать экскурсию своим друзьям! Прогулка была очень насыщена информацией. Открыла для себя много нового. Елена интересно рассказывала и создавала комфортную обстановку в группе.
Ж
Жанна
5 сен 2023
Шла на экскурсию с чётким убеждением, что философы Серебряного века - это бесконечно далекие от меня люди, что-то там про космос и мистицизм. Собственно, было желание разобраться, кто же они такие. Экскурсия превзошла все ожидания: в беседе с эрудированным и очень тактичным гидом я с удивлением обнаружила, что все они - философы, мыслители, религиоведы - будто стали понятнее и ближе. Милые бытовые детали, факты из биографии, пробуждающие интерес - вот чем запомнилась эта философская прогулка. Отдельное спасибо за секретные дворики и идею насчет музея А. Лосева. Обязательно продолжу изучать эту тему!
Наталия
4 сен 2023
Елена прекрасный гид, рассказчик и очень увлеченная личность. Одно удовольствие было повести с ней этот вечер! Экскурсия динамичная - много интересных фактов, смены мест. Не смотря на непростую тему, на мой взгляд экскурсия подходит для всех. Нам удалось заглянуть в жизнь философов «Серебряного века», узнать о их быте, что и кто повлиял на их взгляды, какие у них были идеи и почему они прославились. Очень здорово проработаны все связки между героями, кажется не было ни одного лишнего слова - так плавно, лаконично, захватывающе Елена вела по теме экскурсии! Спасибо 🤗❤️
Ирина
1 сен 2023
Экскурсия превзошла ожидания! Арбат оказался настоящим философским трактом, где жили и размышляли удивительные люди Серебряного века. Елена прекрасно раскрыла личность и духовные искания каждого героя, показала уютные тайные дворики и рассказала много неожиданных малоизвестных фактов. Всё это - в дружеском, открытом и очень доброжелательном формате. Очень рекомендую эту экскурсию. Елена, большое спасибо за прекрасный вечер!
О
Оксана
31 авг 2023
Увлекательная прогулка по Арбату! Гид отмечает интересные детали в рассказе о философах — они помогают погрузиться в атмосферу и живо представить, что происходило.
Оксана
31 авг 2023
Кажется, Елена открыла для меня Арбат с нового ракурса:) Получилась очень приятная вечерняя прогулка с заходом во дворики, о существовании которых я не знала, и рассказами о философах и мистиках Серебряного века. Каждый из героев прогулки оказался личностью многогранной с интересной судьбой. После прогулки даже захотелось еще почитать о Блаватской, Белом и других.
Отдельно отмечу, что у Елены очень приятная манера повествования, она ведет экскурсии в формате диалога, следит за таймингом и охотно отвечает на вопросы. Если вы хотите увидеть Арбат по-новому, обязательно сходите на эту экскурсию. Будет интересно, даже если вы далекий от философии человек.
Отдельно отмечу, что у Елены очень приятная манера повествования, она ведет экскурсии в формате диалога, следит за таймингом и охотно отвечает на вопросы. Если вы хотите увидеть Арбат по-новому, обязательно сходите на эту экскурсию. Будет интересно, даже если вы далекий от философии человек.
Е
Екатерина
31 авг 2023
Содержательная и насыщенная экскурсия. Узнала от Елены много нового и интересного об известных людях, проследила в их творчестве личные убеждения и философские идеи. Приятно и легко её слушать и гулять по Арбату и окрестностям. Теперь знаю несколько уютных и тихих двориков в центре.
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