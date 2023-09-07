Кажется, Елена открыла для меня Арбат с нового ракурса:) Получилась очень приятная вечерняя прогулка с заходом во дворики, о существовании которых я не знала, и рассказами о философах и мистиках Серебряного века. Каждый из героев прогулки оказался личностью многогранной с интересной судьбой. После прогулки даже захотелось еще почитать о Блаватской, Белом и других.

Отдельно отмечу, что у Елены очень приятная манера повествования, она ведет экскурсии в формате диалога, следит за таймингом и охотно отвечает на вопросы. Если вы хотите увидеть Арбат по-новому, обязательно сходите на эту экскурсию. Будет интересно, даже если вы далекий от философии человек.