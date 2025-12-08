Мои заказы

Гений московского модерна - Федор Шехтель. Особняки и судьбы

Мы пройдем от фонтана «Наталья и Александр» на Большой Никитской мимо особняков Степана Рябушинского и Зинаиды Морозовой, далее проследуем по Ермолаевскому переулку мимо типографии Левенсона. А возле Патриарших прудов заглянем на аллею архитектора, открытую в 2016 году.
Описание экскурсии

Вы услышите:

  • Как не было бы счастья, да несчастье помогло.
  • С какими будущими классиками юный Франц Шехтель вино пил и к каким актрисам в гости захаживал.
  • Где и с кем великий зодчий провел лучшие годы своей жизни.
  • Как один купец успел построить замок, несмотря на родовое проклятие.
  • В каком из творений архитектора после революции нашли клад.

• В какой особняк Ф. Шехтеля ездил свататься И. Сталин. И многое другое! Важная информация:

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде. В осенне-зимний период одевайтесь теплее, чем на обычную прогулку, т. к экскурсия займет два часа неспешным шагом.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фонтан «Наталья и Александр» на Большой Никитской улице
  • Особняк Степана Рябушинского
  • Особняк Зинаиды Морозовой
  • Дом на Большой Садовой
  • Дом Мастера в Ермолаевском переулке
  • Типография Левенсона
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Большая Никитская улица, дом 36 строение 1. Фонтан-ротонда «Наталья и Александр»
Завершение: Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, строение 1. метро Маяковская, Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде. В осенне-зимний период одевайтесь теплее, чем на обычную прогулку, т. к экскурсия займет два часа неспешным шагом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

