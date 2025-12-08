Мы пройдем от фонтана «Наталья и Александр» на Большой Никитской мимо особняков Степана Рябушинского и Зинаиды Морозовой, далее проследуем по Ермолаевскому переулку мимо типографии Левенсона. А возле Патриарших прудов заглянем на аллею архитектора, открытую в 2016 году.
Описание экскурсии
Вы услышите:
- Как не было бы счастья, да несчастье помогло.
- С какими будущими классиками юный Франц Шехтель вино пил и к каким актрисам в гости захаживал.
- Где и с кем великий зодчий провел лучшие годы своей жизни.
- Как один купец успел построить замок, несмотря на родовое проклятие.
- В каком из творений архитектора после революции нашли клад.
• В какой особняк Ф. Шехтеля ездил свататься И. Сталин. И многое другое! Важная информация:
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде. В осенне-зимний период одевайтесь теплее, чем на обычную прогулку, т. к экскурсия займет два часа неспешным шагом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтан «Наталья и Александр» на Большой Никитской улице
- Особняк Степана Рябушинского
- Особняк Зинаиды Морозовой
- Дом на Большой Садовой
- Дом Мастера в Ермолаевском переулке
- Типография Левенсона
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Большая Никитская улица, дом 36 строение 1. Фонтан-ротонда «Наталья и Александр»
Завершение: Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, строение 1. метро Маяковская, Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде. В осенне-зимний период одевайтесь теплее, чем на обычную прогулку, т. к экскурсия займет два часа неспешным шагом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 17 чел.
Особняк Рябушинского: шедевр модерна
Погрузитесь в атмосферу московского модерна, исследуя уникальный особняк Рябушинского. Узнайте о тайнах его интерьеров и исторических событиях
Начало: На Малой Никитской
13 дек в 16:00
14 дек в 16:00
2299 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Яркая жизнь и мистическая архитектура Шехтеля в Москве
Рассмотреть за фасадами личность архитектора и по-новому взглянуть на шедевры модерна
Начало: В центре Москвы
Завтра в 11:00
10 дек в 11:00
от 7470 ₽
8300 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.