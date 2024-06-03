Мастер-классы для подростков – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы для подростков» в Москве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 800 за человека
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650 за человека
Мастер-класс по линогравюре «В мастерской Пикассо»
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по линогравюре «В мастерской Пикассо»
Почувствовать себя первопечатником и поработать на старинном прессе в центре Москвы
Начало: возле метро «Красные ворота»
2 000 за человека
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
9 июня в 13:00
10 июня в 15:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
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    помогли создать идеальное изделие на память. Здорово, что здесь можно самостоятельно расписать кружку или тарелочку красками, а не оставлять эту работу мастеру-глазуровщику. Надеюсь, обжиг пройдёт успешно!:)

    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
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    дизайном. Внутри было находиться очень комфортно. С задачей справились все. Наши преподаватели-мастерицы чутко и внимательно руководили процессом, при этом ненавязчиво, поддерживали творческие идеи и помогали воплотить желаемое. Отличный вариант собраться с подругами после работы или в выходной)

    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
  • Д
    Дарья
    9 февраля 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Чудесный мастер-класс! Ирина рассказала об истории восточной росписи, показала множество примеров, а во время творческого процесса направляла и подсказывала. Теперь украшенная плиточка красуется на полке и радует глаз!
  • А
    Алёна
    7 февраля 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса. Ирина очень увлечена темой
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    и «заражает» этим, готова ответить на любые вопросы. Во время мастер-класса Ирина уделила внимание каждому, кто был в тот день — при этом не было какого-либо давления. Благодарю Ирину!

    Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процессаПросто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса
  • О
    Оксана
    5 февраля 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Было прекрасно погрузиться в мир восточной росписи, узнать подробнее о технике и символах! Спасибо Ирине за интересные рассказы и помощь на каждом этапе создания рисунка.
    Было прекрасно погрузиться в мир восточной росписи, узнать подробнее о технике и символах! Спасибо Ирине за

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы для подростков»

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  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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