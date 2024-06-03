1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по линогравюре «В мастерской Пикассо»
Почувствовать себя первопечатником и поработать на старинном прессе в центре Москвы
Начало: возле метро «Красные ворота»
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
9 июня в 13:00
10 июня в 15:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
- ММария31 мая 2024Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
- ННаталия30 мая 2024Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
- ДДарья9 февраля 2024Чудесный мастер-класс! Ирина рассказала об истории восточной росписи, показала множество примеров, а во время творческого процесса направляла и подсказывала. Теперь украшенная плиточка красуется на полке и радует глаз!
- ААлёна7 февраля 2024Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса. Ирина очень увлечена темой
- ООксана5 февраля 2024Было прекрасно погрузиться в мир восточной росписи, узнать подробнее о технике и символах! Спасибо Ирине за интересные рассказы и помощь на каждом этапе создания рисунка.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы для подростков»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы для подростков" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Мастер-классы для подростков», 13 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август