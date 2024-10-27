Гордость отечественной медицины

Прогулка по клиническому городку на Девичьем поле с выпускником Московской медицинской академии
Вы услышите рассказ про медицину от медика доступным для всех языком.

И, надеюсь, испытаете чувство гордости за то, что в Москве уже более ста лет существует этот уникальный комплекс лечебных, научных и образовательных учреждений, построенный в конце 19 века.

И не просто существует, а живёт и развивается, внедряя передовые технологии, как в лечении больных, так и в обучении студентов.
5
1 отзыв
Гордость отечественной медицины
Гордость отечественной медицины
Гордость отечественной медицины

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Исторические здания клиник и научных институтов Клинического городка на Девичьем поле.
  • Современные медицинские и научные учреждения.
  • Памятники, посвящённые известным врачам, учёным и медицинским работникам.
  • Место, где жили студенты медицинского факультета.

Вы узнаете:

  • Где проходит аллея жизни и почему она так называется.
  • Кто из москвичей тратил деньги на строительство комплекса, почему и сколько.
  • Какой доктор прослыл грозой всех московских больных, а кто был другом всех детей.
  • Почему известный купец отказался давать своё имя построенной на его деньги клинике.
  • Как «Главспирт» студентов расселял.

Организационные детали

  • Экскурсию я провожу совместно с профессиональным фотографом Андреем Митиным. Наша прогулка будет проходить под неусыпным оком его фотообъектива.
  • В течение двух дней после встречи вы получите фото вашей группы ссылкой на облачное хранилище.
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и старших школьников (14+), особенно учащихся медицинских классов.
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Девичьего поля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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3
2
1
Е
27 окт 2024
Вероятно я бы добавила немного интерактива и необычных фактов, если брать на экскурсию подростков.
Для взрослых зашло отлично. С подростками сложнее, им сложно долго что-то слушать уже в формате лекции:) Хотя наши слушали внимательно, им как будущим медикам это всё интересно и это главное.
Вероятно я бы добавила немного интерактива и необычных фактов, если брать на экскурсию подростков.

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