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Главное здание МГУ — это живая история, невероятная архитектура и отличная фотолокация.



Мы погуляем вокруг, вспомним интересные факты из прошлого высотки, осмотрим бюсты деятелей науки на Аллее учёных и, конечно, дойдём до смотровой площадки на Воробьёвых горах, чтобы насладиться панорамой. Во всех этих местах мы вас поснимаем, чтобы у вас остались фотовоспоминания об этом дне!