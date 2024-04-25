Главное здание МГУ — это живая история, невероятная архитектура и отличная фотолокация.
Мы погуляем вокруг, вспомним интересные факты из прошлого высотки, осмотрим бюсты деятелей науки на Аллее учёных и, конечно, дойдём до смотровой площадки на Воробьёвых горах, чтобы насладиться панорамой. Во всех этих местах мы вас поснимаем, чтобы у вас остались фотовоспоминания об этом дне!
Мы погуляем вокруг, вспомним интересные факты из прошлого высотки, осмотрим бюсты деятелей науки на Аллее учёных и, конечно, дойдём до смотровой площадки на Воробьёвых горах, чтобы насладиться панорамой. Во всех этих местах мы вас поснимаем, чтобы у вас остались фотовоспоминания об этом дне!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Прогуляемся по Аллее учёных с фонтанами и сделаем фотографии на фоне грандиозной высотки. Со смотровой площадки Воробьёвых гор вы увидите небоскрёбы Москва-Сити, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, Шуховскую башню, другие сталинские высотки. Параллельно наш фотогид поймает лучшие моменты в объектив — получатся живые и красивые фотографии.
Во время прогулки вы узнаете:
- Легенды о строительстве, например, о побеге на аэроплане с высотки, а также о привидениях и гигантских холодильниках под землёй
- То, как весело отмечают День студента в МГУ
- Как в середине 80-х годов студенты прямо из лифтов звонили родителям даже в Африку
- И к кому стоит ближе скульптура Ломоносова — к физикам или химикам
Организационные детали
- Вы получите от 30 фотографий в цветокоррекции на почту в течение недели после прогулки
- Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников. Доплата составит 1000 руб. с человека.
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Университет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1491 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Александра, я фотограф-гид из Москвы. Также работаю в Анталье. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю Москвы, её архитектуру и профессионально фотографирую в красивых локациях города. Я работаю совместно с командой фотогидов: прогулку проведу я либо другой гид из команды. На наших экскурсиях в Москве и Анталье мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
25 апр 2024
Огромное спасибо 😊 приобретала в подарок брату, они всей семьей остались довольны. С Восторгом рассказывали мне свои впечатления.
Шикарные локации в Москве и интересный рассказ от гида.
Они были впервые в Москве, и эта прогулка для них оказалась самым ярким событием! Семья рекомендует.
Спасибо еще раз!
Шикарные локации в Москве и интересный рассказ от гида.
Они были впервые в Москве, и эта прогулка для них оказалась самым ярким событием! Семья рекомендует.
Спасибо еще раз!
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